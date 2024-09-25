Koca aileyi gelecek korkusu sardı... Ne yapacağız bu çocukla!

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Ama işin aslı hiç öyle değil.. Yıllar geçip o çocuklar büyüdükçe gelecek korkusu bu çocukları değilse de anne ve babalarını sarar.

Veliaht çocuklar için geçerli değil bu durum elbette. Çünkü onların geleceği daha doğdukları gün çizilmiştir. Ama tahtı devralacak çocuğun kardeşleri için durum biraz daha zor.

Bunca varlık içinde büyüyen "yedek" çocuklar eğer kendilerine iyi bir gelecek hazırlanmazsa büyük bir boşluk içine düşebilir. Rotasını şaşırmış bir gemi gibi çok da istenmeyen limanlara savrulabilir.

AMAN YEDEKLER HARRY AMCA'YA BENZEMESİN

Son zamanlarda ağırlıklı olarak sağlık sorunlarıyla boğuşan İngiliz kraliyet ailesi için de geçerli bu durum.

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En çok da ülkenin gelecekteki kral ve kraliçesi Prens William ile karısı Kate Middleton'ın çocukları için.

Tabii ki tahtı babasından devralacak olan George konuya dahil değil. O daha şimdiden bir kral olarak yetiştiriliyor.

Burada Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate'in aklını kurcalayan nokta küçük çocukları, Charlotte ile Louise.

Özellikle de William'ın kardeşi "yedek prens" Harry'nin aileye yaşattıklarını göz önüne alan Galler çifti, Charlotte ile Louis'nin geleceği için daha şimdiden planlar yapmaya başladı bile.

Kraliyet uzmanlarına göre Kate ile William, bu iki küçük çocuğun gelecekte Harry Amca'ya benzememesi için ellerinden geleni yapmaya hazır.

BU 'LANET' TEKRAR YAŞANMASIN

Ailenin yedek prensi Harry ile karısı Meghan Markle'ın yaşayıp yaşattıkları aile içinde "bir tür lanet" olarak anılıyor ve iki küçük Galler kardeşin bundan uzak tutulmasına çalışılıyor.

Kraliyet uzmanı Jennie Bond, bu konuda ailenin aldığı ve alması muhtemel önlemleri yorumladı.

Bond, The Mirror'a verdiği röportajda bu konudaki olasılıkları değerlendirdi. Uzman "Kate ile William, ailedeki yedek çocukların yaratabileceği sorunların fazlasıyla farkında" diye konuştu.

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Ona göre Galler çifti zaten çocuklarını yetiştirme konusunda farklı ve modern bir tutum sergiliyorlar. Her üç kardeşe de ne kadar özel ve ne kadar sevilen çocuklar olduklarını hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Elbette bu arada geleceğin kralı olarak yetiştirilen George'un yanı sıra kardeşleri Charlotte ve Louis için de iyi bir gelecek hazırlamanın planlarını yapıyorlar.

EN İYİSİ SAĞLAM BİR EĞİTİM ALMALARI

Jennie Bond'a göre Kate ile William, iki küçük kardeşe kraliyet yaşamı dışında başka bir dünya da olduğunu şimdiden öğretiyorlar.

Uzman, özellikle de afacanlığıyla tanınan Louis'nin annesi ve babası tarafından orduya ya da hayır kurumlarıyla çalışmaya yönlendirileceğini düşünüyor. Tabii ki eğitimi bittikten sonra.

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Bond'a göre Kate ile William'ın, Louis'yi tıpkı kendileri gibi üniversiteye yönlendirme olasılığı da yüksek.

Bu konudaki görüşünü şöyle anlattı Jennie Bond " Ondan sonra da Louis'nin hayatına anlam katacak bir yol bulmasını isteyeceklerdir. Bu şekilde günün birinde tahta çıkacak olan William için uygun ve sorun çıkarmayan bir çocuk olacaktır."

CHARLOTTE AYRI BİR KONU

Uzmanın söylediğine göre Kate ile William, taht sırasında George'dan sonra gelen tek kızları Charlotte'un kendine iyi bir gelecek kurması için de ellerinden geleni yapacak.

Aslında Prenses Charlotte, gelecekte, kralın kardeşi olarak bugün büyük halası Prenses Anne'in konumunda olacak.

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Charles'ın tek kız kardeşi olan Anne, ailedeki en yüksek "kraliyet prensesi" unvanına sahip. George tahta geçip de Anne hayata veda ettiğinde bu unvan Charlotte'un olacak.

Daha şimdiden belli olan bu geleceğe rağmen Kate ile William, tek kızlarının da iyi bir eğitim görüp kendine sağlam bir hayat kuracak duruma gelmesi için ellerinden gelen çabayı gösteriyor.

Galler kardeşlerin en küçüğü Louis, hiyerarşiye göre "yedeğin de yedeği" konumunda olduğu için anne ve babası daha şimdiden onun kendine bir hayat yolu bulması için planlar yapmaya başladı. En büyük endişe ise bunca varlıklı yaşamın içinde bir boşluğa düşüp yolunu kaybetmesi.