KaynanasÄ± OÄŸlum iÃ§in ettiÄŸim tÃ¼m dualarÄ±n kabulÃ¼ demiÅŸti... KÄ±zÄ±nÄ± doÄŸurdu, izine ayrÄ±ldÄ±

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Ailesinin uygun bir genÃ§ kÄ±zla evlenmesini beklediÄŸi prens, ince uzun boylu genÃ§ kÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼nce kalbi hÄ±zla Ã§arptÄ±. Sonra niÅŸanlandÄ±lar ve ardÄ±ndan da dÃ¼ÄŸÃ¼n geldi..

Ama ne dÃ¼ÄŸÃ¼n!

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya aylarca bin bir gece masallarÄ±na layÄ±k o dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ konuÅŸtu. Sonra bu masal gibi dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenen Ã§iftten bebek haberi geldi.. Aradan bir yÄ±l anca geÃ§miÅŸti ki Ã§iftin ailesi minicik kÄ±zlarÄ±yla bir kez daha ÅŸenlendi.

Daha onlarÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ndeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hafÄ±zalarÄ±nda taÅŸÄ±yan milyonlar bu kez iki genci aralarÄ±na yeni katÄ±lan kÄ±zlarÄ±yla birlikte gÃ¶rdÃ¼.

Peri masalÄ± gerÃ§ekten de "onlar erdi muradÄ±na" sÃ¶zleriyle tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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BÄ°R ANDA DÃœNYANIN EN ÃœNLÃœ BEBEÄžÄ° OLDUÂ

DÃ¼nyanÄ±n dikkatini yÃ¶nelttiÄŸi o genÃ§ kadÄ±n ÃœrdÃ¼n'Ã¼n gelecekteki kraliÃ§esi Prenses Rajwa.

ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin ile geÃ§en yÄ±l evlenen Rajwa, bu yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda ilk bebeÄŸini de kucaÄŸÄ±na aldÄ±.

Mutlu haberi kocasÄ± Prens HÃ¼seyin baÅŸta olmak Ã¼zere Kral Abdullah, KraliÃ§e Rania sosyal medya sayfalarÄ±ndan duyurdu.

Herkes elbette bebeÄŸi de annesini de merak etti.

Sonunda 3 AÄŸustos'ta Ä°man adÄ± verilen kÃ¼Ã§Ã¼k prensesin dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan genÃ§ Ã§ift onu da yanlarÄ±na alarak evlerinin yolunu tuttu.

Ä°LK ANNELÄ°K SEVÄ°NCÄ°YLE EVÄ°NÄ°N YOLUNU TUTTU SONRA DA Ä°ZÄ°NE Ã‡IKTI

O gÃ¼n Ã¼zerinde Ã§iÃ§ekÃ§i elbisesi ve yÃ¼zÃ¼nde Ã§iÃ§ekleri kÄ±skandÄ±ran mutluluk gÃ¼lÃ¼msemesiyle Prenses Rajwa kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

El ele tutuÅŸtuÄŸu kocasÄ± HÃ¼seyin kÄ±zlarÄ± Ä°man'Ä± anne kucaÄŸÄ± adÄ± verilen aparatla taÅŸÄ±yordu. GenÃ§ Ã§ift, mutluluk gÃ¼lÃ¼msemeleri eÅŸliÄŸinde yeni hayatlarÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸte o gÃ¼nden sonra Prenses Rajwa da belli ki biraz toparlanÄ±p anneliÄŸe alÄ±ÅŸabilmek iÃ§in dinlenmeye Ã§ekildi.

Åžimdi hayranlarÄ± Prenses'in doÄŸum iznini tamamlayÄ±p yeniden gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na geÃ§mesini bekliyor. Bir yandan da kÃ¼Ã§Ã¼k Ä°man'Ä±n aradan geÃ§en zaman iÃ§inde ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek istiyor.

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BEBEK 3 AÄžUSTOS'TA DÃœNYAYA GELDÄ°Â

GeÃ§en yÄ±l gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Veliaht Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa'nÄ±n ilk Ã§ocuÄŸu olan Iman, 3 AÄŸustos'ta dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

O daha doÄŸar doÄŸmaz da hem Kral Abdullah, hem KraliÃ§e Rania hem de babasÄ± Prens HÃ¼seyin sosyal medya hesaplarÄ±ndan mutlu haberi paylaÅŸtÄ±.

Minik Ä°man'Ä±n anne ve babasÄ±yla Ã§ekilen ilk aile fotoÄŸraflarÄ± da bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

Sonra aile yeni dÃ¼nyaya gelen bebek ile birlikte kendi hayatÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Ama Prenses Ä°man'Ä±n doÄŸumunun yankÄ±larÄ± da bitmek bilmedi.





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AÄ°LE GELENEÄžÄ°NE UYGUN OLARAK DOÄžDU

GeÃ§en yÄ±l bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyadan kraliyet ailelerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen bir tÃ¶renle evlenen Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa'nÄ±n kÄ±zÄ± Ä°man'Ä±n doÄŸumuyla ilgili merak edilen birÃ§ok ayrÄ±ntÄ± da var.

Åžimdi bunlara biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa, ilk bebeklerini kucaklarÄ±na alÄ±rken de bir aile geleneÄŸini bozmadÄ±.

HÃ¼seyin, tÄ±pkÄ± kendisinin ve bÃ¼tÃ¼n kardeÅŸlerinin hatta babasÄ±nÄ±n da dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± aynÄ± hastanede minik kÄ±zÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±na aldÄ±.

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GenÃ§ Ã§ift, bebeklerini kucaklarÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nda bir baÅŸka aile geleneÄŸine de sadÄ±k kaldÄ±. O da kÄ±zlarÄ±nÄ±n ismi...Minik bebeÄŸe Ä°man adÄ± verildi. Ki bu ismi ailede baÅŸkalarÄ± da taÅŸÄ±yor.

HÃ¼seyin'in, geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda evlenen bÃ¼yÃ¼k kÄ±z kardeÅŸinin adÄ± Ä°man.

BabasÄ± Kral Abdullah'Ä±n Ã¼vey kÄ±z kardeÅŸinin ismi de aynÄ±.

KonuÅŸulanlara gÃ¶re Prens HÃ¼seyin, kÄ±z kardeÅŸi Prenses Ä°man'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kÄ±zÄ±na da onun ismini vermek istedi.

Prenses Ä°man geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda yani aÄŸabeyinden sadece Ã¼Ã§ ay Ã¶nce Jamal Thermiotis ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirirken yanÄ±nda HÃ¼seyin vardÄ±. Gelin Ä°man'Ä± damada Prens HÃ¼seyin teslim etti.

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Â 'AÄ°LEMÄ°ZÄ° AYDINLATTIN... ALLAH'A ÅžÃœKÃœRLER OLSUN'

ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile KraliÃ§e Rania'ya ilk torun sevincini yaÅŸatan kÃ¼Ã§Ã¼k Ä°man 3 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Onun doÄŸumu ailenin resmi hesaplarÄ±ndan duyuruldu.

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Ä°lk torun sevincini yaÅŸayan Kral Abdullah sosyal medya Ã¼zerinden aralarÄ±na yeni katÄ±lan minik bebeÄŸin yarattÄ±ÄŸÄ± sevinci satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahÅŸeden Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun. HÃ¼seyin'e ve sevgili Rajwa'ya kÄ±zlarÄ±nÄ±n doÄŸumu iÃ§in tebrikler. Allah'tan onun iyi bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mesine ve anne babasÄ± iÃ§in onu korumasÄ±na yardÄ±m etmesini dileriz. Ailemizi aydÄ±nlattÄ±n" satÄ±rlarÄ±yla ifade etti. AÃ§Ä±klamanÄ±n sonunda "BÃ¼yÃ¼kbaba" imzasÄ± da yer aldÄ±.

53 yaÅŸÄ±nda babaanne olan KraliÃ§e Rania da kendi sosyal medya sayfasÄ± Ã¼zerinden ilk torununa Ã¶zel bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Rania mesajÄ±nda "En bÃ¼yÃ¼k armaÄŸanÄ± iÃ§in Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun... DeÄŸerli torunumuz Iman ile hayatÄ±mÄ±zÄ± aydÄ±nlattÄ±n. Allah seni bizim iÃ§in korusun. HÃ¼seyin ve Rajwa'yÄ± tebrik ederim. Allah hayatlarÄ±nÄ±zÄ± bereket ve memnuniyetle doldursun."

KIZIYLA AYNI GÃœN DOÄžAN TÃœM BEBEKLERE ALTIN HEDÄ°YE ETTÄ°

Bu arada gelen haberlere gÃ¶re mutluluktan ayaklarÄ± yerden kesilen HÃ¼seyin, aynÄ± bÃ¶lÃ¼mde dÃ¼nyaya gelen bÃ¼tÃ¼n bebekler iÃ§in de bir hediye hazÄ±rladÄ±.

Prens, karÄ±sÄ±yla aynÄ± zamanda doÄŸum yapan anneler ve dÃ¼nyaya gelen bebeklere Ã¶zel kutular iÃ§inde tebrik kartÄ± ile yanÄ±nda bir de altÄ±n lira hediye etti.

Â 2022'DE NÄ°ÅžANLANDILAR

Kral Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n, ikisi kÄ±z, ikisi erkek dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Veliaht Prens HÃ¼seyin ile Rajwa Al Saif Al HÃ¼seyin'in niÅŸanÄ± 2022 yÄ±lÄ±nda ilan edildi.

KraliÃ§e Rania, kendi Instagram hesabÄ±ndan da mutlu haberi paylaÅŸtÄ±. Gelinini, kÄ±zlarÄ± Prenses Iman ve Salma'dan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip ondan "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±m" diye sÃ¶z etti.

O ilk duyuruda Rajwa'nÄ±n, KraliÃ§e Rania'ya fiziksel olarak gerÃ§ekten de kÄ±zÄ± kadar benzemesi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesi bu duyurunun ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Prenses Iman'Ä±n da Jameel Alexander Thermiotis ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Zaten geÃ§en yÄ±l Ã¶nce mart ayÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Prenses Iman'Ä± evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±larÄ± HÃ¼seyin ile Rajwa dÃ¼nya evine girdi.

30 YIL SONRA Ä°LK GÃ–RKEMLÄ° DÃœÄžÃœN

Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aile iÃ§in farklÄ± bir Ã¶nemi vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ HÃ¼seyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n tam 30 yÄ±l Ã¶nce evlendiÄŸi haziran ayÄ±nÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in seÃ§ti.

Ã‡ift, oÄŸullarÄ±ndan tam 30 yÄ±l Ã¶nce 10 Haziran'da yine dÃ¶nemine damga vuran bir tÃ¶renle evlenmiÅŸti.

Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ondan hiÃ§ geri kalmadÄ±. Hollanda, Ä°ngiltere, Danimarka, Ä°spanya, Nepal, NorveÃ§, Ä°sveÃ§, Brunei gibi Ã¼lkelerin kraliyet ailesi temsilcileri tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. OnlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra uluslararasÄ± Ã¼st dÃ¼zey devlet gÃ¶revlileri de iki gencin mutluluÄŸuna tanÄ±klÄ±k etti.

O gÃ¼n Ã¶nce HÃ¼seyin ile Rajwa'nÄ±n nikahÄ± kÄ±yÄ±ldÄ±. O tÃ¶rende HÃ¼seyin askeri Ã¼niformasÄ± iÃ§indeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve ÅŸÄ±k bir gelinlik giydi. DuvaÄŸÄ± da baÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesine ait bir taÃ§la yerleÅŸtirildi.

KraliÃ§e Rania, kÄ±na gecesinde "Rajwa benim oÄŸlum iÃ§in ettiÄŸim tÃ¼m dualarÄ±n kabulÃ¼" diyerek hem gelinini hem de konuklarÄ±nÄ± aÄŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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