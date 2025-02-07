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Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın?

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#Lily Collins#Taşıyıcı Annelik#Charlie Mcdowell
Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:47

Rol aldığı diziyle dünya çapında bir yıldız olan ünlü oyuncu ve eşi kızlarını kucaklarına aldıklarında dünyanın en büyük mutluluğunu yaşadılar. Bunu da hayranlarıyla paylaşmak isteyip bebeklerinin fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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Lily Collins, aslında hayata şanslı başlamış, dünyanın en ünlü müzisyenlerinden biri olan babası Phil Collins sayesinde üne ve spot ışıklarına yabancılık çekmeden büyümüştü.

İLKE KEZ ANNELİK SEVİNCİ YAŞADI

Emily in Paris dizisinde başrolü kapıp dizi çok beğenilince Lily Collins’in ünü neredeyse babasını bile aştı ve 35 yaşındaki oyuncu artık dünyanın bildiği bir isim haline geldi.

Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın
Ünlü oyuncunun annelik sevinci gelen eleştirilerle gölgelendi

2021’de evlendiği yönetmen eşi Charlie McDowell’la ilk çocuklarına kavuşan çift bu mutlu haberi bir hafta önce duyurdu.

Bebekse bu haberden birkaç hafta önce doğmuştu.

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Hayatlarının en büyük mutluluğunu yaşayan çift bir anda neye uğradıklarını şaşıracaktı…

Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın
Ünlü çift büyük bir mutluluk yaşarken bir anda neye uğradıklarını şaşırdı

KIZINA KAVUŞTU AMA DUYMADIĞI HAKARET KALMADI

Tove adını verdikleri küçük kızlarına taşıyıcı anne kullanarak kavuşan ünlü çift hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

Sosyal medyada kendi hayranları dahil birçok kimse Lily Collins’e yaşı ve sağlık durumu uygunken neden bu yöntemi tercih ettiğini sormaya başladı.

Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın
Çiftin kızlarının taşıyıcı anne kullanarak dünyaya gelmesi eleştirilere yol açtı

Lily Collins bebeğinin doğumunu müjdeleyen sosyal medya paylaşımında “Dünyamızın merkezine hoş geldin Tove Jane McDowell” yazarken “İnanılmaz taşıyıcı annemize ve yol boyunca bize yardımcı olan herkese duyduğumuz sonsuz minnettarlığı kelimelerle ifade edemeyiz” notunu da eklemişti.

Collins bir yandan hayranları tarafından tebrik yağmuruna tutulurken taşıyıcı annelik yoluyla bebek sahibi olan Hollywood yıldızları arasına katıldığı için sert eleştirilere de maruz kaldı.

Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın
Eleştirilerin hedefinde olsa da Lily Collins kızıyla çekilmiş bir fotoğraf daha paylaştı

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"SİZ NASIL OLSA ZENGİNSİNİZ..."

Bazı sosyal medya kullanıcıları aktris ve eşine “zengin insanların kadınların bedenlerini kiralaması” gibi gördükleri bu yöntem için kızarken durumu insan kaçakçılığına benzetenler bile oldu.

Lily Collins’in kilo almamak ve vücudunu bozmamak için çocuğunu kendisinin doğurmadığını söyleyenler oldu.

Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın

Ünlü oyuncu bu konuda sessiz kalıp yorumlara cevap vermese de eşi Charlie McDowell karısı için söylenenlere dayanamadı ve eleştirilere yanıt vererek “Taşıyıcı annelik ve bebek sahibi olma yolumuz hakkındaki kaba mesajlar için ne desem… Taşıyıcı annelik konusunda uzman olmamakta sorun yok. Birinin çocuk sahibi olmak için neden taşıyıcı anneye ihtiyaç duyabileceğini bilmemek sorun değil. Ne varsayarsanız varın, bir taşıyıcı annenin motivasyonlarını bilmemek sorun değil” dedi.

Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın
Tove adını verdikleri kızları 2021'de evlenen çiftin ilk çocukları

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HAYRANLARI ONU SAVUNMAYA KOŞTU: SİZ BİLMİYORSUNUZ AMA BUNUN BİR NEDENİ VAR

Sözlerine “Ve dünyaya nefret dolu sözler kusmak için daha az zaman harcamakta sorun yok, özellikle de insanların hayatlarına çok fazla sevgi getiren güzel bir kız bebekle ilgili olarak. Şimdilik bu kadar çünkü kızım az önce kakasını yaptı ve bezini değiştirmem gerekiyor” diye de devam etti.

Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın
Lily Collins eleştiri oklarının hedefi olunca kocası onu savunmak için harekete geçti

Ancak eşiyle birlikte neden bu yolu seçtikleri konusunda bir şey söylemedi.

Lily Collins’e destek çıkan hayranları ise ünlü oyuncunun gençlik yıllarında anoreksiya hastalığıyla savaştığını, bu yüzden sağlının bozulduğunu ve taşıyıcı anne kullanmaktan başka bir şansı olmadığını savunuyor.

Kızına kavuştu ama annelik sevinci yarım kaldı: Sen o bebeği neden kendin doğurmadın
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ÜNLÜLER TAŞIYICI ANNE KULLANARAK ÇOCUK SAHİBİ OLUYOR

Sarah Jessica Parker, Priyanka Chopra, Elizabeth Banks, Paris Hilton, Kristin Wiig, Nicole Kidman, Chrissy Teigen, Khloe Kardashian, Hilaria Baldwin, Lucy Liu ve Kim Kardashian gibi ünlü isimler çocuklarına taşıyıcı anne yoluyla kavuşan sayısız yıldızdan birkaçı…

Kimi ünlüler bir sağlık sorunları olduğu ya da yaşları ilerlediği için bunu tercih etse de bazılarının taşıyıcı anneleri sadece hamilelik yaşamamak ve kilo almamak için tercih ettiği biliniyor.

 

 

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#Lily Collins#Taşıyıcı Annelik#Charlie Mcdowell

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