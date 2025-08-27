Sevgilisi Evlenmeden Ã§ocuk yapamayÄ±z demiÅŸti... NikahlandÄ±lar bir yÄ±l sonra bebek geldi... HiÃ§ yaÅŸayamadÄ±ÄŸÄ± Ã§ocukluÄŸunu kendi Ã§ocuÄŸuna yaÅŸatacak

Haberin DevamÄ±

Elbette ÅŸÃ¶hreti bulmadan Ã¶nce evlenip Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼ler var. Ama Ã¶zellikle de genÃ§ kadÄ±n daha Ã§ocuk yaÅŸÄ±nda Ã¼nlÃ¼ olmuÅŸ ve bÃ¼yÃ¼k servet kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

BÃ¶yle bir durumda herkes onun daha uzun yÄ±llar sadece iÅŸine konsantre olup arada konuÅŸulan aÅŸklar yaÅŸamasÄ±nÄ± bekliyordu.

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden bir yÄ±l geÃ§miÅŸti ki bu kez de baÅŸka bir haber geldi genÃ§ Ã§iftten.Bir bebekleri olmuÅŸtu.. Daha doÄŸrusu bir kÄ±z bebek evlat edinmiÅŸlerdi...

Ä°ÅŸte bu daha da ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± oldu.

21 yaÅŸÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± bir kadÄ±n ve 23 yaÅŸÄ±nda yine aynÄ± ÅŸekilde bir adam neden biyolojik Ã§ocuk sahibi olmayÄ± beklemek yerine evlat edinmiÅŸlerdi...Â

Â

GENÃ‡ YAÅžTA ÃœSTELÄ°K EVLAT EDÄ°NEREK ANNE-BABA OLDULAR

Ä°ÅŸte onu da olayÄ±n kahramanÄ± olan genÃ§ anne yani Millie Bobby Brown anlattÄ±.

GeÃ§en yÄ±l evlendiÄŸi Bongiovi ile bir kÄ±z bebek evlat edindiklerini aÃ§Ä±klayan Millie Bobby Brown, neden bu kadar genÃ§ yaÅŸta bebek sahibi olduÄŸunu anlattÄ±.

GenÃ§ oyuncu sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu konuda annesini ve babasÄ±nÄ± Ã¶rnek aldÄ±. Annesi 21 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±... O sÄ±rada babasÄ± da 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ±...

ÃœÃ§ kardeÅŸi daha olan Brown, kendisi de daha Ã§ocukluÄŸundan beri genÃ§ yaÅŸta anne olmayÄ± ve kalabalÄ±k bir aile kurmayÄ± hayal ettiÄŸini sÃ¶yledi.





EVLENMEDEN BEBEK SAHÄ°BÄ° OLMAK Ä°STEMEDÄ°

Bunun da Ã¶tesinde anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Jake Bongiovi ile bu Ã§ocuk konusunu flÃ¶rt ederken konuÅŸtular. Bongiovi ona "Evlenmeden Ã§ocuk sahibi olmayÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Bunun Ã¼zerine de genÃ§ aÅŸÄ±klar hemen evlendi. Ãœzerinden bir yÄ±l geÃ§tikten sonra da bir kÄ±z bebek evlat edindi.

Millie Bobby Brown, diÄŸer yandan yine kendi ifadesiyle yaÅŸayamadÄ±ÄŸÄ± Ã§ocukluÄŸunu kendi Ã§ocuÄŸunun yaÅŸamasÄ±na tanÄ±klÄ±k etmek istiyor.

Kendisi Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ve biraz da iÅŸitme sorunu yÃ¼zÃ¼nden okulda zorbalÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±ÄŸÄ±ndan normal Ã¶ÄŸrenciler gibi okuyamadÄ±.

KENDÄ° YAÅžAYAMADIÄžI Ã‡OCUKLUÄžUNU KENDÄ° Ã‡OCUÄžU YAÅžASIN Ä°STÄ°YOR

Bir yandan Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken diÄŸer yandan da evde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.

AslÄ±nda bu durumdan ÅŸikayetÃ§i deÄŸil ama yine de Ã§ocuÄŸunun daha normal bir hayat sÃ¼rmesini arzu ediyor genÃ§ yÄ±ldÄ±z.

Brown, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bir Ã§ocukla yetinmeyecek... Ä°lerideki yÄ±llarda da birÃ§ok Ã§ocuk sahibi olmayÄ± hayal ediyorlar Jake Bongiovi ile birlikte.

Millie Bobby Brown "Ä°ÅŸte gerekÃ§e bu...Ben gerÃ§ekten de bÃ¼yÃ¼k ama Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir aile istiyorum. Bu da kesinlikle bizim geleceÄŸimiz. "

Bu arada iki gencin iki yÄ±l flÃ¶rt ettikten sonra hemen evlendiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m. Yani birbirlerini bulduklarÄ±nda Brown 17, Bongiov de 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Ã‡ocuk oyuncu olarak tanÄ±nan Millie Bobby Brown, daha 18 yaÅŸÄ±ndayken 8 milyon sterlinlik bir servetin sahibi oldu... Ama bunu bedelini de Ã§ocukluÄŸunun tadÄ±nÄ± doya doya Ã§Ä±karamayarak Ã¶dedi.





MUTLU HABERÄ° SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

GeÃ§en yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren 21 yaÅŸÄ±ndaki Brown ile 23 yaÅŸÄ±ndaki Bongiovi bir kÄ±z bebekleri olduÄŸunu duyurdu...

Bu arada hemen belirtelim ki bu minik kÄ±z Ã§iftin biyolojik bebeÄŸi deÄŸil. Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi onu evlat edindi.

TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§ yaÅŸta milyoner unvanÄ± alan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Millie Bobby Brown, Instagram sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Bu yaz evlat edinme yoluyla tatlÄ± kÄ±zÄ±mÄ±za kavuÅŸtuk" diye yazdÄ±.

BEBEKLERÄ°NÄ°N ADINI HENÃœZ AÃ‡IKLAMADILAR

GenÃ§ Ã§iftin ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda her ikisi de anne ve baba olmanÄ±n heyecanÄ± iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirtip Ã¶zel hayatlarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterilmesini rica etti.

PaylaÅŸÄ±m "Ve sonra Ã¼Ã§ olduk... Sevgilerle.. Millie ve Jake Bongiovi" satÄ±rlarÄ±yla sona erdi.

GenÃ§ Ã§iftin kÄ±z bebeÄŸinin adÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±, herhangi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de yayÄ±nlanmadÄ±.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi dÃ¶rt Ã§ocuklu ailelerden geliyor. Bu arada Jake Bongiovi'nin Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Jon Bon Jovi ile 1989'da evlendiÄŸi ilk aÅŸkÄ± Dorotheo Hurley'in oÄŸlu olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.