YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± kÃ¶y delikanlÄ±sÄ±na aÅŸÄ±k olup evlendi... OyunculuÄŸu bÄ±raktÄ±, evini barkÄ±nÄ± sattÄ±... Kocam velinimetimdir... ArtÄ±k iÅŸ ortaÄŸÄ± da olduk

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Kimi zaman bir oyuncu sÃ¶z gelimi bir kostÃ¼m tasarÄ±mcÄ±sÄ±yla hayat kurar. Ama sonuÃ§ olarak yine aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda tanÄ±mÄ±ÅŸlardÄ±r birbirlerini.

Birazdan hikayesini anlatacaÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼nÃ¼n durumu ise biraz deÄŸiÅŸik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± internet Ã¼zerinden tanÄ±dÄ±... Onunla Ã¶nce yazÄ±ÅŸtÄ±lar, sonra buluÅŸtular. Sonunda da kalpleri birbirine aktÄ±. Bundan iki yÄ±l Ã¶nce de resmen evlenip yuvalarÄ±nÄ± kurdular.

AslÄ±nda onlarÄ±n iliÅŸkisi baÅŸlarda imkansÄ±zlÄ±klar Ã¼zerine kuruluydu. AynÄ± dili bile konuÅŸmuyorlardÄ±. EÅŸlerden biri diÄŸerinin dilini sonradan Ã¶ÄŸrendi. Yine de onlarÄ± aÅŸkÄ±n dili buluÅŸturdu.

Ã–yle ya da bÃ¶yle evlilikleri de mutlu bir ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor. Bu yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± adamla tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar dÃ¶rt kez niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±lan Ã¼nlÃ¼ oyuncu, model ve sunucu ise ÅŸimdi hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± uÄŸruna bir dizi fedakarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zÃ¼ kapalÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±yor.

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Buna bir ayaÄŸÄ± eÅŸinin ailesinin hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ daÄŸ kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸamak iÃ§in evini satmak da dahil!





BÄ°R AYAÄžI Ä°TALYA'NIN BÄ°R DAÄž KÃ–YÃœNDE

Bu gÃ¼zel aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z Kelly Brook ile kocasÄ± Jeremy Parisi. Ä°ngiltere'de doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen, Ã¼nlÃ¼ olan ve hayatÄ±nÄ± orada kuran 45 yaÅŸÄ±ndaki Kell Brook, bir sÃ¼redir hayatÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ä°talya'nÄ±n Arpino adlÄ± daÄŸ kÃ¶yÃ¼nde geÃ§iriyor.

Ãœstelik orada Ã§ok da alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± ama belli ki kendisine Ã§ekici gelen bir hayatÄ± Ã¶ÄŸreniyor. Zor da olsa kÃ¼mese giriyor, bazen zeytin topluyor, bazen domates kaynatÄ±yor.

GÃ¼nÃ¼n sonunda daÄŸlara karÅŸÄ± kurulan gÃ¼zel bir masada da yorgunluk atÄ±p hayatÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor elbette.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yapmadan Ã¶nce de kariyeriyle ilgili bir dizi atÄ±m attÄ± Brook.

GeÃ§en yÄ±l "zaten kÃ¶tÃ¼ bir oyuncuydum" diyerek mesleÄŸine veda etti. Sadece radyo sunuculuÄŸu gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼renÂ Brook, kocasÄ± Jeremy Parisi uÄŸruna tasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± toplayÄ±p bir ayaÄŸÄ± Parisi'nin kÃ¶yÃ¼nde olacak ÅŸekilde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Bu arada Jeremy Parisi'nin ailesinin, Ä°talya'da bir daÄŸ kÃ¶tÃ¼ olan Arpino'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve zeytincilikle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

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'ONUN GÄ°BÄ°SÄ°NÄ° BÄ°ZÄ°M SEKTÃ–RDE BULAMAZDIM' DEDÄ°ÄžÄ° KOCASIYLA Ä°Åž KURDU

Kelly Brook ile Jeremy Parisi, Arpino kÃ¶yÃ¼ndeki hayatlarÄ±nÄ±n bir TV programÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼. Ã‡ift bunu yaptÄ± yapmasÄ±na amaÂ ikisinin de son dÃ¶nemde sosyal medyada aÄŸÄ±rlÄ±k verdikleri paylaÅŸÄ±mlara bakÄ±lÄ±rsa baÅŸka bir adÄ±m daha attÄ±lar.

45 yaÅŸÄ±ndaki Kelly Brook ile 40 yaÅŸÄ±ndaki Parisi, bir aile iÅŸi kurdu.

Ã‡iftin ortaklaÅŸa hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sosyal medya sayfasÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Home of Parisi (Parisi Evi) Ä°talyan yaÅŸam tarzÄ±nÄ± ve Ä°talyan lezzetlerini kullanÄ±cÄ±larla buluÅŸturmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

Sosyal medya sayfasÄ±na gÃ¶re de markanÄ±n kurucularÄ± Kelly Brook ile Jeremy Parisi.

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Tabii ki sosyal medya takipÃ§ileri bunu duyunca Brook ile Parisi'ye "Sizden zeytinyaÄŸÄ± bekliyoruz" yorumlarÄ±nÄ± da yaptÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kelly Brook, topraÄŸa ve bu gibi giriÅŸimlere Ã§ok da yabancÄ± deÄŸil. Onunki epey kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekliydi ama Ä°ngiltere'deki evinin arazisinde yetiÅŸtirdiÄŸi meyvelerle hazÄ±rlanan meyve sularÄ± da konuÅŸulmuÅŸtu bir ara Brook'un.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Kelly Brook, Ã¶nce oyunculuÄŸu bÄ±raktÄ± sonra da kendine kocasÄ±yla birlikte yeni bir iÅŸ alanÄ± yarattÄ±.





KENDÄ°SÄ° KADAR ÃœNLÃœ EVÄ°NÄ° BÄ°LE SATTI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kelly Brook, Ä°ngiltere'de sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± sayesinde kendisi kadar Ã¼nlÃ¼ olan kÄ±r evini sattÄ±ktan sonra hayatÄ±nda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapacaÄŸÄ±nÄ±n da ipuÃ§larÄ±nÄ± vermiÅŸti.

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Brook, "Onun gibisini bizim piyasada bulamazdÄ±m" dediÄŸi kocasÄ± Jeremy Parisi uÄŸruna, ÅŸimdi de bu yeni adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ oldu.

Brook ile internette tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra aÅŸka dÃ¼ÅŸÃ¼p evlenen Jeremy Parisi, Ä°talyan bir aileden geliyor... Ailesi, Brook ile Parisi'nin evlendiÄŸi Arpino adlÄ± daÄŸ kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸÄ±yor. K

elly Brook da onun aÅŸkÄ± uÄŸruna kendine bir ayaÄŸÄ± Arpino'da yeni bir hayat kurdu.

Bu konuda ilk adÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi gibi yaÅŸam tarzÄ±nÄ± sadeleÅŸtirdi.





AÅžK UÄžRUNA Ä°NGÄ°LÄ°ZCE Ã–ÄžRENDÄ°

"HayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±" dediÄŸi Parisi ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±ndaydÄ± Brook.

Daha Ã¶nce dÃ¶rt kez niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±lan, aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu bulamayan Brook'un ayaklarÄ±nÄ± yerden kesen kiÅŸi Ä°ngilizceyi bile sonradan Ã¶ÄŸrenen kÃ¶y kÃ¶kenli Jeremy Parisi oldu. Belli ki Parisi de aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ±, mutluluÄŸu ve huzuru Brook da buldu. Bu yÃ¼zden ikisi de birbirleri iÃ§in bazÄ± fedakarlÄ±klar yapÄ±yorlar.

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Kelly Brook, Ä°ngiliz Mirror gazetesine Jeremy Parisi'nin hayatÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve ona karÅŸÄ± neler hissettiÄŸini anlattÄ±.

Brook, Mirror'a verdiÄŸi rÃ¶portajda "Bizim sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zde Jeremy gibi birini bulmak zor. Onun farklÄ± olduÄŸunu hemen anladÄ±m. EÄŸer siz de onunla tanÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z anlarsÄ±nÄ±z..." diye konuÅŸtu.

Kelly Brook, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanan dÃ¶rt niÅŸan giriÅŸiminin ardÄ±ndan Jeremy Parisi ile mutluluÄŸu bulmasÄ±nÄ± da basÄ±nÄ±n kendilerini eskisi gibi adÄ±m adÄ±m takip etmek yerine daha rahat bÄ±rakmasÄ±na baÄŸladÄ±.

"Hikayemizde bir drama olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in basÄ±n onu yalnÄ±z bÄ±raktÄ±. Biz de rahatÃ§a devam edebildik." Brook, Ä°ngiltere'deki magazin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ de "dedikoducu" olarak nitelendirdi.

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'HOLLYWOOD'DA KÄ°MSE RUH EÅžÄ°NÄ° BULAMAZ'

Kelly Brook, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanan dÃ¶rt niÅŸan giriÅŸiminin ardÄ±ndan Jeremy Parisi ile mutluluÄŸu bulmasÄ±nÄ± da basÄ±nÄ±n kendilerini eskisi gibi adÄ±m adÄ±m takip etmek yerine daha rahat bÄ±rakmasÄ±na baÄŸladÄ±.

"Hikayemizde bir drama olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in basÄ±n onu yalnÄ±z bÄ±raktÄ±. Biz de rahatÃ§a devam edebildik." Brook, Ä°ngiltere'deki magazin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ de "dedikoducu" olarak nitelendirdi.

Brook yine aynÄ± rÃ¶portajda kendisine yÃ¶neltilen "Bu sektÃ¶rde onun gibi biriyle karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸine inanÄ±yor muydun?" sorusuna da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"HayatÄ±nÄ±zÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± bulmak iÃ§in Hollywood'a gitmeyin. Orada yol boyu biraz eÄŸlenebilirsiniz. Ama Hollywood'da kimse hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±yor. Onun baÅŸka bir yerde olacaÄŸÄ±nÄ± biliyordum."





DÃœÄžÃœNÃœNÃœ TEKRAR TEKRAR YAÅžAMAK Ä°STÄ°YOR

Kelly Brook ÅŸu anda hayatÄ±nda bulunduÄŸu noktadan Ã§ok memnun olduÄŸunu da saklamadÄ± rÃ¶portajda.

YÄ±ldÄ±z Jeremy Parisi ile evlendikten sonra hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini de saklamadÄ±. Kent'teki evini sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Brook " YaÅŸlanÄ±yorum, hayatÄ±mÄ± basitleÅŸtiriyorum ve artÄ±k yerleÅŸik bir hayat sÃ¼rÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.

Bu arada Brook dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ de hiÃ§ unutmamÄ±ÅŸ. Hatta sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re o gÃ¼n olanlarÄ±n hepsini tekrar tekrar yaÅŸamak istiyor.





Kelly Brook, 2006 yÄ±lÄ±nda 975 bin sterline aldÄ±ÄŸÄ± evini 2023'te 1 milyon sterlinin Ã¼zerinde bir fiyata sattÄ±. Evi bakÄ±msÄ±z bir halde alan Brook, bahÃ§esini de iÃ§ini de sÄ±kÄ± bir restorasyondan geÃ§irdi. SÄ±k sÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± sayesinde bu ev de Kelly Brook'un kendisi kadar Ã¼nlÃ¼ oldu.