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Haber GiriÅŸ: 13.02.2021 - 13:54 | Son GÃ¼ncelleme:

HayatÄ±mÄ±n en mutlu günü

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HayatÄ±mÄ±n en mutlu günü
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ÃœnlÃ¼ model Elsa Hosk anne oldu. 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana Tom Daly ile birlikte olan 32 yaÅŸÄ±ndaki Hoss, kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya geldiÄŸini bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.

HayatÄ±mÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼
'HAYATIMIN EN MUTLU GÃœNÃœ'
Tuulikki Joan Daly adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±zÄ±nÄ±n 11 Åžubat'ta dÃ¼nyaya geldiÄŸini duyuran Hosk "Seninle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼n, hayatÄ±mÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼. Seni dÃ¼nyaya getirdiÄŸim an hayatÄ±mÄ±n en gurur duyduÄŸum anÄ±" diye yazdÄ±.

HayatÄ±mÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼

Ä°SMÄ°NÄ°N ESÄ°N KAYNAÄžI
Elsa Hosk, kÄ±zÄ±nÄ±n isminin de hayatÄ±nda tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± iki gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±ndan esinlenerek verdiÄŸini ifade etti. Minik bebeÄŸin adÄ± Tuulikki Joan, esin kaynaÄŸÄ±nÄ± Hosk'un annesi ile Tom Daly'nin bÃ¼yÃ¼kannesinden alÄ±yor.

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HayatÄ±mÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼

'SENÄ° SONSUZA KADAR SEVECEÄžÄ°Z'
Elsa Hosk, paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "Seni sonsuza kadar seveceÄŸiz" diye bitirdi. Modelin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na hem meslektaÅŸlarÄ±ndan hem de takipÃ§ilerinden beÄŸeni ve tebrik yaÄŸdÄ±.

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