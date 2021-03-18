Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyada çok konuşuldu - İşte o görüntüler...
Kobra Murat katıldığı televizyon programında herkesi şaşırtan bir hareket yaptı. Aslan yelesi şeklindeki saçlarının gerçek olmadığı ortaya çıkan Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte Kobra Murat’ın o görüntüleri…
Yaptığı işin yanı sıra kendisine has tarzıyla da dikkat çeken Kobra Murat, Lerzan Mutlu'nun programına katıldı. Eşiyle birlikte şarkı söyleyen Kobra Murat'ın bir anda kendisine ait olduğu sanılan saçlarının gerçek olmadığını göstermesi Lerzan Mutlu ve ekran karşısındaki şaşırttı. Kobra Murat'ı ekran karşısında seyredenler şaşkınlıklarını sosyal medya hesaplarından da dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR
KOBRA MURAT HAKKINDA
Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terzi. Romanların Prensi diye anılan Murat Kobra evli ve 3 çocuk babası.