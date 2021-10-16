KÄ±zÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgiliyle evlilik yÃ¼rÃ¼medi: ÃœnlÃ¼ oyuncu bir kez daha boÅŸanÄ±yor

Haberin DevamÄ±

MUTLULUK Ã‡ABUK BÄ°TTÄ°

Pandemi nedeniyle oldukÃ§a durgun bir dÃ¶nem geÃ§iren gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan olaylarÄ±ndan biri usta oyuncu ve yÃ¶netmen Sean Penn'in evlenmesiydi. 61 yaÅŸÄ±ndaki Penn, kendisinden 31 yaÅŸ genÃ§ sevgilisi Leila George ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. TÃ¶ren kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±ldÄ± ve sadece Ã§iftin en yakÄ±n aile Ã¼yeleri ile dostlarÄ± katÄ±ldÄ±. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re mutlu gÃ¼nler Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede geride kaldÄ±.

KIZINDAN BÄ°R YAÅž KÃœÃ‡ÃœK

Sean Penn ile Leila George'un evliliÄŸinin Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedenlerinden biri aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±ydÄ±. AralarÄ±ndaki 31 yaÅŸ farkÄ±n, benzer Ã¶rnekler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ok da sorun olmayacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ hakimdi Ã¶nce. Fakat evlilik baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi mutlu yÃ¼rÃ¼medi. Bu arada Sean Penn'in kayÄ±nvalidesiyle yani Leila George'un annesi, bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ oyuncusu Greta Scacchi ile aynÄ± yaÅŸta olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Leila George, Penn'in ikinci evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Dylan'dan da bir yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k.

Haberin DevamÄ±

2016 YILINDAN BU YANA BÄ°RLÄ°KTELER

Sean Penn ile bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ± Grate Scacchi ile Vincent D'Onofrio'nun kÄ±zÄ± olan 29 yaÅŸÄ±ndaki Leila George, 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana romantik bir iliÅŸki yaÅŸÄ±yordu. EvliliÄŸi bitirmek iÃ§in dava aÃ§an taraf Leila George. Fakat Ã§iftin boÅŸanma gerekÃ§esi henÃ¼z bilinmiyor.

PENN KENDÄ°NÄ° Ä°ÅžÄ°NE VERDÄ°

Ã‡ifte yakÄ±n kaynaklar ise bu konuda People dergisine bazÄ± ipuÃ§larÄ± verdi. Onlara gÃ¶re Leila George ile Sean Penn'in iliÅŸkileri bitti, Penn iÅŸlerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Hatta bir kaynaÄŸa gÃ¶re Sean Penn "bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Leila George'u kaybettiÄŸini anladÄ±. Ondan sonra da kafasÄ±nÄ± tamamen iÅŸiyle meÅŸgul etmeye baÅŸladÄ±."

Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° MADONNA Ä°LE YAPTI

Bu, Sean Penn'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸinin de sona erdiÄŸi anlamÄ±na geliyor. Penn ilk evliliÄŸini 1985 ile 1989 arasÄ±nda Madonna ile yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°KTEN Ä°KÄ° TANE Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDU

Daha sonra 1996 ile 2020 arasÄ±nda Robin Wright ile evlendi. Ã‡iftin bu evlilikten Dylan adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve Hopper adÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.

Haberin DevamÄ±

BÄ°R YIL SÃœRDÃœ

Sean Penn ile Leila George'un evliliÄŸinin Ã¶mrÃ¼ ise sadece bir yÄ±l oldu.

HERKES NÄ°ÅžAN HABERÄ° BEKLERKEN AYRILDILAR

Penn, bir dÃ¶nem de Charlize Theron ile iliÅŸkisiyle gÃ¼ndemdeydi. Ä°kili, 2013 yÄ±lÄ±nda bir film setinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Penn daha sonra bu karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± "ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸk" olarak tanÄ±mladÄ±. Penn ile Theron'un iliÅŸkileri bir sÃ¼re yoluna gitti. Herkes onlardan en azÄ±ndan bir niÅŸan haberi beklerken 2015 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±ldÄ±lar.

ANNESÄ° BÄ°R DÃ–NEMÄ°N YILDIZI

Anne ve babasÄ± gibi oyunculuk alanÄ±nda kariyer yapan ve tam adÄ± Leila George D'Onofrio olan genÃ§ kadÄ±nÄ±n annesi Ä°talyan asÄ±llÄ± oyuncu Greta Scacchi.Â Bu arada Sharon Stone'a bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼n getiren Temel Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼ filmindeki rolÃ¼n Ã¶nce Scacchi'ye teklif edildiÄŸini ancak senaryodan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geri Ã§evirdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Haberin DevamÄ±

Â

'TENDEKÄ° TUZ' FÄ°LMÄ°NDE OYNADILAR

Sean Penn'in kayÄ±npederi ve kayÄ±nvalidesi olan Greta Scacchi ile Vincent D'Onofrio, birlikte Tendeki Tuz adlÄ± filmde rol almÄ±ÅŸlardÄ±.

Â

UNUTULMAZ PERFORMANS

Leila George'un babasÄ± Vincent D'onofrio, Full Metal Jacket filminde unutulmaz bir kompozisyon Ã§izmiÅŸti.

Â

Â