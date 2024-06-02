"Kızımı görüşmeye yüz maskesiyle getirdi" Tülin Şahin-Pedro de Noronha gerilimi devam ediyor

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Ayrılığın ardından Pedro de Noronha, Şahin’in kendisine kızlarını göstermediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

2.5 yıl sonra kızı Siena Leyla’yı görmek için İstanbul'a gelen Pedro de Noronha, yaşadıklarını anlattı...



Bugün özel bir gündü, seni Ekim 2021’den bu yana ilk kez gördüm. Ne kadar büyümüşsün canım bebeğim.

Acı tatlı bir gündü, çünkü annen seni görmeme rağmen yüzünü göremem için seni bir yüz maskesi ile getirmeye karar verdi… Nasıl göründüğünü hala bilmiyorum… ve senin maskeyi çıkarmana izin vermedi. Peki. Amaç buydu. Bu açıkça görülüyor.



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Beni gördüğünde verdiğin tepki tam da beklediğim gibiydi. Açık yürekli herhangi bir çocuğun, ebeveyni tarafından birinden nefret etmesi için zihinsel olarak manipüle edilmesi durumunda vereceği tepkinin aynısı. Güzel küçük kalbinin son birkaç yıldır beslendiği yalanları ancak hayal edebiliyorum. Şunu bil ki sevgili Siena, bunların hiçbirinin senin hatan değil.

Genç ve güzel bir ruhun yetişkinlerin sorunlarına maruz kalması için henüz çok erken. Bir gün, masumiyetimi kanıtlayan elimdeki tüm kanıtları ve annenin, beni incitmek amacıyla seni nasıl silah haline getirdiğini göreceksin. Çünkü annen bana zarar vermesinin tek yolunun sen olduğunu biliyor. Çocuk psikoloğu olmayabilirim ama ben ve iyi kalpli herkes, annenin sana yaptığının en temel insan haklarının ihlali olduğunu görebilir. Gelecekte onu benim ve kardeşlerin hakkında sorguladığında, onun seni besleyebileceği tek şey yalan olacakken baban ise şimdiye kadar yaptığı ve deneyimlediği her şeyi sağlam delillerle destekleyip kanıtlayabilecek.

Anneciğin hayatına devam edip mutluluğu bulmaya çalışamaz mı? Sevgi dolu bir babaya sahip olmana ilişkin temel insan hakkını kaç yıl daha istismar etmeye devam edecek?

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Sana ve annene kucak dolusu sevgiler ve mutlu anlar diliyorum.

Siena’nın annesine şunu açıkça söylemek istiyorum: Son 31 ay boyunca Siena’yı bana göstermediğin için (bazı gazetelerin yakın zamanda iddia ettiği gibi) hapse girmekten kurtulmuş olabilirsin. Ama SIENA’nın temel insan hakkı olan sevgi dolu bir babaya sahip olması yolundaki çabamdan ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM. Kızımıza ne kadar eziyet edip beynini yıkarsan yıka, sevgi sonunda her zaman kazanmanın bir yolunu bulur.

Sana iyi şanslar diliyorum, beni kızdırmıyorsun, kendi yaşadıkların için beni üzüyorsun, gerçekten zor şeyler olmalı..

Her zaman yardım etmek için buradayım

Sevgiler,

Pedro

