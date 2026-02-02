Koca bir aileyi paramparÃ§a eden aÅŸk bÃ¶yle gelmiÅŸ: Onu ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde daha Ã¶nce hiÃ§ bilmediÄŸim bir duygu bÃ¼tÃ¼n bedenimi ele geÃ§irdi

Haberin DevamÄ±

Bu arada insan ister istemez iÃ§inde doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ aileden biraz da olsa uzaklaÅŸÄ±r. Ama yine de Ã§oÄŸu onlarla baÄŸlantÄ±sÄ± tam olarak kesmez. SÄ±k sÄ±k arayÄ±p sorar, ziyaret eder...

Ã–nemli gÃ¼nlerde onlarla birlikte olur. Torun sevgisinden mahrum bÄ±rakmaz kendisini dÃ¼nyaya getirip yetiÅŸtirenleri.

Ama bazen de bazÄ±larÄ± evlendikleri zaman kendi aileleriyle aralarÄ±na uÃ§urumlar ve hatta buz daÄŸlarÄ± girer...

Ne yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmaz. Kimi zaman da insan ailesiyle baÄŸlarÄ±nÄ± tamamen koparÄ±r.

AÄ°LESÄ°YLE BÃœTÃœN KÃ–PRÃœLERÄ° ATTI

TÄ±pkÄ± Victoria ve David Beckham'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Brooklyn gibi!

Anne ve babasÄ± onu da pamuklara sarÄ±p bÃ¼yÃ¼ttÃ¼... El bebek gÃ¼l bebek yetiÅŸtirip sonunda da evlendirdi. Ama Brooklyn, ABD'nin ve tabii dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan Nelson Peltz'in kÄ±zÄ± olan oyuncu ve model Nicola Peltz ile evlendikten sonra kendi ailesini bir kenara attÄ±.

Ã–yle ki durum Brooklyn'in Ã¶zellikle annesini suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± uzun sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na kadar uzandÄ±. Zaten o paylaÅŸÄ±mla da "artÄ±k ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istemediÄŸini" aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k beyan etti.

Oysa iki gencin aÅŸkÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Victoria ve David Beckham nasÄ±l da baÄŸÄ±rlarÄ±na basmÄ±ÅŸtÄ± Nicola'yÄ±. Onu ikinci kÄ±zlarÄ± gibi gÃ¶rÃ¼yorlardÄ±.

Ã–NCELERÄ° HER ÅžEY GÃœZELDÄ°... SONRA AÄ°LE PARAMPARÃ‡A OLDU

Ama 2022'deki dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra hatta doÄŸrusu onun Ã¶ncesinde aralarÄ± bozuldu.

Her ÅŸey Nicola'nÄ±n, "Victoria bana gelinliÄŸimi dikmek iÃ§in sÃ¶z verdi. Ama son anda vazgeÃ§ti" sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan da olaylar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve bugÃ¼ne kadar geldi.

YÄ±llarca birbirlerine baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±yla tanÄ±nan Beckham ailesi de bÃ¶ylece daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Peki ya Nicola ile Brooklyn'in, kocaman bir aileyi yÄ±kan o evliliÄŸi nasÄ±l baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± dersiniz?

Gelin onu da bir hatÄ±rlayalÄ±m...

'DAHA Ã–NCE HÄ°Ã‡ BÄ°LMEDÄ°ÄžÄ°M BÄ°R DUYGU'

Brooklyn bunu da bir sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda bunu da anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

"Annem ve babam bana her zaman doÄŸru insanla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bunu hissedeceÄŸimi sÃ¶ylerdi. Fakat ben o zamanlar bir Ã§ocuk olduÄŸum iÃ§in bunun ne anlama geldiÄŸini pek bilmezdim" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Sonra da anne ve babasÄ±nÄ±n haklÄ± olduÄŸunu Nicola ile tanÄ±ÅŸÄ±nca anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etmiÅŸti: " Ã–nce anlamamÄ±ÅŸtÄ±m ama annemin ve babamÄ±n haklÄ± olduÄŸunu anladÄ±m. Bu gerÃ§ek... Onu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde daha Ã¶nce asla hissetmediÄŸim bir sÃ¼kunet ve gÃ¼venlik duygusu bÃ¼tÃ¼n bedenimi ele geÃ§irdi" diye anlattÄ±.

Evlendikten sonra "Benim hayatÄ±mÄ±n Ã¶nceliÄŸi karÄ±mÄ±n mutluluÄŸu" diyen Brooklyn, sonrasÄ±nda da bu konuda ne kadar Ä±srarcÄ± olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

KARISINA SARILIP AÄ°LESÄ°NÄ° BÄ°R KENARA Ä°TTÄ°

Brooklyn ile Nicola gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re birbirlerine o kadar baÄŸlandÄ± ki artÄ±k onlarÄ±n arasÄ±na kimse giremez. Ãœstelik Nicola'nÄ±n tÃ¼m ailesi de iki gencin yuvasÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerden korumak ister gibi onlarÄ± sarÄ±p sarmaladÄ±.

Kendisini dÃ¼nyaya getirip bÃ¼yÃ¼ten, hayatÄ±nda bÃ¼tÃ¼n Ã¶nemli kapÄ±larÄ± aÃ§an Beckham soyadÄ±nÄ± veren ailesini elinin tersiyle bir kenara itip karÄ±sÄ±nÄ±n ailesine sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ± Brooklyn de.

Brooklyn ile Nicola yine aynÄ± rÃ¶portajda evliliklerindeki baÅŸarÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± da aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Hem de sanki onlarca yÄ±ldÄ±r evli olan bir Ã§ift gibi.

SÃ¶ylediklerine gÃ¶re bu bÃ¼yÃ¼k sÄ±r, birbirlerine karÅŸÄ± dÃ¼rÃ¼st olmak. Bu da Nicola'nÄ±n Ã§ok uzun sÃ¼redir evli olan annesi Claudia ile babasÄ± Nelson'dan Ã¶ÄŸrendiÄŸi bir ayrÄ±ntÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu, arkadaÅŸlarÄ±yla iliÅŸkisinde de benimsediÄŸi bir ilke. Tabii ki kocasÄ± Brooklyn'i de bunun dÄ±ÅŸÄ±nda tutmuyor.

Koca bir Beckham ailesini karÅŸÄ±larÄ±na alan Nicola ile Brooklyn "dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k aramÄ±zdaki iliÅŸkiyi gÃ¼Ã§lÃ¼ tutuyor" diyerek durumu Ã¶zetliyor.

