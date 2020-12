KÄ±zÄ±yla bir Ã¶rnek giyindi

Ünlü oyuncu Gabrielle Union, eşi Dwyane Wade ve taşıyıcı anne aracılığıyla kavuştuğu minik kızıyla birlikte Noel ve yeni yıl tatiline çıktı.

48 yaşındaki Union, 2018 yılında dünyaya gelen kızı Kaavia'nın bir örnek mayolar içindeki fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Union'ın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve mesaj yağdı.

Son olarak rol aldığı The Bring It On adlı yapımla konuşulan Gabrielle Union, Dwane Wayde ile 2014 yılında evlendi. 38 yaşındaki eski basketbolcu Wade'in eski evliliğinden dünyaya gelen diğer üç çocuğu da zaman zaman çiftle birlikte kalıyor.

Gabrielle Union, Wade ile yaptığı ikinci evliliğinde anne olmak için uzun süre çabaladı. Sekiz kez düşük yapan Union ile eşi daha sonra taşıyıcı anne yöntemine karar verdi. Union, Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a verdiği röportajda bu konuyla ilgili olarak "Çocuğumun benim vücudumdan dünyaya gelmeyeceğini kabul etmek cesur değil, hassas bir karardı" diye konuşmuştu.