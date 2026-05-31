Kızının en mutlu gününde kendini zor tuttu... Yüzü gülerken sessiz gözyaşları yüreğine aktı

Haberin Devamı

O lise diploması, hem siz hem de çocuklarınız için bir yol ayrımı. Kanınızdan, canınızdan çocuklarınız artık üniversiteye gidecek ve kendilerine yeni hayatlar kuracak. Sizden tamamen bağımsız olacaklar. Siz de evinizde onlardan geriye kalan anılara sarılıp artık yetişkin olan çocuklarınızın ziyaretlerini bekleyeceksiniz.

Günün birinde evlenip kendi ailelerini kuracaklarını söylemedik bile daha.

İşte o lise diploması birçok anne ve baba için hem büyük bir gurur kaynağı hem de derin bir kalp yarası. Buruk bir sevinç yani.

AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR

Üstelik Jennifer Lopez olmanız bile bu duygu karmaşasından sizi korumuyor.

Haberin Devamı

56 yaşındaki Jennifer Lopez, eski kocası Marc Anthony ile evliliğinden Max ve Emme adında ikiz çocuk annesi oldu. İkizleri de artık büyüdü ve üniversite çağlarına geldi. Lopez geçtiğimiz hafta sonu da böyle büyük bir mutluluğu yaşadı.

Çünkü 18 yaşındaki ikizlerinden Emme, liseden mezun oldu. Max Muniz ile Emme Muniz, farklı liselerde okudular. Lopez'in söylediğine göre de farklı üniversitelere gidecekler. İşte Lopez'in yüreğini burkan da bu... Artık ikizlerinden ayrılık çanları çalıyor.

Jennifer Lopez, birkaç gün önce annesi Guadalupe Rodríguez ile birlikte Emme'nin lise mezuniyet törenindeydi. Onlara boşandığı son kocası Ben Affleck'in oğlu Samuel de eşlik etti.

Gözden Kaçmasın Onları gören yıllardır evli sanıyor... Set arkadaşlığı gizemli bir ilişkiye dönüştü Haberi görüntüle

'İKİ AYDIR AĞLIYORUM'

Lopez ikizlerinden Emme'nin bu önemli gününde gurur duydu elbette ama yine de yüzünde dokunsanız ağlayacak bir ifade vardı. Ki bu da sebepsiz değil.

Üstelik yıldız aynı duyguyu Emme'nin ikizi Max'in mezuniyet töreninde de yaşayacak önümüzdeki günlerde.

Aslına bakılırsa Lopez bu konuda neler hissettiğini geçtiğimiz günlerde katıldığı Jimmy Kimmel Live adlı sohbet programında da anlatmıştı.

Orada anlattığına göre Lopez, ikizlerinin evden ayrılmalarına henüz hiç hazır değil.

Haberin Devamı

Lopez'e kızının lise mezuniyet töreninde annesi ile eski kocası Ben Affleck'in oğlu Samuel de eşlik etti.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİN ARKASINA SAKLANDI

Kimmel, program sırasında Emme ile Max'in 18 milyon dolarlık o lüks malikaneden taşınacaklarını hatırlattığında Lopez "Bunu konuşmayalım, ağlamaya başlarım" dedi.

O anlarda da gerçekten gözleri dolu dolu oldu yıldızın. Hemen bir itirafta bulundu: "İki aydır ağlıyorum."

Hatta ardından mezuniyet töreninde de ağlayacağını ekledi. Zaten kızının diploma töreninde de güneş gözlüklerini hiç çıkarmadı. Yüzündeki ifadeye bakılırsa da zaman zaman gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Emme, tören boyunca heyecanlıydı. Annesi ve anneannesinin yanı sıra arkadaşlarıyla bol bol sohbet etti genç kız.

İkizlerinin farklı üniversitelerde okuyacağını anlatan Lopez üniversite yıllarını da öğrenci yurdunda geçireceklerini sözlerine ekledi. Lise diplomasını alan Emme tiyatro ve stüdyo sanatları eğitimi görmeyi seçti.





Lopez'in artık 18 yaşına gelen ikizlerinin babası Marc Anthony ise kızının lise mezuniyet törenine katılmadı. Eski çift; 2004 ile 2014 arasında evli kalmıştı. Bu arada 57 yaşındaki Marc Anthony'nin kendisinden 26yaş genç karısı Nadia Fereira ile ikinci bebeğini beklediğini hatırlatalım. Bu, Anthony'nin sekizinci çocuğu olacak.