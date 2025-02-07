Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın?

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Lily Collins, aslında hayata şanslı başlamış, dünyanın en ünlü müzisyenlerinden biri olan babası Phil Collins sayesinde üne ve spot ışıklarına yabancılık çekmeden büyümüştü.
İLKE KEZ ANNELİK SEVİNCİ YAŞADI
Emily in Paris dizisinde başrolü kapıp dizi çok beğenilince Lily Collins’in ünü neredeyse babasını bile aştı ve 35 yaşındaki oyuncu artık dünyanın bildiği bir isim haline geldi.
2021’de evlendiği yönetmen eşi Charlie McDowell’la ilk çocuklarına kavuşan çift bu mutlu haberi bir hafta önce duyurdu.
Bebekse bu haberden birkaç hafta önce doğmuştu.
Hayatlarının en büyük mutluluğunu yaşayan çift bir anda neye uğradıklarını şaşıracaktı…
KIZINA KAVUŞTU AMA DUYMADIĞI HAKARET KALMADI
Tove adını verdikleri küçük kızlarına taşıyıcı anne kullanarak kavuşan ünlü çift hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
Sosyal medyada kendi hayranları dahil birçok kimse Lily Collins’e yaşı ve sağlık durumu uygunken neden bu yöntemi tercih ettiğini sormaya başladı.
Lily Collins bebeğinin doğumunu müjdeleyen sosyal medya paylaşımında “Dünyamızın merkezine hoş geldin Tove Jane McDowell” yazarken “İnanılmaz taşıyıcı annemize ve yol boyunca bize yardımcı olan herkese duyduğumuz sonsuz minnettarlığı kelimelerle ifade edemeyiz” notunu da eklemişti.
Collins bir yandan hayranları tarafından tebrik yağmuruna tutulurken taşıyıcı annelik yoluyla bebek sahibi olan Hollywood yıldızları arasına katıldığı için sert eleştirilere de maruz kaldı.
"SİZ NASIL OLSA ZENGİNSİNİZ..."
Bazı sosyal medya kullanıcıları aktris ve eşine “zengin insanların kadınların bedenlerini kiralaması” gibi gördükleri bu yöntem için kızarken durumu insan kaçakçılığına benzetenler bile oldu.
Lily Collins’in kilo almamak ve vücudunu bozmamak için çocuğunu kendisinin doğurmadığını söyleyenler oldu.
Ünlü oyuncu bu konuda sessiz kalıp yorumlara cevap vermese de eşi Charlie McDowell karısı için söylenenlere dayanamadı ve eleştirilere yanıt vererek “Taşıyıcı annelik ve bebek sahibi olma yolumuz hakkındaki kaba mesajlar için ne desem… Taşıyıcı annelik konusunda uzman olmamakta sorun yok. Birinin çocuk sahibi olmak için neden taşıyıcı anneye ihtiyaç duyabileceğini bilmemek sorun değil. Ne varsayarsanız varın, bir taşıyıcı annenin motivasyonlarını bilmemek sorun değil” dedi.
HAYRANLARI ONU SAVUNMAYA KOŞTU: SİZ BİLMİYORSUNUZ AMA BUNUN BİR NEDENİ VAR
Sözlerine “Ve dünyaya nefret dolu sözler kusmak için daha az zaman harcamakta sorun yok, özellikle de insanların hayatlarına çok fazla sevgi getiren güzel bir kız bebekle ilgili olarak. Şimdilik bu kadar çünkü kızım az önce kakasını yaptı ve bezini değiştirmem gerekiyor” diye de devam etti.
Ancak eşiyle birlikte neden bu yolu seçtikleri konusunda bir şey söylemedi.
Lily Collins’e destek çıkan hayranları ise ünlü oyuncunun gençlik yıllarında anoreksiya hastalığıyla savaştığını, bu yüzden sağlının bozulduğunu ve taşıyıcı anne kullanmaktan başka bir şansı olmadığını savunuyor.
ÜNLÜLER TAŞIYICI ANNE KULLANARAK ÇOCUK SAHİBİ OLUYOR
Sarah Jessica Parker, Priyanka Chopra, Elizabeth Banks, Paris Hilton, Kristin Wiig, Nicole Kidman, Chrissy Teigen, Khloe Kardashian, Hilaria Baldwin, Lucy Liu ve Kim Kardashian gibi ünlü isimler çocuklarına taşıyıcı anne yoluyla kavuşan sayısız yıldızdan birkaçı…
Kimi ünlüler bir sağlık sorunları olduğu ya da yaşları ilerlediği için bunu tercih etse de bazılarının taşıyıcı anneleri sadece hamilelik yaşamamak ve kilo almamak için tercih ettiği biliniyor.