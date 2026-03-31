KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu aÃ§Ä±ktan, bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ sessizce kuyusunu kazÄ±yor... Herkesin Ã¶nÃ¼nde can ciÄŸer gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar... Evin iÃ§inde birbirlerine girdiler

Harry ile Meghan'Ä±n neden aileyle aralarÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu da bilmeyen kalmadÄ± bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Ã‡iftin, 2020 yÄ±lÄ±nda gÃ¶revlerini bÄ±rakmasÄ±ndan sonra yaÅŸananlar 'tefrika roman' gibi yÄ±llardÄ±r konuÅŸuluyor.

Ama diÄŸer yandan aile kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda bambaÅŸka bir kavgaya tanÄ±klÄ±k ediyor. Ãœstelik bu kez kartlar Ã¶yle Harry ve Meghan gibi aÃ§Ä±ktan oynanmÄ±yor.

Bu kez kavga Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÄ±ÅŸarÄ±ya belli etmeseler de kavgaya tutuÅŸanlar Kral Charles ile ilk sÄ±radaki veliahdÄ± Prens William.

KRAL Ä°LE VELÄ°AHDININ GÃœÃ‡ MÃœCADELESÄ°Â

Ä°ddialara gÃ¶re Charles ile William, ailenin yÃ¼zÃ¼ne kara Ã§alan Prens Andrew skandalÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kma konusunda kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda acÄ±masÄ±z bir mÃ¼cadele veriyor.

Ä°kisi de kendisinin haklÄ± olduÄŸuna inanÄ±yor.

Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bir aile bu olup bitenin farkÄ±nda. Daha da Ã¶tesinde herkes kendini bir taraf seÃ§mek zorunda hissediyor.

KÄ±saca Ã¶zetlersek aile gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re parÃ§alanÄ±yor.

BABASINI FAZLA YUMUÅžAK BULUYOR

Charles ile William arasÄ±ndaki kavganÄ±n temelinde Kral'Ä±n ortanca kardeÅŸi Andrew var...

AdÄ± Epstein skandalÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olsa da Ã¶nce annesi KraliÃ§e Elizabeth tarafÄ±ndan korundu Andrew. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra aÄŸabeyi Charles da doÄŸrusu yakÄ±n zamana kadar onu cezalandÄ±rmak iÃ§in fazla bir adÄ±m atmadÄ±.

Daha kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce unvanÄ±nÄ± aldÄ± ve oturduÄŸu, kraliyet ailesine ait konuttan Ã§Ä±kardÄ±.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re William tam da bu nedenle babasÄ±na kÄ±zgÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Galler Prensi William'a gÃ¶re babasÄ±, Ã§ok daha Ã¶nce Andrew hakkÄ±nda daha aÄŸÄ±r kararlar alÄ±p onu cezalandÄ±rmalÄ±ydÄ±.

BÃ¶ylece kraliyet ailesi de bu dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k skandalÄ±ndan yakayÄ± sÄ±yÄ±rmÄ±ÅŸ olacaktÄ±.





ÅžÄ°MDÄ°DEN YETKÄ° PEÅžÄ°NDE

Bir kaynaÄŸÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re William'a gÃ¶re Andrew Ã§oktan taht sÄ±ralamasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve kraliyet hayatÄ±ndan tamamen koparÄ±lmÄ±ÅŸ olmalÄ±ydÄ±.

Yine aynÄ± kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa William, babasÄ±nÄ±n bu korkunÃ§ skandala karÄ±ÅŸan amcasÄ±nÄ± daha Ã¶nce cezalandÄ±rmamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± dehÅŸete kapÄ±lÄ±yor. Buna bir tÃ¼rlÃ¼ inanamÄ±yor.

DiÄŸer yandan uzun sÃ¼redir konuÅŸulanlara gÃ¶re William, geleceÄŸin kralÄ± olarak ÅŸimdiden daha fazla sorumluluk ve yetki istiyor. Ama bu bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§ekleÅŸmediÄŸi iÃ§in de Ã¶fkeleniyor.



Kendini bu yÃ¼zden dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ hissediyor. Zaten bunu da kimseden saklamadan aÃ§Ä±kÃ§a ifade ediyor.

Buckingham'Ä±n kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±ndan sÄ±zan bilgilere gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki herkes baba ile oÄŸlu arasÄ±ndaki bu gerilimin farkÄ±nda. Ãœstelik kendilerini de ikisinden birinin tarafÄ±nda yer almak zorunda hissediyorlar.

Ä°KÄ°SÄ° DE 'DEDÄ°ÄžÄ°M DEDÄ°K' VE SÄ°NÄ°RLÄ°

Bir de Charles ile William'Ä±n aslÄ±nda birbirlerine Ã§ok benzeyen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi var ki gerilimin artmasÄ±na neden oluyor o da.

Kendilerine yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re ikisi de iradesine Ã§ok hakim, 'dediÄŸim dedik' ve Ã¶fkeli insanlar. Bu da aralarÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor.

Kaynaklara gÃ¶re William'Ä±n babasÄ±na Andrew yÃ¼zÃ¼nden bu kadar Ã¶fke duymasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir nedeni daha var. GÃ¼nÃ¼n birinde kendisi tahta geÃ§tiÄŸinde bu tÃ¼r sorunlarÄ± da peÅŸinden sÃ¼rÃ¼klemek istemiyor. Tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda omuzlarÄ±nda bÃ¶yle bir yÃ¼kÃ¼ taÅŸÄ±maktan yana deÄŸil.

SÃ¶ylenenlere bakÄ±lÄ±rsa eÄŸer William'Ä±n karar alma yetkisi olsaydÄ±, amcasÄ± Andrew Ã§oktan sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderilmiÅŸ olurdu.

OÄžLUNUN BASKISI ONU KIZDIRIYOR

DiÄŸer yandan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da Charles, William'Ä±n kendisine bÃ¶yle baskÄ± yapmasÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor.

Bir kaynak bu konuda "Charles, oÄŸlu William'Ä±n nasÄ±l karar almasÄ± gerektiÄŸi konusunda kendisine bÃ¶yle baskÄ± yapmasÄ±ndan rahatsÄ±z oluyor. SonuÃ§ta hala hÃ¼kÃ¼mdar ve oÄŸlu her ne kadar tutkulu olursa olsun onun tarafÄ±ndan zorlanmaktan hoÅŸlanmÄ±yor.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinde taÅŸlar bir sÃ¼re daha yerine oturmayacak. William kral olduÄŸunda ise birÃ§ok ÅŸey bambaÅŸka bir Ã§ehreye bÃ¼rÃ¼necek.