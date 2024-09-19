'Kocaman yürekli aşık' genç meslektaşının kalbini kırmış: Tam bir hayal kırıklığı oldu

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Onunla ilgili hayranlarının beğendiği bir başka özellik de yollarını ayırsa bile çocuklarının annesi, eski sevgilisine gösterdiği saygı ve sevgi... Artık başka hayatları olsa da tarihe karışan aşkının ardından bir tek kötü kelime bile etmedi.

Ama ünlü oyuncuyla ilgili olarak ortada dolaşan son iddia bu imajı yerle bir edecek türden.

Çünkü ileri sürülenlere göre herkesin iyi bir oyuncu, "koca yürekli aşık" olarak tanıdığı ünlü oyuncu, rol aldığı filmin setinde kelimenin tam anlamıyla terör estirmiş!

Bakalım kim bu son günlerde sette ortalığı kasıp kavurduğu, çalışma arkadaşlarına bağırıp çağırdığı iddia edilen ünlü.





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SETTE TERÖR ESTİRDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Hemen söyleyelim... Bu olumsuz iddialarla konuşulan oyuncu Jason Momoa…

Aksiyon filmlerinin gözde yıldızı yakın zamanda gösterime girecek olan A Minecraft Movie adlı filmin setinde "zehirli" davranışlar sergiledi söylenenlere göre.

Bu iddiaları dile getiren de aynı filmin kadrosunda yer alan 32 yaşındaki Valkyrae.

Youtube yıldızı olarak ünlenen Valkyrae geçtiğimiz günlerde bir sohbet programına konuk oldu. Orada da Jason Momoa'nın sette hiç de nazik olmadığını söyledi.

Kendisi gibi genç kuşağın tanıdığı yapımcılardan biri olan Jason TheWeen, konuk ettiği Valkyrae'ye "Meslek hayatında en kötü deneyimi yaşadığı ünlüyü" sordu.

Bunun üzerine Valkyrae, önce kısa bir tereddüt yaşadı, ardından da "Sanırım Jason Momoa" dedi.

Valkyrae, Jason Momoa'nın sette terör estirdiğini ileri sürdü.





'BAĞIRIP ÇAĞIRMAYA BAŞLADI'

Genç yıldız, The Minecraft Movie adlı filmin kamera arkasında Momoa'nın bazı set çalışanlarına karşı sergilediği kötü davranışlara tanık olduğunu söyledi.

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Valkyrae, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oldukça büyük bir hayal kırıklığıydı. Olay duygusal olarak çok yoğun bir sahnenin ardından gerçekleşti."

Her ne kadar Jason Momoa'nın sette bazı çalışanlara kötü davrandığını söylese de yine de "Belki de canlandırdığı karakterin yoğun duygusallığından çıkamadığı için öyle davrandı" demeyi de ihmal etmedi.

Gerçek adı Rachell Marie Hofstetter olan Valkyrae'nin ileri sürdüğüne göre Jason Momoa, set çalışanlarına çekim öncesi ortamı iyi ayarlamadıkları gerekçesiyle kızdı. Çok sinirliydi ve bağırıp çağırdı.

Genç yıldız bunun iyi bir çalışma ortamı olmadığını belirterek "Ben böyle bir ortamda çalışmaktan mutlu değildim" diye konuştu.

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HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ: YAPMAZ ÖYLE ŞEY

Onun yayındaki bu iddialarının ardından Momoa'nın hayranları da hemen onu savunan yorumlar yapmaya başladı. Birçok kişi Valkyrae'nin doğruyu söylemediğini, Jason Momoa'nın onun anlattığı gibi bir olmadığını belirtti.

Bazıları da Momoa'nın işlerini yapmayanlara tepki gösterdiğini ve bu konuda haklı olduğunu savundu.

Her ne kadar Valkyrae hakkında olumsuz eleştiriler yapsa da Jason Momoa, yollarını ayırdığı sevgilisi Lisa Bonet'ye iyi bir aşık, kendisini büyük zorluklar içinde büyüten annesine de hayırlı bir evlat olarak biliniyor.

Onunla tanışan hayranları da Momoa'yı "mütevazı biri" olarak tanımlıyor.

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19 YAŞINA KADAR HAWAİ'DE BÜYÜDÜ

Bu arada Jason Momoa'nın bugünlere nasıl geldiğini de bir hatırlayalım... Tam adıyla Joseph Jason Namakaeha Momoa, 1979 yılında Hawai'de dünyaya geldi. Babası Joseph Hawaili bir ressamdı. Annesi Coni Lemke ise Alman kökenli bir fotoğrafçı.

Jason'ın dünyaya gelmesinden kısa süre sonra annesi ve babası boşandı. Coni de tek çocuğunu alıp ABD, Iowa'ya taşındı. Orada onu yalnız başına büyüttü.

Jason Momoa 19 yaşına geldiğinde Honolulu'da yaşıyordu. Sonra bir anda Baywatch Hawaii adlı dizinin oyuncu seçmelerine katılmaya karar verdi ve sonuç olarak ipi göğüsledi,

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BAŞKA BİR NİŞANLISI VARDI

O ilk rolünü Jason Ioane adıyla oynadı. Sonra da North Shore adlı yapımda kamera karşısına geçti. Ardından da hem fiziksel görünümü hem de yeteneği sayesinde bugünlere kadar geldi.

Bu arada herkes Jason Momoa'nın adını eski eşi Lisa Bonet ile özdeşleştiriyor ama oyuncunun Baywatch Hawaii'de oynadığı sırada başka bir nişanlısı olmuştu.

Gençlik yıllarında rol arkadaşlarından Simmone Jade Mackinnon ile bir gönül ilişkisi yaşadı. Nişanlılık dönemi 2005 yılına kadar sürdü.

Ama aynı yıl Lisa Bonet ile tanışınca Mackinnon ile yollarını ayırdı.

LISA'YI SEKİZ YAŞINDA EKRANDA GÖRÜP AŞIK OLMUŞTU

Bu arada... Tabii ki Jason Momoa denilince akla gelen diğer isim Lisa Bonet oluyor... Her ne kadar artık birbirlerinin hayatında olmasalar da yaşadıkları aşk unutulacak türden değil.

Kelimenin tam anlamıyla filmlere ya da romanlara konu olacak türden. Yeri gelmişken onu da bir hatırlayalım.

Öncelikle şunu hatırlatalım, Lisa Bonet ile Jason Momoa aralarında epey yaş farkı olan ünlü çiftlerden biriydi. Momoa 1979, Bonet ise 1967 doğumlu.

Yani Momoa, daha küçük bir çocukken Lisa Bonet de gencecik yaşında kamera karşısına geçtiği The Cosby Show ile çoktan yıldız olmuştu.

Momoa, yıllar sonra anlattığına göre Lisa Bonet'yi TV ekranında ilk gördüğünde sekiz yaşındaydı. Ona daha o zaman aşık oldu. Ama bu hiç tanımadığı ve asla tanışmayacağı bir ünlüye hayranlıkla karışık aşk duymak gibi bir durum değildi.

Jason, bunu annesine de anlattı. Ekrandaki Lisa Bonet'yi annesine göstererek "Ona ulaşmak için uğraşacağım" dedi.

TANIŞMAKLA KALMADI, ONDAN İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Zaten büyüdü ve Lisa Bonet'ye ulaşmakla kalmayıp onun kalbini de çaldı. Hatta yıllar önce sekiz yaşında bir çocukken ekranda görüp aşık olduğu o güzel kızdan iki de çocuk sahibi oldu.

Momoa ile Bonet, 2005 yılında bir caz kulübünde tanıştılar. Sonrası ise Momoa'nın hayallerinin bile ötesine geçip hızla gelişti. 2017 yılında evlendiler.

Bu arada Lisa Bonet'nin eski büyük aşkı Lenny Kravitz ile Jason Momoa arasında bir dostluk bile gelişti. Hatta her ne kadar Bonet ile Momoa ayrılsalar da iki eski sevgilisi birbirleriyle sıkı dostluklarını sürdürüyor.