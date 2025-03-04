Koca bir ömrü bir an bile ayrılmadan geçirdiler… ‘Bizim aşkımızı anlatmaya kelimeler yetmezdi’ Ünlü şarkıcı 60 yıllık kocasını kaybetti

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Müzik dünyasının yaşayan efsanesi olarak anılan 79 yaşındaki ünlü şarkıcı Dolly Parton’ın 59 yıldır evli olduğu eşi Carl Dean hayatını kaybetti.

Dolly Parton bu üzücü haberi Instagram sayfasından onu takip eden milyonlarca hayranına duyururken yürekleri dağlayan bir mesaj paylaştı.





KOCASININ ÖLÜMÜNÜ DUYURDU… “BİZİM AŞKIMIZI KELİMELER ANLATAMAZDI”

Yıldız isim “Carl ve ben birlikte harika yıllar geçirdik. Kelimeler 60 yılı aşkın bir süre boyunca paylaştığımız sevginin hakkını veremez. Dualarınız için teşekkür ederim” dediği ölüm haberinin ardından kocasının sadece çok yakınlarının katılacağı özel bir törenle toprağa verileceğini söyledi.

Dolly Parton ve Carl Dean'in 1964'te başlayan aşkları görenleri kıskandıracak kadar büyüktü

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82 yaşındaki Carl Dean ve Dolly Parton yıllarca birlikte yaşadıkları Nashville'de, Dolly Parton daha 18 yaşındayken bir çamaşırhanede tanışmışlardı.

61 YIL ÖNCE TANIŞTILAR, BİR DAHA HİÇ AYRILMADILAR

1964 yılında yeğenine bakıcılık yapan genç Dolly Parton ve Carl Dean birbirlerini orada görünce beğenmiş, genç delikanlı sonraki bir hafta boyunca bu güzel genç kadını görmek için her gün evinin bahçesine gidip onunla buluşmuştu.

Carl Dean karısının büyük şöhretinden uzakta bir yaşam sürdü, onunla birlikte konserlerde, törenlerde, kırmızı halılarda pek gözükmedi

Ölümsüz aşkları daha birbirlerini görür görmez başlayan Dolly Parton ve Carl Dean 2 yıl sonra, 1966’da evlendiler.

Ve ölüm onları ayırana kadar bir daha hiç ayrılmadılar…

DÜNYANIN EN ÜNLÜ ŞARKICILARINDAN BİRİ OLDU AMA KOCASINI GÖREN OLMADI

İlerleyen yıllarda Dolly Parton dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu. Ancak çiftin evliliği bu şöhretten hiç etkilenmedi. Carl Dean evlilikleri boyunca Dolly Parton’la hiç görünmedi.

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Onun konserlerine, katıldığı etkinliklere, ödül törenlerine katılmadı, kendini spot ışıklarından ve karısının ününden hep korumayı seçti.

Kendisi hiç ortalarda görünmese de Dolly Parton kocasını anlatmaktan, ona övgüler yağdırmaktan ve Carl Dean’i ne kadar sevdiğini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Çiftin bir etkinlikte çekilmiş nadir fotoğraflarından biri

ŞÖHRETİ VE O PIRILTILI HAYATI HİÇ SEVMEMİŞTİ

Kocasının ünlüler dünyasının gösterişli ve ihtişamlı yaşam tarzıyla ilgilenmediğini söyleyen Dolly Parton yanında bir yerlere gitmese de Carl Dean’in kariyerini her zaman desteklediğini de söylemekten geri durmadı.

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Dolly Parton daha evliliklerinin başında kazandığı önemli bir ödül için kocasına törene onunla gelmesini rica etmiş ve “Sana en iyi dileklerimi sunuyorum ama bir daha benden bu lanet şeylerden birine gitmemi isteme çünkü ben gitmiyorum” cevabını almıştı. Kocası paparazzilere neredeyse hiç fotoğraf vermediğinden Dolly Parton onunla ilgili bir röportaj verdiğinde fotoğrafları da kendi albümlerinden bulup getirirdi

KENDİ DÜNYALARINDA MUTLU MESUT YAŞADILAR

Kendi dünyalarını kuran ve orada baş başa yıllarca mutlu mesut yaşayan ünlü çift karavanlarıyla gezilere çıkıyor ve çoğunlukla evlerinde vakit geçirmeyi seviyordu.

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Dolly Parton tüm ününe rağmen bir münzevi gibi yaşadığı hayatını “Çok fazla dışarı çıkmıyorum ve aslında sadece basit bir hayat yaşıyorum. Bir parti bebeği gibi görünüyorum ama çalışmadığım zamanlarda tam bir evcimenim; evde olmayı seviyorum” sözleriyle anlatıyordu.





İKİSİ DE EVCİMENDİ, BİRBİRLERİ VARSA BAŞKALARINA İHTİYAÇLARI YOKTU

“Yemek yapmayı, kitap okumayı ve evin içinde ufak tefek kadınca şeyler yapmayı seviyorum.” diyen Dolly Parton’ın eşi Carl Dean yaşadıkları Nashville'de yolları asfaltlayan bir şirkette çalışmış ve emekli olmuş, kendi hayatını çok sıradan bir şekilde yaşamıştı.

Ünlü çiftin 60 yıla yaklaşan evlilikleri boyunca çocukları olmadı. Dolly Parton "Tanrı benim çocuk sahibi olmama izin vermedi. Bütün çocuklar benim olsun istedi" demiş, yeğenlerini ve etrafında olan diğer bütün çocukları çok sevdiğini anlatmıştı. Kendilerine yarattıkları iki kişilik küçük dünyalarında çok mutlu yaşayan Dolly Parton ve 59 yıllık eşi Carl Dean'i tıpkı peri masalları gibi ancak ölüm birbirlerinden ayırabildi

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ÇOCUKLARI OLMAMIŞTI

Kariyeri yüzünden çocuk sahibi olsa bile onları büyütmekte zorluklar yaşayacağını, belki de böylesinin daha doğru olduğunu söyleyen efsane şarkıcı anne olmadığı için pişmanlık duymadığını söylüyordu.

Ünlü çift 2016’da evliliklerinin 50. Yılında kendi aralarında bir kez daha küçük bir düğün yapmışlardı. Dolly Parton bu ikinci düğünde genç yaşta evlenirken hayal edip de giyemediği bir gelinliği giydiğini de itiraf etmişti.

SAĞLIĞI GİDEREK BOZULAN KOCASININ YANINDAN AYRILMADI

82 yaşında ölen Carl Dean’in sağlığı son yıllarda bozulmaya başlamıştı. Dolly Parton geçen yılın sonlarına doğru verdiği bir röportajda kocasına Alzheimer hastalığı teşhisi konulduğu ve onun yüksek tansiyondan muzdarip olduğunu, kalbinin giderek zayıfladığını anlatmıştı.

Efsane şarkıcı ilerleyen yaşına rağmen sahneye çıkmaya devam etse de kocasının sağlığı bozulmaya başladığından beri turnelerini iptal ediyor ve vaktinin çoğunu onun yanında geçiriyordu.

Ünlü çift ömürleri birlikte geçirmiş ve tıpkı peri masallarındaki gibi onları yalnızca ölüm ayırabilmişti…