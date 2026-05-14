Tahtı da tacı da bir yere kadar... Karısının tek sözüne boyun eğdi... Nasıl istersen hayatım!

Haberin Devamı

Çok uzun zamandır söylenenlere göre Charles, her zaman "birinci" olmak isteyen bir kişiliğe sahipti. Söz konusu kişi karısı bile olsa gölgede kalmaktan hoşlanmıyordu.

Ama Diana Spencer ile evli olduğu sürede bunun tam tersi yaşandı. Diana, gençliği, güzelliği, samimiyeti ile sürekli olarak Charles'ı gölgede bıraktı.

Aslında bazıları Diana'nın bunu bilerek yaptığını ileri sürse de olup biten bu. Diana ile birlikte olduğu zamanlarda kimsenin gözü Charles'ı görmedi. Bütün sevgi, ilgi ve bakışlar 'gönüllerin prensesi' Diana'ya yönelikti.

Haberin Devamı

HEP KOCASININ BİR ADIM GERİSİNDE DURDU

Yine söylentilere bakılırsa Camilla ise bunun tam tersiydi. Sürekli olarak Charles'ın gerisinde durdu, onun önüne geçmemeye çalıştı.

Bir söylentiye göre zaten istese de Diana gibi bunu yapacak özelliklere sahip değildi. Bir başka söylentiye göre de Charles'ı elinde tutmak için uyguladığı bir taktikti bu.

Öyle ya da böyle Charles ile Diana boşandı... Diana daha 36 yaşında öldü. Sonunda da Buckingham Sarayı'nın "hanımı" Camilla oldu.

Her ne kadar kocasının önüne geçip onu gölgede bırakmamaya çabalasa da son günlerde ortada dolanan söylentilere göre Camilla da dışarıdan göründüğü kadar sakin biri değilmiş.

Prenses Diana ile evliyken Charles hep onun gölgesinde kalıyordu. Bu durum da hoşuna gitmiyordu.





EVİNDE 'ELİ MAŞALI' BİR EŞMİŞ

O da yeri geldiğinde "eli maşalı" davranabiliyormuş. Hatta kocasına boyun eğdirdiği zamanlar bile oluyormuş.

Konuya etraflıca bakarsak...

Haberin Devamı

Bu aileyle ilgisi olsun olmasın artık herkesin bildiği gibi Kral Charles, yanında Kraliçe Camilla ile birlikte bir ABD ziyaretine çıktı.

Bu, bir anlamda geçtiğimiz aylarda İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile karısı Melania Trump'a iade-i ziyaretti.

Kanserle boğuşmasına rağmen Charles, yanında karısı Camilla ile bu ziyareti tamamlayıp Londra'ya döndü.





'OĞLUNLA GÖRÜŞMEYECEKSİN'

Bu arada Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, karısı Meghan ve iki çocuğunun ABD'de yaşadığını da bilmeyen yok artık. Başlarda herkes baba ile oğlunun kısa da olsa bir görüşme yapabileceğini umdu.

Ama öyle olmadı.

Haberin Devamı

Resmi dille söylenenlere göre Charles'ın programı fazlasıyla dolu olduğu için oğluyla görüşme fırsatı bulamadı.

Uzun sözün kısası aslında Charles, yoğun programından zaman ayırıp az da olsa oğluyla görüşebilecekken bunu yapmadı.

İşte bu konudaki söylentilere göre bunun asıl nedeni yoğun resmi program değil Kraliçe Camilla...

Daha doğrusu Camilla'nın kocası Charles'ın, oğlu Harry ile görüşmesini istememesi.





EVDE TATSIZLIK ÇIKMASIN DİYE KARISINA BOYUN EĞDİ

Söylenenlere göre bu durum Harry'yi de üzdü. Çünkü o da babasıyla arasındaki sorunları en azından yumuşatabilmek için böyle bir görüşmenin olmasını istiyordu. Kısacık bir zaman da olsa!

Haberin Devamı

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak, Camilla'nın, kocasıyla üvey oğlunun bir araya gelmemesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Ona bakılırsa Camilla, Harry'nin sürekli aileye sorun çıkardığına inanıyor bu yüzden de barışmayla ilgili bir adım atılmasına yanaşmıyor.

Yine söylentilere göre Camilla, daha ABD gezisi başlamadan çok zaman önce kocasını bu konuda uyardı. Charles da evde daha fazla gerginlik olmaması için buna boyun eğdi.

Bir başka deyişle Charles, kral da olsa bir tahtı ve tacı da olsa bu konuda karısının sözünden çıkmadı.

Yıllar yılı bekleyip Charles ile evlenen Camilla, sonunda Buckingham Sarayı'nın 'hanımı' oldu. Üstelik de tahtta oturan kocası bile onun bazı isteklerine boyun eğiyor.

Haberin Devamı





BİRBİRLERİNİ HİÇ SEVMİYORLAR

İddialara göre Camilla, aileden ayrılıp sonra da yaptıkları açıklamalarla Londra'da kalan herkesi yerden yere vurmalarına rağmen Harry ile Meghan'ın hala kraliyet unvanları sayesinde para kazanmasından nefret ediyor.

Hatta Camilla'nın defterinde, Harry'nin isminin karşısında "Bencil bir alçak" yazıyor.

Bütün bunlar yüzünden de Camilla, kocası Charles'ın ABD'ye gittiklerinde Harry ile görüşmemesi için elinden ne geldiyse yaptı. Sonunda da bu konuda başarılı oldu.

Diğer yandan bakıldığında Harry de Camilla'yı çok sevmiyor. Hatta hiç sevmediğini bile söylemek yanlış olmaz. Ona göre Camilla, annesi Diana'nın yuvasını yıkan "öteki kadın."