'HAYATIMIN EN MUTLU GÃœNÃœ'

Tuulikki Joan Daly adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±zÄ±nÄ±n 11 Åžubat'ta dÃ¼nyaya geldiÄŸini duyuran Hosk "Seninle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼n, hayatÄ±mÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼. Seni dÃ¼nyaya getirdiÄŸim an hayatÄ±mÄ±n en gurur duyduÄŸum anÄ±" diye yazdÄ±.

Ä°SMÄ°NÄ°N ESÄ°N KAYNAÄžI

Elsa Hosk, kÄ±zÄ±nÄ±n isminin de hayatÄ±nda tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± iki gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±ndan esinlenerek verdiÄŸini ifade etti. Minik bebeÄŸin adÄ± Tuulikki Joan, esin kaynaÄŸÄ±nÄ± Hosk'un annesi ile Tom Daly'nin bÃ¼yÃ¼kannesinden alÄ±yor.

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'SENÄ° SONSUZA KADAR SEVECEÄžÄ°Z'

Elsa Hosk, paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "Seni sonsuza kadar seveceÄŸiz" diye bitirdi. Modelin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na hem meslektaÅŸlarÄ±ndan hem de takipÃ§ilerinden beÄŸeni ve tebrik yaÄŸdÄ±.

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