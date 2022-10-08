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'Kızımız Miray dünyaya geldi'

Güncelleme Tarihi:

#2022'Nin Ünlü Bebekleri#Murat Yıldırım#İmane Elbani
Kızımız Miray dünyaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 13:11

Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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2016 yılında Imane Elbani ile nikah masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım baba oldu. Eşinin karnı burnunda fotoğraflarını paylaşan Yıldırımi fotoğrafların altına şu notu düştü:

"Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz... Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz"

Kızımız Miray dünyaya geldi

2022 ONLARA UĞURLU GELDİ

Bu yıl bebek mutluluğu yaşayan tek çift Murat yıldırım ve eşi değil. İşte 2022'nin ünlü bebekleri...

BAŞAK DİZER - KIVANÇ TATLITUĞ  

2016 yılında nikah masasına oturan çiftin oğlulları Kurt Efe, 15 Nisan'da dünyaya geldi.

Kızımız Miray dünyaya geldi

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SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan çift, ikinci kızları Leyla'ya 24 Mayıs'ta kavuştu.

Kızımız Miray dünyaya geldi

FULYA ZENGİNER - KUNTAY TARIK EVREN

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın 23 Mayıs'ta dünyaya getirdi.

Kızımız Miray dünyaya geldi

DEMET EVGAR - LEVENT BABATAŞ

Geçtiğimiz mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, Mavi adını verdikleri kızlarına ağustos ayında kavuştu.

Kızımız Miray dünyaya geldi


NAZLI - DEVRİM SALTOĞLU 

Geçtiğimiz yıl Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu baba oldu. Çiftin kızları Yaz, 4 Ekim'de doğdu. 

Kızımız Miray dünyaya geldi

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LARA - SELAHATTİN PAŞALI 

Geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan Selahattin Paşalı-Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera, temmuz ayında dünyaya geldi.

Kızımız Miray dünyaya geldi

GUPSE ÖZAY - BARIŞ ARDUÇ

 Oyuncu Barış Arduç’la iki yıl önce nikâh masasına oturan Gupse Özay, 10 Eylül'de anne oldu.

Kızımız Miray dünyaya geldi

SEDA BAKAN - ALİ EREL

2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getiren oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül’de ikinci çocuğubu dünyaya getirdi.

Kızımız Miray dünyaya geldi

HANDE SORAL - İSMAİL DMEİRCİ

 Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi.

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Kızımız Miray dünyaya geldi

 

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#2022'Nin Ünlü Bebekleri#Murat Yıldırım#İmane Elbani

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