'Kızlarıma yiyecek alamıyorum' diye ağlıyordu: Sonunda 'üç kuruş da olsa' para getirecek bir işi oldu

Haberin Devamı

Bu sözler son bir buçuk yıldır kocasıyla yaşadığı olaylı boşanma davasıyla gündeme olan ünlü yıldıza ait...

Şu anda başkasıyla nişanlı olan ve yeni bir hayat kurmaya hazırlanan kocasının kendisini boşayacağını bile basından öğrenen bu ünlü, evliliği yıkıldıktan sonra yaşadığı maddi zorluklardan yakındı hep.

Bir ara kafelerde bile çalışmayı göze aldığını ancak yaşı ileri olduğu için kimsenin kendisine iş vermediğini de ekledi.

İşte o ünlü şimdi kendine bir iş bulduğunu sosyal medya sayfasından ilan etti.

Her ne kadar düzenli bir iş olmasa da söz konusu ünlü internet üzerinden hayranlarıyla buluşup onlarda sohbet edecek. Hatta "sanal kucaklaşmalar" bile söz konusu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma bakılırsa.

Haberin Devamı

BİRAZ DA OLSA RAHAT BİR NEFES ALACAK

Konuyu başından beri takip edenler, söz ettiğimiz kişinin Alice Evans olduğunu çoktan anladı bile.

Oyuncu kocası Ioan Gruffudd ile çok kavgalı bir boşanma ve velayet davası yürüten 55 yaşındaki Evans artık sürekli olmasa da bir işi olduğunu sosyal medya sayfasından duyurdu.

Alice Evans, orada belirttiğine göre internet üzerinden bir sanal kongre düzenleyecek. Dileyen herkes, dünyanın neresinde olursa olsun bu etkinliğe katılabilecek. Yapması gereken tek şey bir bilet satın almak.

Takipçileri Evans'ın bu paylaşımına onun için ne kadar mutlu olduklarını belirten yorumlarla karşılık verdi.

Bu sanal iş görünüşe göre Evans'ı biraz da olsa rahatlatacak.

Çünkü daha birkaç hafta önce iki kızından küçük olanını hastaneye götürmek zorunda kaldığını ve faturaların altından kalkamadığını anlatmıştı Alice Evans.

KIZININ TEDAVİ MASRAFLARINI BİLE KARŞILAYAMAZ OLDU

O zorlu süreci sosyal medya sayfasından paylaşan Evans, kızlarına yiyecek bile alamadığını hatta artık hastane faturasının boyunu aştığını itiraf etti.

Haberin Devamı

Ayrıca Gruffudd'un artık ilgilenmeyi ve bakımını tamamen kestiğini iddia ettiği iki kızının okul masraflarını karşılamanın da kendisi için mümkün olmadığını da ekledi.

Hayranlarının yüreğini titreten paylaşımında Evans, kendisinden nefret edenler olduğunu da hatırlatarak "Benden nefret edenler" diye başladı...

Sonra da "Instagram sayfalarınızda "çocuklarımın eğitim masraflarını karşılayamadığımı söylediğim için benimle alay etmiştiniz" diye sürdürdü satırlarını.

Alice Evans'ın sitem dolu mesajı şöyle sürdü: " Eğer bir çocuğunuz yoksa ve ABD'de yaşamıyorsanız bunlar hakkında hiçbir şey bilemezsiniz.

Küçük kızım on günden bu yana hasta. Röntgeni çekildiğinde akciğerlerinde bir sorun olduğu görüldü. Eğer babasından buna destek olmasını istersem saatlik ücreti 600 dolar olan kendi avukatımla iletişim kurmam gerek. Sonra o da kocamın avukatlarına elektronik posta gönderecek. Onların da saatlik ücreti 300 ve 350 dolar.

Haberin Devamı

Bunların ardından da eski kocamın bütün bu masrafları ödemesi gerekip gerekmediğiyle ilgili bir tartışma başlayacak."

'ARTIK KIZLARIMA TEK BAŞIMA YETEMİYORUM'

Alice Evans bunun ardından da eski kocası Ioan Gruffudd'un iki kızlarının bakımıyla hiç ilgilenmediğini onların hiçbir masrafına ortak olmadığını hatta telefonla yaptıkları aramalara bile dönmediğini belirtti.

Bu arada 55 yaşındaki Evans'ın şu anda kendi mesleğinde çalışmadığını hatırlatalım. Kızlarının velayetini de alan Evans'ın bir ara kafede tezgahtarlık ya da kasiyerlik yapmaya bile razı olduğu haberleri yayılmıştı. Fakat o önemde konuşulanlara göre yaşı ileri olduğu için o tarz bir iş de bulamıyordu.

Haberin Devamı

NİŞANLISINI PAHALI HEDİYELERE BOĞDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Evans'ın eski eşiyle ilgili çarpıcı iddiaları da var. Onun belirttiğine göre kendisi iki kızına bakmakta zorlanırken eski kocası Gruffudd, genç nişanlısını lüks hediyelere boğuyor.

Eski çiftin boşanma davası dokümanlarında da Evans'ın "Ben iki kızımın önüne yiyecek bile koyamazken kocam nişanlısıyla lüks hayat sürüyor" sözleri de yer alıyor.

Yine onun ileri sürdüğüne göre Grufffd, kızlarının aç kalmasını bile umursamadan nişanlısına ve kendisine pahalı markalardan saatler aldı.

KOCASI BOŞANACAĞINI ONA SÖYLEMEK YERİNE BASINA HABER VERMİŞ

Bu ilginç olayın kahramanları rol aldığı Fantastic Four serisiyle tanınan Ioan Gruffudd ile eşi Alice Evans.

Haberin Devamı

2007 yılında evlenen çiftin boşanma süreci örneğine az rastlanır türden sancılı bir şekilde geçti. Hala da her şey resmi olarak tamamlanmış değil.

Bu evlilikten iki tane kız çocukları bulunan çiftin boşanma serüveni 2011 yılında başladı. Alice Evans kocasının kendisini boşayacağını gazete haberinden öğrendi. Sonra bunu sosyal medya sayfasından herkese duyurdu.

O dönemde Ioan Gruffudd, boşanma duruşmalarından birinde son zamanlarda iş alamadığını, parasının bittiğini ve kendisine sevgilisinin baktığını ileri sürmüştü.

Hatta karısıyla birlikte oturdukları evin satışına izin çıkması için duruşmada hakime yalvardığı da hatırlanıyor.

Ama öte yandan Ioan Gruffudd, bir süredir Bianca Wallace ile nişanlı ve eski eşinden olan iki kızına bakmak yerine ona pahalı hediyeler almakla suçlanıyor Alice Evans tarafından.

Alice Evans ve Ioan Gruffudd'un bu evlilikten Ella ve Elsie adında iki tane kızı bulunuyor. Evans'ın en büyük derdi kızlarına yeteri kadar bakamamak söylediğine göre.