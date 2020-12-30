KÄ±zÄ±yla bir Ã¶rnek giyindi

ÃœnlÃ¼ oyuncu Gabrielle Union, eÅŸi Dwyane Wade ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kavuÅŸtuÄŸu minik kÄ±zÄ±yla birlikte Noel ve yeni yÄ±l tatiline Ã§Ä±ktÄ±.

48 yaÅŸÄ±ndaki Union, 2018 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Kaavia'nÄ±n bir Ã¶rnek mayolar iÃ§indeki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Union'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden beÄŸeni ve mesaj yaÄŸdÄ±.

Son olarak rol aldÄ±ÄŸÄ± The Bring It On adlÄ± yapÄ±mla konuÅŸulan Gabrielle Union, Dwane Wayde ile 2014 yÄ±lÄ±nda evlendi. 38 yaÅŸÄ±ndaki eski basketbolcu Wade'in eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen diÄŸer Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da zaman zaman Ã§iftle birlikte kalÄ±yor.

Gabrielle Union, Wade ile yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci evliliÄŸinde anne olmak iÃ§in uzun sÃ¼re Ã§abaladÄ±. Sekiz kez dÃ¼ÅŸÃ¼k yapan Union ile eÅŸi daha sonra taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemine karar verdi.Â Union, HÃ¼rriyet'ten Barbaros Tapan'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuyla ilgili olarak "Ã‡ocuÄŸumun benim vÃ¼cudumdan dÃ¼nyaya gelmeyeceÄŸini kabul etmek cesur deÄŸil, hassas bir karardÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu.Â

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