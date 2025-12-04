Kızının sözleri kulağına küpe oldu… Estetik yaptırmaya hiç niyeti yok: Bu çizgileri alın terimle kazandım

Haberin Devamı

Çok az oyuncunun altından kalkabileceği rollere imza atmış ve rol aldığı Terminatör film serisiyle adını Hollywood tarihine yazdırmıştı.

Rol aldığı ilk Terminatör filmiyle kazandığı ünle ülkemizde de çok sevilen Güzel ve Çirkin dizisinin başrolünü de kapmış ve o dönemin en büyük yıldızlarından biri haline gelmişti.





HERKES ESTETİK CERRAHLARIN KAPISINI ÇALARKEN O BUNU YAPMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Şu sıralar ekranların en çok izlenen dizisi Stranger Things’le ekrana gelen 69 yaşındaki efsane oyuncu Linda Hamilton, birçok yaşıtı oyuncu yılların izini silmek için estetik cerrahların kapısını çalarken doğallığı benimseyen isimlerden oldu.

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, katı güzellik standartlarına bağlı kalmaya karşı çıktığını ve fiziksel görünümünü hayatının doğal bir yansıması olarak gördüğünü açıklayan Linda Hamilton "Hiçbir zaman daha genç görünmeye çalışmadım” dedi.





“BEN BU YÜZÜ ALNIMIN TERİYLE KAZANDIM”

"Bu yüzün benim hak ettiğim yüz olduğu gerçeğine tamamen teslim oldum. Ve bu bana çok şey anlatıyor. Ve bazen duymak istemediğim şeyler oluyor ama ben bu yüzü çalışarak, alın terimle kazandım” diyen yıldız isim "güzelliğin ve özellikle uzun ömürlülüğün peşinde” olmadığını söylüyor.

"Hayatımda olabildiğince akıcı kalmak için çok uğraştım. Mutluluğun bir tanımı, hızla akan bir nehrin ortasında olmak ve sola veya sağa yüzmeye çalışmamaktır. Ve hayatım tam da böyle geçti. Harika ve eğlenceli bir yolculuktu."





O EFSANE ROLÜ OYNAYABİLMEK İÇİN ÖYLE ÇOK ÇALIŞTI Kİ!

Hamilton, 1984 yapımı bilim kurgu aksiyon filmi "Terminatör"de canlandırdığı Sarah Connor rolüyle ünlenmişti.

Hamilton, role hazırlanmak için aylarca süren sıkı bir fiziksel, dövüş ve silah eğitimi aldı ve dublörlük sahnelerinin çoğunda kendisi oynadı.

62 yaşında, 2019 yapımı "Terminatör: Karanlık Kader" filminde rolünü tekrar canlandırdı ve Sarah karakterini inandırıcı bir şekilde canlandırmak için bir yıl boyunca yoğun bir şekilde çalıştı.





YAŞLANMANIN AVANTAJLARI DA VARMIŞ…

Stranger Things'de oynamak için de kendini belli bir formda tutmak için çok çalışan ama çekimlerde düşüp yaralanan Linda Hamilton şu anda haftada üç kez fizik tedavi görüyor.

Hamilton, röportajında yaşlanmanın avantajlarından da bahsetti. "Gençken hiç yapmadığım bir şekilde kimseyi memnun etmeye, bir şey kanıtlamaya veya gösteriş yapmaya çalışmıyorum. Kulağa biraz küstahça geliyor ama değil. Kariyerimden duyduğum hoş bir tatmin” diyen Linda Hamilton 36 yaşındaki oğlu Dalton sayesinde ilk kez torun sevinci de yaşadı.

TORUN SEVİNCİNİ DE YAŞADI

Hamilton, ilk kez büyükanne olmayı benimsediğini paylaştı. Küçük torununun babasının 36 yaşındaki oğlu Dalton olduğunu ve mahallesinde yaşadığını söyledi.

Oğlu Dalton'ı 1982'den 1989'a kadar evli kaldığı eski eşi aktör Bruce Abbott’tan dünyaya getiren ünlü oyuncunun eski eşi yönetmen James Cameron’dan da 32 yaşında Josephine adında bir de kızı var.





KIZININ SÖYLEDİĞİ O SÖZLERİ HİÇ UNUTMAMIŞ

Linda Hamilton hayatında şimdiye kadar aldığı en iyi tavsiyenin ve estetik yaptırmamakla ilgili kararının da kızı Josephine'den geldiğini itiraf etti.

Yıldız oyuncu o anı "Kızım yaklaşık 6 yaşındaydı. Küçük bir şekerlemeden uyandığımda anneannesine ‘Annem güzel ve nedenini bilmek istiyor musun?’ dedi. Annem de ‘Sence neden?’ diye sordu. O da ‘Çünkü yüzü neşeyle dolu’ dedi. O zamandan beri güzelliğin tanımı olarak bunu kullanıyorum. Ve neşe üzerinde çalışıyorum." diye anlatıyor…