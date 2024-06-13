Sanki düğününe hazırladı... Güzeller güzeli kızını gelin gibi giydirdi

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Belli ki bu günleri yıllardır heyecanla bekleyen anne ve babalar da yaşadıkları büyük mutluluğu sosyal medya hesaplarından ilan ediyor. Üstelik bu durum ünlü ya da sıradan bütün anne ve babalar için geçerli.

Gözbebeği evladının okuduğu okuldan mezun olmasının mutluluğu yaşayanlardan biri de Brooke Shields.

KIZINI LİSEDEN MEZUN ETTİ

Çocukluk yıllarında başladığı oyunculuk kariyerinde bir yandan da "güzelliğin simgesi" unvanını taşıyan 58 yaşındaki Shields, Chris Henchy ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Bu evlilikten dünyaya gelen 21 yaşındaki büyük kızı Rowan Francis'i iki yıl önce üniversite eğitimi için evden uğurlayan Shields bu kez de 18 yaşındaki küçük kızı Grier Hammond'un lise mezuniyetine tanık oldu.

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Bir süredir annesinin desteğiyle modellik yapan Grier, New York'ta okuduğu özel okuldan mezun oldu. O özel gününde de onu annesi Brooke Shields ile babası Chris Henchy yalnız bırakmadı.

Kendisi siyah üzerine beyaz çizgili sade bir elbise giyen Shields, bu özel gününde kızını gölgede bırakmak istemedi.

GURURLA ZAFER İŞARETİ YAPTI

Grier ise mezuniyet partisine giderken fildişi renginde, o gün için özel olarak dikilen bir elbise giydi. Uzun saçlarını açık bırakan genç kız, kolye ve küpeleriyle görünümünü tamamladı.

Grier Henchy'nin elindeki bir buket çiçek de dikkatlerden kaçmadı. Her ne kadar okul mezuniyetine gitse de genç kızın görünümü gelinleri hatırlattı.

Grier'a mezuniyet törenine giderken annesi ve babası da eşlik etti. Shields ise kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara zafer işareti yaptı.

Brooke Shields'in büyük kızı Rowan Francis, üniversitede gazetecilik eğitimi alıyor. Kardeşi Grier'ın hangi alanda yüksek öğrenim göreceği henüz açıklanmamış olsa da genç kız çoktan modellik alanında ilk adımlarını atmaya başladı bile.

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Annesi, babası ve ablasının eşlik ettiği Grier, gelin gibi giyinmişti.

ANNESİYLE BİRLİKTE MODELLİK YAPTI

Bu konudaki en büyük destekçisi de annesi Brooke Shields.

Ünlü oyuncu kızıyla birlikte Victoria's Secret'ın Anneler Günü kampanyasında görev aldı önceki yıl. Shields, People dergisine verdiği röportajda aslında kızının moda dünyasına girmesine önceleri çok sıcak bakmadığını itiraf etti.

Uzun boyu ve fiziksel görünümüyle dikkat çeken Grier, daha küçük yaşlardan beri bu konuda teklifler alıyordu.

Annesi her ne kadar başlarda çekinceli davransa da sonunda kızının yaşının küçük olmasına rağmen karakterinin gayet güçlü olduğunu fark etti. Sonuç olarak birlikte çalıştıkları bu kampanya anne ve kızı için eğlenceli bir deneyim oldu.

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BÜYÜK KIZI ÜNİVERSİTEDE OKUYOR

Ama Shields için de kocası Henchy için de kızlarının yüksek öğrenim görmesi her şeyden daha önemli.

Kendisi de çocuk yaşta kamera karşısına geçmeye başlamasına rağmen bir ara kariyerine ara verip üniversite bitirdi Shields. Güzel oyuncu, Princeton Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı okudu

Eşi Chris Hency ise New Mexico Üniversitesi'nden mezun. Büyük kızları Rowan daiki yıldır gazetecilik eğitimi alıyor.

Ailenin bu özelliğine bakıldığında Brooke Shields'ın küçük kızı Grier da her ne kadar modellik kariyerini sürdürse de yükseköğrenimini ihmal etmeyecek gibi.