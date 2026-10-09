KÄ±zÄ±yla gelini peÅŸ peÅŸe doÄŸum yaptÄ±â€¦ Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z 50 yaÅŸÄ±nda hem anneanne hem de babaanne oldu!

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Gencecik yaÅŸta yÄ±ldÄ±z olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu yine genÃ§ yaÅŸta anne olmuÅŸtu. BÃ¶ylece de eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ±n torun sevinci yaÅŸamasÄ± iÃ§in Ã§ok beklemesi gerekmedi.

Ãœlkemizde de Ã§ok sevilen "Full House" dizisinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da televizyon filminde rol alan ve bir dÃ¶nem The View programÄ±nÄ±n sunuculuÄŸunu Ã¼stlenen Candace Cameron Bureâ€™Ã¼n kÄ±zÄ± Natasha doÄŸum yaptÄ±.

BÃ¶ylece eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z torun sevincini ikinci kez hem de Ã§ok kÄ±sa aralÄ±klarla yaÅŸamÄ±ÅŸ oldu.

Candace Cameron Bureâ€™Ã¼n kÄ±zÄ± Natasha Bure, eÅŸi Bradley Steven Perry ile birlikte ilk bebekleri olan Winnie Helaine adÄ±ndaki kÄ±zlarÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n dÃ¼nyaya getirdi.

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28 yaÅŸÄ±ndaki Natasha, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Ã§iftin yeni bebeÄŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± iÃ§eren bir gÃ¶nderiye "Hep sen vardÄ±n aklÄ±mda, benim Winnie'm" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bu paylaÅŸÄ±mda bebeÄŸin adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu pembe bir rozetin yer aldÄ±ÄŸÄ± kare ve ebeveynlerin bebekle kucaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sevimli Polaroid fotoÄŸraflarÄ± da vardÄ±.

Candace Cameron Bure, yorum kÄ±smÄ±na sevinÃ§le "Ona bayÄ±ldÄ±m... kÄ±zlarÄ±m..." yazdÄ±.

Bu yeni doÄŸan bebek, aÄŸustos ayÄ±nda ilk kez bÃ¼yÃ¼kanne olan "Full House" dizisinin eski yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n ikinci torunu oldu.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun kÄ±zÄ± Natasha ve eÅŸi Perry, mayÄ±s ayÄ±nda bir bebek beklediklerini duyurmuÅŸlardÄ±.

O dÃ¶nemde Candace, kendisine "Candy Gram" (Candy BÃ¼yÃ¼kannesi) diyeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti; bu unvanÄ±, aynÄ± ayÄ±n ilerleyen gÃ¼nlerinde oÄŸlu Lev Bure ve gelini Elliott Bure kendi bebeklerinin doÄŸduÄŸu haberlerini sosyal medyada paylaÅŸtÄ±klarÄ±nda da yinelemiÅŸti.

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50 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu mayÄ±s ayÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla "Åžaka mÄ± yapÄ±yorsunuz?!! Yolda bir torun daha var!!!!! Hayat daha gÃ¼zel olabilir mi?!!! CandyGram x2 = mutluluktan havalara uÃ§uyorum" demiÅŸti.

Candace Cameron Bure torun heyecanÄ±nÄ± anlatÄ±rken eÅŸi Valeri Bure ile birlikte hÃ¢lÃ¢ gÃ¶rdÃ¼klerine inanamadÄ±klarÄ±nÄ± ve kendilerini Ã§imdiklediklerini ÅŸaka yollu ifade etmiÅŸti.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun oÄŸlu Lev ve eÅŸi Elliottâ€™Ä±n oÄŸlu Bond, aÄŸustos ayÄ±nda normalden 10 hafta erken dÃ¼nyaya gelmiÅŸ ve hemen YenidoÄŸan YoÄŸun BakÄ±m Ãœnitesi'ne (NICU) sevk edilerek beÅŸ hafta orada kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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Candace Cameron Bure, bebeÄŸin Instagram'daki ilk paylaÅŸÄ±mÄ±na, "Bond Leo bir mucize bebek," yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±. "Kalplerimiz sevgiyle dolup taÅŸÄ±yor. Sen ve Lev harika ebeveynlersiniz; biz de her anÄ±nÄ±zda yanÄ±nÄ±zdayÄ±z."

Levâ€™in kÄ±z kardeÅŸi Natasha ise "MÃ¼kemmel bir erkek Ã§ocuk!!!! Kalbim... Bond'u Ã§ok seviyoruz," diye yazmÄ±ÅŸtÄ±. Bunu yazarken kendi hamileliÄŸi devam ediyordu.

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AynÄ± ay iÃ§inde, gizlice doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ±na ve haberi maddi kazanÃ§ uÄŸruna sakladÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±: "HÃ¢lÃ¢ hamileyim. BebeÄŸim hÃ¢lÃ¢ karnÄ±mda, tamam mÄ±?"

Natasha Bure bu aÃ§Ä±klamayÄ± hamilelik takvimini sorgulayan "Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ ve parasosyal" hayranlara yÃ¶nelik bir TikTok videosunda yaptÄ±.

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ÃœnlÃ¼ oyuncunun kÄ±zÄ± mayÄ±s ayÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¶nderide, Perry ile bebeklerinin "ilk denemede" gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtmiÅŸti.

Ã‡ift 2024'ten beri birliktelik yaÅŸÄ±yor; Natasha Bure ve Bradley Steven Perry EylÃ¼l 2025'te, Lev ve eÅŸi Elliot da Ocak 2024â€™te evlenmiÅŸti.

Candace Cameron Bure ve eski Amerikan futbolu yÄ±ldÄ±zÄ± Valeri Bure'un Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Maksim de 24 yaÅŸÄ±nda. Ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan "bebeÄŸi" diye anÄ±lan Maksim, annesi Candace ile oldukÃ§a yakÄ±n bir iliÅŸkiye sahip. Ancak ondan henÃ¼z ciddi bir iliÅŸki ya da evlilik hamlesi gelmediâ€¦