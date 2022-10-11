Aradan 44 yıl geçmiş... 'Kızım Elvan üç yaşında'

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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü unutmayan ünlü isimler, Instagram hesapları üzerinden kızlarıyla olan fotoğraflarını paylaştılar.
Yıllar öncesinden bir fotoğraf. Kızım Elvan 3 yaşında, parkta baba kız geziyoruz... 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.
ERDİNÇ GÜLENER
Yüce Allah’a tek bir duam vardı; 'kız çocuğum olsun' diye. Dualarım kabul oldu. Ben bir istedim, o iki verdi çok şükür.
Kız babası olmak bir ayrıcalıktır.
Gününüz kutlu olsun canlarım.
PELİN AKİL
Benim dünyam kızlarım, benim tatlı yumurtalarım, özgür kuşlarım, hayatın en büyük iltifatı yavrularım...
Kızım kızım can kızım, dertlere derman kızım…
MURAT İNCİ
Kusura bakmayın bu konuda şanslıyım... Üçü de çok başarılı! Kızlarım gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum.
HİLAL ÖZDEMİR
Gözümün nuru evlat..
Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Hayatımdaki varlığının böyle bir günle hatırlanmasına hiç gerek yok ama yine de güzel.
Çünkü seninle olduğumuz her an çok kutlanası ve çok değerli aşkım kızım.
Yine de adet yerini bulsun diye Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun bilge ruh.
Seni çok seviyorum