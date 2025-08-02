Bir dönemin hızlı çapkını 82 yaşında 'evcilleşti'... Yarı yaşındaki aşkı onu bambaşka bir dünya kurdu... Kısmetse bir çocuk daha istiyoruz!

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Bu listeyi uzatabiliriz..

Üstelik bu durum sadece belli bir kuşak rock yıldızı için geçerli değil. Gencinden yaşlısına geneli böyle yaşar... Bazıları da bu hızlı hayatın bedelini gün gelir sağlığını yitirerek öder.

BU YAŞINDA ARTIK DURULUP OTURDU

Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger, ne iyi ki sağlığını yitirme aşamasına gelmedi... Görünüşe göre bunu da hayatına giren kendisinden 44 yaş genç nişanlısına borçlu.

70'li yaşlarında karşısına çıkan, kendi kızlarından bile daha genç emekli balerin Melanie Hamrick sayesinde hayatında hiç olmadığı kadar durulup oturdu.

Şu anda sekiz yaşında olan oğlu Deveraux sayesinde de "aile babası" olmayı öğrendi.

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Geçmiş evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen 8 çocuğu, bazılarından doğan torunlarıyla kalabalık bir ailesi var Jagger'ın.

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'KADER İZİN VERİRSE BİR ÇOCUK DAHA İSTİYORUZ'

Geçtiğimiz hafta 82 yaşına giren Mick Jagger hakkında ilginç söylentiler dolaşıyor şimdi ortalarda.

Bunlara göre geçmişte sık sevgili değiştiren 8 çocuk babası Jagger, aile hayatına öylesine iyi uyum sağladı ki "kader izin verirse" bu yaşında bir çocuk daha dünyaya getirmek istiyor.

Tabii ki nişanlsı Melanie Hamrick ile birlikte!

Görünüşe göre ileri yaşına rağmen Jagger, hayat arkadaşının da yardımıyla hala çocuk peşinde koşacak enerjiye sahip.

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HEM AŞIK HEM AKILLI... BALE DÜNYASI ONA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

Söylenenlere göre Hamrick'in işi ilişki başladığında çok da kolay değildi.

Çünkü o sıralarda, kendisinden büyük ünlü erkeklere ilgi duymasıyla bilinen Noor Alfallah da Mick Jagger ile görüşüyordu...

Ama Melanie Hamricky, aşkına yani Mick Jagger'a sahip çıktı ve onunla bir yuva kurdu. Noor Alfallah da zaten sonrasında Al Pacino ile ilişki yaşayıp ondan bir erkek evlat sahibi oldu.

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Jagger ile 38 yaşındaki Hamrick'e yakın bir kaynağa bakılırsa emekli balerin, Rolling Stones grubunun solistinin hayatına giren bütün sevgililerinden çok daha akıllı.

Amerikan Bale Tiyatrosu'nda 15 yıl boyuna dans ettikten sonra 2019'da emekli olan Melanie Hamrick, kelimenin tam anlamıyla Jagger'ın hayatını değiştirdi. Tabii kendi hayatı da değişti.

Bale gibi rekabetin yoğun ve acımasız olduğu bir ortamda ayakta kalmayı öğrenen Hamrick bu sayede aşkını da korudu.

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BALERİN ZARAFETİ ÖZEL HAYATINA DA YANSIDI: Melanie Hamrick ihtiyacı olanı hemen Jagger için sağlıyor. Yakınlarına bakılırsa bunu da Jagger'ın her isteğini mesleki alışkanlıkla bir balerin inceliği içinde yerine getirdi. Bunu hala da sürdürüyor.

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BU YAŞTA BİR ADAMIN BİR İLİŞKİDEN HIZLICA KAÇIP GİTMESİ ZOR

Mick Jagger ve Melanie Hamrick'in yakınlarına bakılırsa bir başka ayrıntı daha var...

Bunu da bir kaynak İngiliz Daily Mail gazetesine şöyle anlattı: "Mick'in yaşındaki insanlar için bir ilişkiden hızlıca çekip gitmek artık kolay değil. Bu yüzden de Rod Stewart, Ronnie Wood ve Mick Jagger gibi bir zamanların hızlı gençleri durulup oturmayı ve tek eşli bir hayat kurmayı tercih ediyor.

Söylenenlere göre Mick Jagger ile kendisinden 44 yaş genç nişanlısı Melanie Hamrick, yılın bir bölümünü ABD'de ama genelini ünlü şarkıcının Fransa'daki şatosunda, bazen de Paris'teki dairesinde geçiriyor.

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Jagger'ın Loire Vadisi'ndeki La Fourchette'de 17'inci yüzyılda inşa edilmiş olan bir şatosu bulunuyor. Jagger ve Hamrick 8 yaşındaki oğullarıyla birlikte burada yaşıyorlar. Jagger de nişanlısıyla oğlunun kendisini hiç yalnız bırakmamasından gayet memnun.

Jagger'ın Paris'te de bir apartman dairesi olduğunu, çiftin kimi zamanlarda da oraya gittiğini de not düşelim.

EVLİLİK İÇİN DEĞİL O MUTLU OLSUN DİYE NİŞANLANDIM: Melanie Hamrick ile Mick Jagger bir süredir nişanlandıkları söylentileriyle gündeme geliyordu... Her ikisi de bu konuda fazla konuşmadı. Sonunda Hamrick, bir dergiye verdiği röportajda durumu doğruladı... Nişanlandıklarını ama aslında ikisinin de evlenmek için acele etmediğini söyledi. Hatta "Bu yüzüğü taktım... Ama evlenmek için değil onu mutlu etmek için" diye konuştu.

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KONUŞULAN İLİŞKİLER YAŞADI... ÇOK SAYIDA ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Mick Jagger, hayatı boyunca tek evliliğini Bianca Jagger ile yaptı. 1971 yılında evlenen çift, yedi yıl sonra boşandı. Bu evlilikten şu anda 52 yaşında olan Jade Jagger adında bir kızları var.

Bundan önce Jagger, şarkıcı Marsha Hunt ile ilişkisinden Karis adında bir kız babası olmuştu. Karis Jagger şu anda 53 yaşında.

Jagger en çok çocuğa ise Jerry Hall ile ilişkisinde sahip oldu. Bu birliktelikten Georgia May, Elizabeth, James ve Gabriel adında çocukları dünyaya geldi.

Mick Jagger'ın, Brezilyalı model Luciana Gimenez Mora ile ilişkisinden şu anda 20'li yaşlarında olan Lucas adında bir oğlu bulunuyor.