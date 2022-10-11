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Aradan 44 yıl geçmiş... 'Kızım Elvan üç yaşında'

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#Erol Evgin#Dünya Kız Çocukları Günü#Altan Gördüm
Aradan 44 yıl geçmiş... Kızım Elvan üç yaşında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 13:28

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü! Kız çocuk olan ünlü isimler bugüne özel mesajları sosyal medya hesaplarında yayınladılar.

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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü unutmayan ünlü isimler, Instagram hesapları üzerinden kızlarıyla olan fotoğraflarını paylaştılar.

EROL EVGİN

Yıllar öncesinden bir fotoğraf. Kızım Elvan 3 yaşında, parkta baba kız geziyoruz... 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Aradan 44 yıl geçmiş... Kızım Elvan üç yaşında


Elvan Evgin Sheehan şimdi 47 yaşında ve iki çocuk annesi.

Aradan 44 yıl geçmiş... Kızım Elvan üç yaşında

ERDİNÇ GÜLENER

Yüce Allah’a tek bir duam vardı; 'kız çocuğum olsun' diye. Dualarım kabul oldu. Ben bir istedim, o iki verdi çok şükür.

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Kız babası olmak bir ayrıcalıktır.

Gününüz kutlu olsun canlarım.

Aradan 44 yıl geçmiş... Kızım Elvan üç yaşında

PELİN AKİL

Benim dünyam kızlarım, benim tatlı yumurtalarım, özgür kuşlarım, hayatın en büyük iltifatı yavrularım...

Aradan 44 yıl geçmiş... Kızım Elvan üç yaşında

ALTAN GÖRDÜM

Kızım kızım can kızım, dertlere derman kızım…

Aradan 44 yıl geçmiş... Kızım Elvan üç yaşında

MURAT İNCİ

Kusura bakmayın bu konuda şanslıyım... Üçü de çok başarılı! Kızlarım gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum.

Aradan 44 yıl geçmiş... Kızım Elvan üç yaşında

 

HİLAL ÖZDEMİR

Gözümün nuru evlat..

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Hayatımdaki varlığının böyle bir günle hatırlanmasına hiç gerek yok ama yine de güzel.

Çünkü seninle olduğumuz her an çok kutlanası ve çok değerli aşkım kızım.

Yine de adet yerini bulsun diye Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun bilge ruh.

Seni çok seviyorum

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Aradan 44 yıl geçmiş... Kızım Elvan üç yaşında

 

 

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