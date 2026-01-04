Kızlarıyla gençlik ve güzellik yarışına girdi… Estetik cerrahlara bir servet döktü… Şimdi en tehlikeli ameliyata hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:
Kasım ayında 70. yaş gününü kutlayan Kardashian/Jenner ailesinin reisi Kris Jenner son zamanlarda geçirdiği büyük değişimle ve göreni şaşkına çeviren gençleşme operasyonuyla gündemde.
BİR YILDA 20-30 YAŞ GENÇLEŞTİ
Kardashian ve Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner son haline gelen yorumlara göre 40 yaşından bir gün bile büyük görünmüyor… Kris Jenner’ın en büyük üç kızı Kourtney, Kim ve Khloe’nin 40 yaşlarını aştıkları düşününce bu değişim gerçekten de çarpıcı…
Kızlarının hepsini önce reality şov yıldızı yapıp, sonra da kurdukları şirketleri büyütmelerine yardımcı olan, onları tek tek birer marka haline getiren Kris Jenner kendisi de bu süreçte büyük bir servet elde etti. Ve hem ünlüler dünyasının hem de sosyetenin en tanınmış isimlerinden biri haline geldi.
KENDİNİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİ... AMELİYATLARINA SERVET HARCADI
Kris Jenner 2025’i peş peşe estetik ameliyatlar yaptırarak geçirdi ve sadece görünümünü tamamen değiştiren yüz germe ameliyatına 100.000 dolar harcadığını da saklamadı.
Yüzünün her noktasına kimi küçük kimi büyük müdahaleler yapılan Kris Jenner bu arada bir hayli zayıflayarak fazla kilolarından da kurtuldu.
Şimdi gelen son dedikodulara göre Kris Jenner için yaptırılması gereken son bir operasyon kaldı. Kris Jenner ne kadar uğraşsa da, yüzünü ne kadar gençleştirse de hâlâ yaşını belli eden kırışmış ve damarları ortaya çıkmış ellerinden çok rahatsız…
ŞİMDİ SON BİR OPERASYON KALDI
Yüzü gençleşen ama elleri her geçen gün yaşlanan ünlü anne bundan çok rahatsız ve estetik macerasının son darbesini de ellerine vuracak. Ancak yakınları bu konuda bir hayli endişeli.
Jenner'ın yakınlarından bir kaynak "Kris yüzünü ve boynunu korumak için yıllarını harcadı, ancak elleri hâlâ yaşını gösteriyor. Sözde el germe işlemlerinin onun yaşındaki biri için bilinen riskleri taşımasına rağmen, olası cerrahi çözümler hakkında ayrıntılı araştırmalar yapıyor." dedi.
Cildi sıkılaştırmak ve görünür damarları azaltmak için yapılan işlemlerin ellerde sinir hasarı, yara izi, enfeksiyon ve hareket kabiliyetinin bozulması gibi komplikasyonlar içerebileceği söyleniyor.
YAŞINI GÖSTEREN TEK BİR YER KALDI... AMA GİRİŞECEĞİ BU İŞ ÇOK TEHLİKELİ
Uzman doktorlar ise ellere yapılacak bir estetik müdahalenin tehlikesini "Elleri gençleştirmeyi amaçlayan işlemler, kozmetik tıpta teknik olarak en zorlu işlemler arasındadır. 70 yaşından sonra iyileşme süreleri uzar, kan akışı azalır ve risk seviyesi keskin bir şekilde yükselir. Bu sadece görünümle sınırlı değil; el fonksiyonu da tehlikeye girebilir." diyerek anlatıyor.
Ancak yüzü gençleştikten sonra onu rahatsız etmeye başlayan ellerini sık sık eldiven giyerek saklayan Kris Jenner’ın bu operasyon konusunda kararlı olduğu söyleniyor.
Jenner'ın ellerine yeniden odaklanılması yeni bir durum değil. Ünlü anne 2016 yılında, elinin ağır bir şekilde bandajlanmış halini gösteren bir Instagram fotoğrafı yayınladıktan sonra internette tartışmalara yol açmıştı.
O dönemde Kris Jenner’ın basın sözcüleri ameliyatın kozmetik değil, tıbbi olarak gerekli olduğunu ısrarla belirtse de onu ve Kardashian/Jenner ailesini yakından takip edenler bu açıklamaya pek inanmamıştı.