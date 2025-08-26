'KocamÄ±n sevgilisine hizmet etmem' diyordu... BoÅŸandÄ±, ihanet dolu evliliÄŸinden kurtuldu... Kendine doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda yeni bir hayat kurdu

Haberin DevamÄ±

KÄ±sacasÄ± o dÃ¶nemde her ikisinin de baÅŸÄ± epey aÄŸrÄ±mÄ±ÅŸtÄ±... Ama sonuÃ§ olarak evlilik bitti.

O da evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±nÄ± aldÄ± ve kendine yeni bir hayat kurdu... Hem de dedikodu peÅŸinde koÅŸan meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta, doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda...

Ãœstelik de tÃ¼rlÃ¼ Ã§eÅŸitli zenginlikle dolu..

DÃœNYA BU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N BÄ°TÄ°ÅžÄ°NÄ° KONUÅžMUÅžTU

GeÃ§en yÄ±l sosyete dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±lÄ±klarÄ±ndan birinin kahramanÄ± olan bu kiÅŸi Karen Spencer.

Ã‡iftin boÅŸanmasÄ±nÄ±n bu kadar merak konusu olmasÄ±nÄ±n nedeni de Karen'Ä±n kocasÄ±nÄ±n, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayÄ±p aynÄ± ÅŸekilde Ã¶len Diana Spencer'Ä±n erkek kardeÅŸi Charles olmasÄ±.

Bu olaylÄ± boÅŸanmayÄ± hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z ama Ã¶nce evliliÄŸinden dolayÄ± "kontes" unvanÄ± alan Karen'Ä±n bekar bir anne olarak yeni hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yere bir bakalÄ±m.

Karen, Charles Spencer ile evliyken ailenin Althorp malikanesinde yaÅŸÄ±yordu..

Ama boÅŸandÄ±ktan sonra kendine doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda yepyeni bir hayat kurdu. GeÃ§tiÄŸimiz hafta da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ± Karen.





DOÄžANIN KOLLARINDA YENÄ° HAYAT

Orada anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Karen, Northamptonshire'da doÄŸa ile iÃ§ iÃ§e gÃ¼zel bir ev satÄ±n aldÄ±.

Karen ile kÄ±zÄ± ekim ayÄ±na kadar oraya taÅŸÄ±nmayacak. Ama yine de ev sahibi 21 Haziran'da yeni evinin bahÃ§esinde gÃ¼zel bir yaz dÃ¶nÃ¼mÃ¼ partisi yapmasÄ±na izin verdi.

Karen da daha yeni evine yerleÅŸmemiÅŸ olsa da yakÄ±n dostlarÄ±nÄ± yeni yuvasÄ±nda aÄŸÄ±rlamaktan ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. O anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da geÃ§tiÄŸimiz hafta sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

TakipÃ§ilerinden hem bir dolu beÄŸeni hem de yeni yaÅŸamÄ±nda mutluluk dilekleri aldÄ±.

Karen, yeni evine taÅŸÄ±nmamÄ±ÅŸ olsa bile orada dostlarÄ±na bir parti verdi. O sÄ±rada Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da geÃ§tiÄŸimiz hafta sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â





ARTIK DAHA SAKÄ°N YAÅžAYACAK

Karen, yeni evinde kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla birlikte sakin bir yaÅŸama baÅŸlayacak. Ama onun bugÃ¼nlere gelmesi Ã¶yle Ã§ok da kolay olmadÄ±. AyrÄ±lÄ±ÄŸa karar verme sÃ¼reci ve sonrasÄ± onun iÃ§in epey sancÄ±lÄ± geÃ§ti.

Her ÅŸeyden Ã¶nce Karen pek de hoÅŸ olmayan bir aÅŸk Ã¼Ã§geninin parÃ§alarÄ±ndan biri haline geldi... Ã‡Ã¼nkÃ¼ kocasÄ± Charles, ondan boÅŸanmadan Ã¶nce bir TV programÄ± izin birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Cat Jarman ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–nceleri bu durumu herkesten gizlese de sonunda bÃ¼tÃ¼n gerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Hatta Charles'Ä±n o sÄ±rada boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu karÄ±sÄ± Karen ile sevgilisi mahkemelik oldu.

Cat Jarman, Ã¶zel sÄ±rlarÄ±nÄ± sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Karen aleyhine tazminat davasÄ± bile aÃ§tÄ±.

'SENDEN BOÅžANIYORUM' DÄ°YE MESAJ ATTI

Daha bu olayÄ±n dumanÄ± tÃ¼terken Charles'Ä±n 13 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini bitirdiÄŸi karÄ±sÄ± Karen bambaÅŸka bir iddia ortaya attÄ±.

Ä°ddiasÄ±na bakÄ±lÄ±rsaÂ Charles, sevgilisi Cat ile rahatÃ§a birlikte yaÅŸamak iÃ§in kendisinden ayrÄ±lmak istediÄŸini bir yazÄ±lÄ± mesajla bildirdi.

Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Charles Spencer, kendisini 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana Cat Jarman ile aldatÄ±yor. Hatta Karen'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re bu iliÅŸkinin geÃ§miÅŸi 2021 yÄ±lÄ±na kadar uzanÄ±yor bile olabilir.

SonuÃ§ olarak Jarman ile Karen Spencer arasÄ±ndaki yasal hesaplaÅŸmanÄ±n mahkeme dokÃ¼manlarÄ±nda Karen Spencer "Charles bana evliliÄŸimizin bittiÄŸini 19 Mart 2024 gÃ¼nÃ¼ gÃ¶nderdiÄŸi bir yazÄ±lÄ± mesajla bildirdi" ibaresi de yer alÄ±yor.

DokÃ¼manlarda yer alan Karen Spencer'Ä±n iddialarÄ±na gÃ¶re kocasÄ±nÄ±n yasak iliÅŸkisini bildiÄŸi halde kendisiyle konuÅŸup olan biteni yÃ¼z yÃ¼ze konuÅŸmasÄ±nÄ± bekledi.

Ama Charles kendisine bu nezaketi gÃ¶stermedi. Sonradan kendisi de bu konuda talepte bulunmasÄ±na raÄŸmen konuÅŸma isteÄŸini geri Ã§evirdi.





'KOCAMIN METRESÄ°NE HÄ°ZMET ETMEM... BU BANA HAKSIZLIK'

Karen Spencer, kocasÄ± Charles'Ä±n Cat Jarman ile iliÅŸkisini onun kocasÄ±yla iletiÅŸime geÃ§ince Ã¶ÄŸrendi. Tom Jarman'Ä± telefonla arayÄ±p karÄ±sÄ±nÄ±n herhangi bir iliÅŸkisi olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenip ÅŸÃ¼phelenmediÄŸini sordu. O da bu konuda ÅŸÃ¼pheleri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Sonunda iki boynu bÃ¼kÃ¼k eÅŸ bu konuda bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±nca gerÃ§eÄŸi yani Charles ile Cat'in iliÅŸkisini Ã¶ÄŸrendi.

Daha da Ã¶tesinde Cat Jarman, Spencer Ã§iftinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± malikaneye Ã§ok yakÄ±n bir evde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Fakat Karen ona bir elektronik posta gÃ¶ndererek evlerine konukluÄŸa gelmemesini bunun hoÅŸ karÅŸÄ±lanmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hatta Cat'Ä±n kendilerini ziyarete gelmesinin hem kendisine hem de 12 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Charlotte Diana'ya haksÄ±zlÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± savundu. Sonra da "Charles'Ä±n metresine hizmet etmek istemediÄŸini" belirten aÄŸÄ±r bir cÃ¼mle kurdu.

Charles Spencer ise karÄ±sÄ± Karen'Ä±n "evliliÄŸimizin bittiÄŸini bana bir yazÄ±lÄ± mesajla bildirdi" sÃ¶zlerinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

KIZININ OKULUNDAKÄ° ÖÄžRETMENLER BÄ°LE DUYDU: Ama elbette olaylar bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Charles'Ä±n eski karÄ±sÄ± ile yeni sevgilisi birbirleriyle mahkemelik bile oldu. Cat Jarman, sevgilisinin eski karÄ±sÄ± Karen'Ä±, kendine ait özel bilgileri kötüye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle mahkemeye verdi. Üstelik ileri sürülenlere göre Charles Spencer ile giderek yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde yaÅŸanan bu olaydan Cat Jarman'Ä±n aylar sonra haberi oldu. Jarman da sevgilisinin eski karÄ±sÄ±nÄ± kendine özel sÄ±rlarÄ± yakÄ±n çevresine anlatÄ±p bunlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±na yol açmakla suçladÄ±. Sonuç olarak onunla yüz yüze tartÄ±ÅŸmak yerine yasal önlem aldÄ± ve dava açtÄ±. Mahkeme dokümanlarÄ±nda yer alan iddialara göre Karen Spencer, Cat Jarman ile ilgili öÄŸrendiklerini 11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Charlotte Diana'ya bile anlattÄ±. AyrÄ±ca onun okuduÄŸu özel okuldaki öÄŸretmenleri, okul arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anneleri de bunlarÄ± öÄŸrendi. Hatta iddialara göre Karen, kocasÄ±nÄ±n yeni sevgilisi Cat Jarman ile ilgili sÄ±rlarÄ± kiÅŸisel spor eÄŸitmenine bile anlattÄ±.





Charles Spencer ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± Karen, 14 yÄ±l Ã¶nce evlenmiÅŸti. Ã‡ift, boÅŸanacaklarÄ±nÄ± ise geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda duyurdu. ArdÄ±ndan da Cat Jarman ile Charles'Ä±n yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±.Â SonuÃ§ olarak bu durumu gizleseler e Charles geÃ§tiÄŸimiz haftalarda gerÃ§ekten aralarÄ±nda bir romantik iliÅŸki olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Hatta sevgilisi hakkÄ±nda "Onun yanÄ±nda kendim olabiliyorum" diyerek bu yeni iliÅŸkisinde ne kadar mutlu olduÄŸunu da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.





Yeri gelmiÅŸken Charles'Ä±n, Kitty Spencer'Ä±n babasÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m... Charles, Kitty dahil hiÃ§bir kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gitmedi... HayatÄ±ndaki geliÅŸmeleri sosyal medyadan duyursa da onlarÄ±n mutlu gÃ¼nlerini gÃ¶rmezden geldi.Â

