Kızlarını üniversiteye sokmak için rüşvet verip ikisi de hapse düşmüştü… Ünlü çiftin 28 yıllık evliliği bitti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 13:54

Hollywood’un sevilen yıldızlarından biriydi, kocası da moda dünyasının tanınmış tasarımcılarındandı… Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen mutlu bir hayatları, iki de güzel kızları vardı.

Bütün dünyaları 5 yıl önce ortaya çıkan skandalla altüst olacaktı…

Ünlü oyuncu Lori Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli, iki kızları Bella Rose ve Olivia Jade’i ABD’nin en iyi üniversitelerine girebilsinler diye evrakta sahtecilik yapıp rüşvet verdiler.

Bu ortaya çıkınca da büyük bir skandalın baş kahramanı oldular.

Bir başka ünlü oyuncu Felicity Huffman’ın da aynı şekilde adının karıştığı bu olayın ardından yargılanan Lori Loughlin ve Mossimo Giannulli suçlu bulundu ve hapse girdi.

Kızlarını Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne sokmak için yüz binlerce dolar rüşvet verdikleri iddiasıyla ilgili telgraf ve posta dolandırıcılığı suçlamalarını kabul eden ünlü çiftten Lori Loughlin 2 ay, eşi Mossimo Giannulli ise 5 ay hapiste kaldı.

Loughlin Aralık 2020’de, Giannulli de Nisan 2021'de serbest bırakıldı.

Yaşananları geride bırakmakta zorlanan çiftin evliliği bu süreçte zorlu zamanlardan geçmişti. Ve en sonunda beklenen oldu…

Lori Loughlin ve Mossimo Giannulli 28 yıllık evliliklerini bitirip ayrıldılar. Çift 1995 yılında tanışmış ve 1997 yılında evlenmişti.

28’inci evlilik yıl dönümlerini ise 27 Kasım’da kutlayacaklardı.

Ünlü oyuncu Loughlin'in basın temsilcisi "Lori ve Mossimo ayrı yaşıyor. Ancak herhangi bir yasal işlem başlatılmadı” diyerek çiftin boşanma davasını henüz açmadığını ancak ayrıldıklarını doğruladı.

Ayrı yaşayan çiftin iki yetişkin çocuğu var: 26 yaşındaki Bella Rose ve 25 yaşındaki Olivia Jade.

Ünlü oyuncu ve eşinin yollarını ayırması adlarının üniversite kabul skandalına karışmasından beş yıl sonra gerçekleşmiş oldu.

Çift, Los Angeles'taki Hidden Hills evlerini 2020'de 9,5 milyon dolara satın aldıktan sonra bu yılın başlarında 16,5 milyon dolara satışa çıkarmış ve bu da ayrılığın ilk işareti olarak basına yansımıştı.

Öte yandan ayrılık haberinin hemen ardından hem Lori Loughlin hem de eski eşi Mossimo Giannulli farklı kişilerle samimi görüntüler verdi.

