KÄ±zÄ±mÄ± bÄ±rakÄ±p Ã§alÄ±ÅŸacaksam kazandÄ±ÄŸÄ±m para tatmin etmeli demiÅŸti... Hem aÅŸkta kazandÄ± hem de iÅŸte

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Durum bÃ¶yle olunca onun iÃ§in de iÅŸler kolay ilerledi. Zaten doÄŸuÅŸtan gelen gÃ¼zelliÄŸinin etkisi ve sahip olduÄŸu Ã¼nlÃ¼ soyadÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle podyumlarda kÄ±sa sÃ¼rede fÄ±rtÄ±nalar estirdi.

Bu arada Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndemden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. Ã‡ok konuÅŸulan iliÅŸkisinden bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu. Sonra da baÅŸka bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±.

Ama anne olduktan sonra Ã¶nceliÄŸi hep kÄ±zÄ± oldu. Hatta bir keresinde "KÄ±zÄ±mÄ± bÄ±rakÄ±p Ã§alÄ±ÅŸacaksam kazandÄ±ÄŸÄ±m para beni tatmin etmeli" tarzÄ±nda bir demeÃ§ bile verdi.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ model gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± son reklam kampanyasÄ±nda bu isteÄŸini karÅŸÄ±ladÄ± ki kÄ±zÄ±nÄ± evinde bÄ±rakÄ±p kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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KIZINI EVDE BIRAKTI, Ä°ÅžÄ°NÄ°N BAÅžINA KOÅžTU

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ model, Gigi Hadid'in ta kendisi.

Son dÃ¶nemde Bradley Cooper ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle gÃ¼ndemde olan Hadid, New York'ta bir reklam Ã§ekiminde gÃ¶rev aldÄ±. TanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu kozmetik firmasÄ± iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Hadid, saatlerce poz verdi.

Tabii ki One Direction grubuyla adÄ±nÄ± duyuran Zayn Malik ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ± Khai de annesi Yolanda ve bakÄ±cÄ±sÄ±yla birlikte kilometrelerce uzaktaki Ã§iftlik evindeydi.

Gigi Hadid geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n son dÃ¶neminde Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve iÅŸ tercihleri konusunda bazÄ± Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu.



28 yaÅŸÄ±ndaki Gigi Hadid, verdiÄŸi rÃ¶portajda kÄ±zÄ± Khai'nin doÄŸumundan sonra gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± iÅŸler konusunda Ã§ok seÃ§ici davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'KIZIM BABASINA GÄ°TTÄ°ÄžÄ° ZAMAN Ã‡ALIÅžABÄ°LÄ°YORUM'

ÃœnlÃ¼ emlakÃ§Ä± Muhammed Hadid ile HollandalÄ± eski model Yolanda Hadid'in Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Gigi Hadid, anne olduktan sonra hayatÄ±nÄ± da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenledi.

O rÃ¶portajda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Gigi Hadid bir bebeÄŸi olmadan Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± konusunda daha esnekti. Ama ÅŸimdi ifade etiÄŸine gÃ¶re daha akÄ±lcÄ± davranmak zorunda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Zayn Malik ile yaptÄ±klarÄ± ortak ebeveynlik anlaÅŸmasÄ± bunu gerektiriyor.

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Gigi Hadid bu konuda "SanÄ±rÄ±m eÄŸer bir ebeveyn olmuÅŸsanÄ±z daha akÄ±lcÄ± davranmanÄ±z gerekir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸimdi gerÃ§ekten de eskiden sahip olduÄŸum zamanÄ±n yarÄ±sÄ±na sahibim. KÄ±zÄ±m babasÄ±na gittiÄŸi zaman Ã§alÄ±ÅŸabiliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sahip olduÄŸum zaman bu kadar. Ve seÃ§tiÄŸim iÅŸler bu kadar zamanda yapÄ±lmalÄ±, sonucu da tatmin edici olmalÄ±.

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ÃœNLÃœ ANNE VE BABASI MESLEÄžÄ°NDE YÃœKSELMEK Ä°Ã‡Ä°N 'BÄ°RAZ' YARDIM ETTÄ°

One Direction grubundan Zayn Malik ile iliÅŸkisinden 2 yaÅŸÄ±nda Khai adÄ±nda bir kÄ±zÄ± olan Gigi Hadid, geÃ§en yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan konularÄ±ndan biri olan "nepotizm bebekleri" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda da hep gÃ¼ndemdeydi.

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Zaten yukarÄ±daki sÃ¶zleri de bu konuya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ifade ederken kullandÄ±. NÃ¼fuzlu bir anne ve babanÄ±n, yani eski model yeni tasarÄ±mcÄ± Yolanda Hadid ile Ã¼nlÃ¼ emlakÃ§Ä± Mohamed Hadid'in kÄ±zÄ± olan Gigi, moda dÃ¼nyasÄ±nda bu kadar hÄ±zlÄ± yÃ¼kselmek iÃ§in bir yardÄ±m almasÄ± gerektiÄŸini gizlemedi.

Hadid The Sunday Times'a konuÅŸan Hadid, rÃ¶portajda nepotizm bebeÄŸi yani Ã¼nlÃ¼lerin ayrÄ±calÄ±klÄ± Ã§ocuklarÄ±ndan biri olduÄŸunu gizlemedi.

Ãœstelik itiraf ettiÄŸine gÃ¶re daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken sahip olduÄŸu ayrÄ±calÄ±klarÄ±n da farkÄ±ndaydÄ±. Her ne kadar annesi ve babasÄ± sayesinde kariyerinde kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± kazanmÄ±ÅŸ olsa da yine de Yolanda Hadid ile Mohamae Hadid'in ona iÅŸ ahlakÄ± konusunda sÃ¼rekli nasihatlerde bulunduÄŸunu gizlemedi.

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O henÃ¼z 5 yaÅŸÄ±ndayken boÅŸanan Yolanda ile Mohamed Hadid'in her ne olursa olsun bir iÅŸte baÅŸarÄ±yÄ± yakalayabilmek iÃ§in kibar olmasÄ± ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini kendisine Ã¶ÄŸrettiklerini sÃ¶zlerine ekledi. Top model, her ÅŸeye raÄŸmen mesleÄŸinde iyi olabilmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

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'DÃœNYANIN EN GÃœZEL Ä°NSANI OLDUÄžUMU SANMIYORUM'

Gigi Hadid, rÃ¶portajda fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne dair bazÄ± deÄŸerlendirmeler de yaptÄ±. Top model, kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±kÄ± voleybol eÄŸitimi yÃ¼zÃ¼nden vÃ¼cudunun moda endÃ¼strisinin ince eleyip sÄ±k dokuyan standartlarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± inancÄ±ndaymÄ±ÅŸ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

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"Kendimi aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼rmÃ¼yordum ama sÄ±radan bir vÃ¼cudum vardÄ±. VÃ¼cudumu seviyorum ama ona takÄ±ntÄ±lÄ± deÄŸilim" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Gigi Hadid dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼yle ilgili olarak "DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel insanÄ± olduÄŸumu sanmÄ±yorum. SanÄ±rÄ±m biraz botoksun yardÄ±mÄ± olabilirdi" dedi.

'GENÃ‡ YAÅžTA ANNE OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK MUTLU'

Gigi Hadid rÃ¶portajda eski sevgilisi Zayn Malik ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Khai'den ve annelikten de sÃ¶z etti. Her zaman anne olmayÄ± istediÄŸini saklamayan Hadid "Ama bu konuda takÄ±ntÄ±m yoktu. GenÃ§ yaÅŸta anne olduÄŸum iÃ§in mutluyum. Khai bana o kadar Ã§ok ÅŸey verdi ki" diye konuÅŸtu gÃ¼zel model.

Her ne kadar Khai'nin babasÄ± Zayn Malik ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za ortak anne ve babalÄ±k yapÄ±yor eski Ã§ift. Bu durumu da "Ã§ocuÄŸun mutluluÄŸunu her ÅŸeyin Ã¶nÃ¼ne koymak" olarak nitelendirdi. KÄ±zÄ± Khai, babasÄ± Zayn Malik ile birlikte olduÄŸunda kendisinin de iÅŸlerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Gigi Hadid, eski sevgilisi Zayn Malik ile olaylÄ± bir ÅŸekilde biten iliÅŸkisinden Khai adÄ±nÄ± verdiÄŸi ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼ sosyal medyadan gÃ¶stermediÄŸi bir kÄ±z Ã§ocuk annesi oldu.





ÃœnlÃ¼ model bir sÃ¼redir oyuncu Bradley Cooper ile aÅŸk yaÅŸÄ±yor.