KÄ±zÄ±nÄ±n ilk baÅŸrolÃ¼ne destek iÃ§in Ã¼lke deÄŸiÅŸtirdi

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ±nÄ±n ilk baÅŸrolÃ¼nde ona destek olmak iÃ§in ailece Ã¼lke deÄŸiÅŸtirdi. Ä°LK BAÅžROLÃœNÃœ ÃœSTLENÄ°YOR

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Milla Jovovich ve yÃ¶netmen eÅŸi Paul Anderson bu sÄ±ralarda farklÄ± bir heyecan yaÅŸÄ±yor. Ã‡iftin ilk Ã§ocuÄŸu olan Ever Gabo Anderson, ilk baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenmeye hazÄ±rlanÄ±yor. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce model olarak kariyer yapmaya baÅŸlayan ve Ã¼nlÃ¼ dergÄ°lere poz veren Ever Anderson, ÅŸimdi de sinemadaki ilk baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stleniyor. TÃœM AÄ°LE KANADA'YA GÄ°TTÄ°

Ever Gabo, Disney'in Peter Pan uyarlamasÄ±nda Wendy karakterini canlandÄ±racak. Ã‡ekimleri Kanada'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan film iÃ§in tÃ¼m aile Ever Gabo ile birlikte Vancouver'a gitti. 14 GÃœN KARANTÄ°NA SONRASI ALIÅžVERÄ°Åž

45 yaÅŸÄ±ndaki Milla Jovovich, 55 yaÅŸÄ±ndaki yÃ¶netmen eÅŸi Paul Anderson, beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki Dashieh Edan ve 11 aylÄ±k Osian'Ä± da alarak Ever Gabo'ya destek iÃ§in Kanada'ya gitti. Aile, Ã¼lkeye ulaÅŸÄ±r ulaÅŸmaz 14 gÃ¼nlÃ¼k koronavirÃ¼s karantinasÄ±na girdi. Karantina bittikten sonra da ilk iÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±ktÄ±. KIZLAR BÃœYÃœDÃœ

Milla Jovovich, Paul Anderson ve kÄ±zlarÄ± Ã¶nceki gÃ¼n Vancouver'da alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã–nce kozmetik maÄŸazasÄ±na giren aile sonra da Ã§ikolata dÃ¼kkanÄ±na girdi. Sonra da diÄŸer alÄ±ÅŸveriÅŸlerini yaptÄ±. Paul Anderson'Ä±n satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ± bir Ã§ekÃ§ek arabasÄ±yla taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Aileye, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±nÄ±n bebek arabasÄ±nÄ± kullanan dadÄ±sÄ± da eÅŸlik etti. KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTA OYUNCULUÄžA BAÅžLADI

Milla Jovovich, geÃ§tiÄŸimiz ay, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ever Gabo'nun oyunculuk kariyerine baÅŸlamasÄ± nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir sevinÃ§ iÃ§inde olduÄŸunu ifade etmiÅŸti. Ever Gabo'nun ajandasÄ± da kariyerine yeni baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen oldukÃ§a dolu. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, Kara Dul adlÄ± filmde de Natasha Romanov'u canlandÄ±rdÄ±. Ever Gabo Anderson ilk olarak babasÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi, annesinin de Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Resident Evil: Son BÃ¶lÃ¼m'de kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlenmiÅŸti.Â HEM ENDÄ°ÅžELÄ° HEM MUTLU

Jovovich, kÄ±zÄ±nÄ±n kariyeri iÃ§in bir yandan endiÅŸe duyduÄŸunu bir yandan da Ã§ok mutlu olduÄŸunu belirtti. Entertainment Tonight'a bir rÃ¶portaj veren Jovovich, sinema sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n zorluklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nde kÄ±zÄ± iÃ§in korktuÄŸunu, ama bir yandan da mutluluÄŸunun bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu dile getirdi. AÅžKI BULDU

Ukrayna'nÄ±n Kiev kentinde dÃ¼nyaya gelen Milla Jovovich, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta ailesiyle birlikte ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Kariyerine model olarak baÅŸlayan Jovovich ilk evliliÄŸini Shawn Andrews ile yaptÄ±. Sonra 1997 ile 1999 arasÄ±nda FransÄ±z yÃ¶netmen Luc Besson ile birlikteydi. ÃœÃ‡ Ã‡OCUKLARI VAR

Åžu anki eÅŸi yÃ¶netmen Paul W.B. Anderson ile 2009 yÄ±lÄ±nda evlendi Ã‡iftin 12 yaÅŸÄ±nda Ever ve dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda Dashiel ve 11 aylÄ±k Osian adÄ±nda Ã¼Ã§ tane kÄ±zÄ± bulunuyor.

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