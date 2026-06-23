Kızının canını yakan eski damadını rezil etti: Bencil, para peşinde tembelin teki! Bir gün bile çalıştığını görmedim

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Özellikle de dostane bir şekilde ayrıldığı eski kocası Bruce Willis'e yıllar önce verdiği "Başkasıyla evli olsan da seni her koşulda destekleyeceğim" sözünden hiç dönmedi.

Ama Demi Moore'un, o güler yüzlü yumuşak görüntüsünün ardından bu kez "tuttuğunu koparan" kelimenin tam anlamıyla evladının bir saç teline bile zarar verene bile acımayan panter gibi bir anne çıktı.

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KIZININ LEHİNE TANIKLIK ETTİ

Bir süre önce basına yansıyan haberlere göre Moore ile Bruce Willis'in evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızları Rumer Willis, eski nişanlısı Derek Richard Thomas'a karşı yasal bir savaş veriyor.

3 yaşındaki kızı Louetta'nın babası Thomas'ın birlikte oldukları dönemde şiddet gördüğünü ileri süren Rumer, bir yandan da kızının tam velayetini almaya çabalıyor.

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37 yşındaki Rumer'ın bu konudaki en büyük destekçisi de annesi Demi Moore… Mahkeme belgelerine bakılırsa da Moore, eski damadına karşı gerçekten sınırlanamaz bir öfke içinde.

Bunu da ifadesinde gayet ayrıntılı ve sınır tanımaz bir şekilde gözler önüne serdi.

'NE KIZIMA NE TORUNUMA SAYGI GÖSTERDİ'

63 yaşındaki Demi Moore, mahkemeye verdiği ifadesinde Derek Richard Thomas'ın "Hem kızı Rumer'a hem de torunu Louetta'ya hiçbir saygı göstermediğini" ileri sürdü. Özellikle de Rumer Willis'in doğum yaptığı sırada bu durumun iyice rahatsız edici hale geldiğini belirtti.

Demi Moore ifadesinde "Hayatının en mutlu anlarında biri olması gereken bir zamanda yani bebeğini dünyaya getirirken kızının sevincini mahvettiğini" sözlerine ekledi.

Mahkeme belgelerine göre Moore, eski damadına ağır suçlamalar yöneltti: " O her zaman kendini ve ihtiyaçlarını ön planda tuttu. Bugüne kadar bu değişmedi," dedi ve kapalı kapılar ardında kızını ve aile üyelerini "kontrol etmeye ve manipüle etmeye" çalıştığını ileri sürdü.

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'BİR GÜN BİLE ÇALIŞTIĞINI GÖRMEDİM'

Ama Moore'un Thomas'a yönelik suçlamaları bununla da sınırlı değil. İleri sürdüğüne göre kızı Rumer'ın eski nişanlısı küçük kızı Louetta'nın bakımı konusunda da hiçbir etkinlik göstermedi. Daha da ötesinde, Rumer'ın parasından faydalandı.

Bunu da "Bildiğim kadarıyla onu tanıdığımdan beri hiçbir zaman bir işe girip çalışmadı" diyerek dile getirdi.

Demi Moore, kızının eski nişanlısını kendi çıkarları için tüm aileyi manipüle eden bencil bir adam olarak nitelendirdi.

Ünlü oyuncu, Rumer'ın eski nişanlısı Derek Richard Thomas'ı 'bir gün bile çalışmayan, para peşinde bir bencil' olarak nitelendirdi.

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ÇILGINLIK DÜZEYİNE ULAŞAN AİLE İÇİ ŞİDDET

Rumer Willis de daha önce açtığı davada eski nişanlısına karşı benzer suçlamalar yöneltmişti.

Mahkeme belgelerindeki iddialarına göre de genç kadın, kızının babası tarafından yıllarca istismar edildi.

Üstelik bu durum hamileyken bile değişmedi. Yine iddialara göre Derek Richard Thomas, Rumer Willis'i ailesinden de uzaklaştırmaya çabaladı.

Hatta Rumer, birlikte yaşadıkları evde suda doğum yaparken bile yanında bulunan annesi Demi Moore ile kız kardeşlerine saldırgan tavırlar sergiledi.

Rumer Willis, eski nişanlısının, kendisine karşı bitmek bilmeyen bir aile içi şiddet uyguladığını ileri sürdü. Rumer, uğradığını iddia ettiği çılgınlık düzeyine varan duygusal istismarı bütün ayrıntılarıyla anlattı.

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'BENİ AİLEMDEN BİLE KOPARMAK İSTEDİ'

Rumer'ın ifadesine göre eski nişanlısı Derek Richard Thomas, ona durduramadığı ya da durdurmak bile istemediği sözlü saldırılarda bulundu. Üstelik bunları küçük kızlarının önünde de tekrarladı.

Onun söylediğine göre kızları Louetta'nın doğumundan sonra bu istismarlar daha da arttı.

"Sürekli olarak diken üstündeydim. Beni arkadaşlarımdan da ailemden de koparmaya çalışıyordu. Ortada bir sebep yokken beni yalan söylemekle suçluyordu. "Annemle benim Louetta'yı ondan almak için büyük bir komplo kurduğunu söylüyordu" diye anlattı durumu Rumer.

Babasının bu tavırlarının kızları Louetta'yı da etkilediğini küçük kızı travmatize ettiğini ekledi.