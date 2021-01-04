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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- 
Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Klarnet sanatçısı Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler koronavirüsten hayatını kaybetti

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Klarnet sanatçısı Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler koronavirüsten hayatını kaybetti
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KALP yetmezliği nedeniyle 2014 yılında hayatını kaybeden ünlü klarnetçi Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler (61), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sesler’in cenazesi Edirne’nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul’da, 2014 yılında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Roman müziğinin önde gelen isimlerinden klarnet sanatçısı Selim Sesler’in İzmir’de yaşayan eşi Nuran Sesler’in, bir süre önce rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Sesler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nuran Sesler’in cenazesi, bugün memleketi Keşan ilçesindeki Enez Yolu Mezarlığı’nda eşinin yanında toprağa verildi.

Klarnet sanatçısı Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler koronavirüsten hayatını kaybetti


 

 

 

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