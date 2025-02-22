Koca Ã§Ä±nar usul usul devriliyor... ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen acÄ± gerÃ§eÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±: Ben hastayÄ±m... Ã‡ok hastayÄ±m

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Onca enerjileriyle bu fiziksel yorgunluk, kapÄ±ldÄ±klarÄ± saÄŸlÄ±ksÄ±z alÄ±ÅŸkanlÄ±klar onlarÄ± Ã§ok da etkilemiyordu... Ãœstelik hepsi genÃ§ kÄ±zlarÄ±n gÃ¶zdesiydi... Milyonlarca hayrana sahip olduklarÄ±nÄ± bilmek enerjilerini daha da artÄ±rÄ±yordu.

Ama elbette zaman gelir geÃ§er... Herkes de yÄ±llardan nasibini alÄ±r. ÃœnlÃ¼ olmalarÄ±, ellerindeki imkanlar da zamanÄ± baÅŸa sarmaz elbette. Bu konuda en Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olan Ã¶rnek Ozzy Osbourneâ€¦ Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla boÄŸuÅŸan Osbourne artÄ±k ayakta bile duramaz hale geldi. Ama tek Ã¶rnek o deÄŸil..

YÄ±llarÄ±nÄ± sahnede geÃ§iren, ÅŸarkÄ±larÄ±yla milyonlarÄ±n kalbine dokunan baÅŸka bir Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen de var hemen hemen aynÄ± durumda olan.

Bir sÃ¼redir saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸu bilinen Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen kendisiyle ilgili acÄ± gerÃ§eÄŸi bir cÃ¼mleyle Ã¶zetledi: "Ben hastayÄ±m... Ã‡ok hastayÄ±m."

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ACI GERÃ‡EÄžÄ° KENDÄ°SÄ° AÃ‡IKLADI

Bu sÃ¶zleriyle yÄ±llarca ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± dinleyenlerin yÃ¼reÄŸini burkan Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Phil Collins'in ta kendisi.

ÃœnlÃ¼ Genesis grubunun bateristi ve solisti olan 74 yaÅŸÄ±ndaki Collins, Mojo dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda emekli olmasÄ±na yol aÃ§an saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan sÃ¶z etti.

Collins "AÅŸaÄŸÄ±daki stÃ¼dyoya gidip neler olduÄŸunu gÃ¶rmek istiyorum... Ama artÄ±k bunlara karÅŸÄ± bir aÃ§lÄ±ÄŸÄ±m ve Ã¶zlemim de yok" dedi.

Deneyimli mÃ¼zisyen "GerÃ§ek ÅŸu ki ben hastayÄ±m.. Yani demek istiyorum ki Ã§ok hastayÄ±m."

Phil Collins, bateri bagetlerini ilk kez henÃ¼z beÅŸ yaÅŸÄ±ndayken eline aldÄ±. O zamandan bu yana da zorunlu olarak emekliye ayrÄ±lÄ±ncaya kadar hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±.Â





MECBUREN EMEKLÄ° OLDU

Phil Collins geÃ§en yÄ±l Ã§ekilen Phil Collins: Drummer First adlÄ± belgeselde de saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan sÃ¶z etmiÅŸti.

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YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n artÄ±k bateri Ã§almasÄ±nÄ± bile engellediÄŸini bu yÃ¼zden de emekli olmaya mecbur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

Collins, neler hissettiÄŸini de "BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±mÄ± bateri Ã§alarak geÃ§irdim ama ÅŸimdi bunu yapamÄ±yorum... Bu bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

AslÄ±nda gerÃ§ekten de bÃ¼tÃ¼n hayatÄ± boyunca bateri Ã§aldÄ± Phil Collins. Bagetleri eline ilk aldÄ±ÄŸÄ±nda daha sadece beÅŸ yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

BÃœYÃœK TUTKUSU ONA AÄžIR BÄ°R BEDEL Ã–DETTÄ°

Ama sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hayatÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¶hretini ve servetini borÃ§lu olduÄŸu bu tutkusu yÄ±llar sonra ona aÄŸÄ±r bir bedel de Ã¶ÄŸretti.

SÃ¼rekli davul Ã§alÄ±p belirli hareketleri tekrarlamasÄ± nedeniyle elleri ve bacaklarÄ±nda artÄ±k onlarÄ± rahat kullanmasÄ±nÄ± Ã¶nleyen saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± oluÅŸtu.

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Collins, yine o belgeselde "EÄŸer yaptÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸeyi eskisi kadar iyi yapamaz hale gelirsem onu hiÃ§ yapmamayÄ± tercih ederim" diye anlattÄ± durumunu.

Deneyimli mÃ¼zisyen "EÄŸer bir sabah kalkÄ±p da bir Ã§ift davul Ã§ubuÄŸunu tutabilirsem kendime bir ÅŸans veririm. Ama sanki kendimi tÃ¼kenmiÅŸ gibi hissediyorum" diye konuÅŸtu.

ARTIK AYAKTA DURAMAZ OLDU

Her ne kadar sorunlarÄ±yla ilgili bilgi vermese de Collins, yÄ±llardÄ±r saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

2017 yÄ±lÄ±nda Phil Collins'e ayak dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ teÅŸhisi konuldu. Bu yÃ¼zden bir bacaÄŸÄ±nda his kaybÄ± sorunu yaÅŸadÄ±. O dÃ¶nemde bunun nedeninin, sÄ±rtÄ±ndan geÃ§irdiÄŸi ve yÃ¼rÃ¼mesini zorlaÅŸtÄ±ran bir operasyon olduÄŸunu sÃ¶yledi Collins.

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Ama ondan iki yÄ±l Ã¶nce de Collins, boynundan bir ameliyat geÃ§irdi ve onun ardÄ±ndan da bastonsuz yÃ¼rÃ¼yememeye baÅŸladÄ±.

1967 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'nin Surrey kentinde kurulan ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na yÃ¶n veren gruplardan biri haline gelen Genesis'in bateristi ve solisti Phil Collins'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± 2021 yÄ±lÄ±nda kamuoyuna yansÄ±maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

O dÃ¶nemde bastonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen BBC'ye verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da "ArtÄ±k bu ellerle bateri bagetini bile zor tutuyorum" diye konuÅŸtu.

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EV KAZASI SAÄžLIÄžINI TAMAMEN BOZDU

Phil Collins'i bu duruma getiren sÃ¼recin aslÄ±nda 2007 yÄ±lÄ±na kadar uzanan bir geÃ§miÅŸi var. 2007 yÄ±lÄ±nda omurgasÄ±ndan operasyon geÃ§irdi Collins. 2017 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde ise saÄŸlÄ±k durumunun iyice bozulmasÄ±na neden olan bir kaza geÃ§irdi.

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Evinin banyosunda dÃ¼ÅŸen Collins, bunun ardÄ±ndan bir dizi ameliyat geÃ§irdi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu zorlu sÃ¼reÃ§ nedeniyle de yaÅŸamdaki hareketliliÄŸi azaldÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra Collins'in sol elinde sinirleriyle ilgili bir sorunu bulunuyor. Collins aynÄ± zamanda iÅŸitme sorunlarÄ± da yaÅŸÄ±yor.

1967 YILINDA KURULDU: Genesis grubu 1967 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'nin Surrey kentinde kuruldu. Progressive rock tÃ¼rÃ¼nÃ¼ benimseyen grubun Ã¶nde gelen Ã¼yeleri daha sonra solo kariyelerinde de Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar kazanan Peter Gabriel ve Phil Collins. Genesis, 150 milyonluk albÃ¼m satÄ±ÅŸÄ± ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en Ã§ok satan 30 grubu arasÄ±nda yer aldÄ±. Phil Collins'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle bateri Ã§alamayacak olmasÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra yerine oÄŸlu Nic Collins geÃ§ti.





ÃœÃ‡ EVLÄ°LÄ°K BEÅž Ã‡OCUK:Collins, ilk evliliÄŸini Andrea Bertorelli ile 1975 ile 80 arasÄ±nda yaptÄ±. Jill Tavelman ile 1984- 1996 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu evlilikten adÄ±nÄ± oyuncu olarak Ã¼nlenen kÄ±zÄ± Lily Collins dÃ¼nyaya geldi. (Ãœstte) ÃœÃ§ yÄ±l sonra Orianne Cevey ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ancak o evliliÄŸi de 2008'de sona erdi. Collins'in, kendi yerine Genenis'de bateri Ã§alan oÄŸlu Nic ve oyuncu kÄ±zÄ± Lily dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu daha bulunuyor.