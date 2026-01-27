Kızı gibi sevdiği gelinine bu kez acımadı! ‘Evliliğine mal olsa da emrimi dinleyeceksin'

Haberin Devamı

Ancak anlaşılan artık ailesi içindeki küslükleri bitirmeye ve çektiği torun hasretini sonlandırmaya kararlı olan Kral Charles bu uğurda çok sevdiği gelini Kate Middleton’ı ateşe atmaya bile hazır hale gelmiş…

GELİNİNE OLAN SEVGİSİ EMSALSİZ AMA…

Kral Charles, Galler Prensesi Catherine'e sert bir mesaj verdi ve kraliyet ailesinin bugüne kadar gördüğü en büyük küslüğü onarmada liderliği üstlenmesini istedi.

Kraliyet kaynakları ise bu hamlenin Kate’in Prens William ile evliliğinde "kaosa" yol açma riski taşıdığı konusunda ciddi uyarılar yapıyor.

Charles, bir yandan tahtın ve tacın ağırlığını taşırken bir yandan da son 2 senedir kanser tedavisi görüyor. Yaşı bir hayli ilerleyen kral artık ne kadar ömrü kaldığını bilmediği bu dönemde oğulları William ve Harry arasındaki küslüğü ortadan kaldırmak konusunda kararlı.

Haberin Devamı

TORUN HASRETİ AĞIR BASTI

Kral böylece yıllardır yüzlerini görmediği iki torunu Archie ve Lilibet’e de artık kavuşmak istiyor. Charles’ın Harry’ye, hatta karsı Meghan’a karşı bile yumuşamaya hazır olduğu ve onları çocukları Arcihe ve Lilibet’le birlikte İngiltere’ye gelmeleri için teşvik ettiği söyleniyor.

Bu uğurda da kapalı kapılar ardında Harry ve Meghan’a iki çocuklarıyla birlikte aileye ait ünlü şato Balmoral’a gelmeleri için izin verdiği konuşuluyor. İskoçya’daki bu kraliyet ailesine ait şato aynı zamanda Kraliçe Elizabeth’in son nefesini verdiği yer ve Charles için manevi değeri çok yüksek…

SÜRGÜN OĞLUNA DAVET, GELİNİNE EMİR!

Charles’ın bu barışma planı için gelini Kate’e gizlice görev verdiği ve ona ne pahasına olursa olsun bu sorunu çözmek için çalışmasını emrettiği iddia ediliyor. Bu durum oğlu ve gelininin arasını açacak olsa bile Charles bu konuda sadece Kate Middleton’a güveniyor.

Haberin Devamı

Bu hamle, ABD'ye gidişlerinden yaklaşık altı yıl sonra ve Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan’ın bu yaz İngiltere’ye gelebilecekleri ihtimalinin artmasıyla birlikte iyice ciddiyet kazandı.

Saray kaynakları kralın bu konudaki tavrının giderek sertleştiğini ve etrafına “Herkes artık çocukça kavgaları bıraksın ve birer yetişkin gibi davransın” talimatları vermeye başladığını söylüyor.





“ÇOCUKLUK YAPMAYIN, ARTIK BİRAZ BÜYÜYÜN”

"Charles'ın bakış açısından, bu anlaşmazlık absürt bir boyuta ulaştı. Tacın yükünü taşırken ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya ve devam eden iç çekişmeleri son derece sinir bozucu buluyor. Ona göre ve kendi sözleriyle, 'Herkesin Büyümesi Gerekiyor!'"

Haberin Devamı

Gelen haberlere göre Charles torunları 6 yaşındaki Prens Archie ve 4 yaşındaki Prenses Lilibet'i görmek konusunda kararlı ve William'ın itirazlarına rağmen bir uzlaşma planıyla ilerlemeye hazır.





HATALARI BİLİYOR AMA AFFETMEYE HAZIR

"Charles, Harry ve Meghan'ın attığı yanlış adımların farkında ve bunları mazur görmüyor" dense de artık bu konunun kapanmasını istiyor: “Öfkeye tutunmanın, herkesin gerçekten sahip olduğu azıcık zamanı boşa harcamak olduğuna inanmaya başladı. Ona göre, affetmek artık daha önemli ve onları tekrar bir araya getirmek için kapının açılmasını istiyor."

Charles oğlu William'ın Harry ile görüşmeyi reddetmesiyle birlikte gelini Kate’e yöneldi ve onu iki taraf arasındaki tek köprü olarak görüyor. Basına yansıyan iddialara göre güzel prenses zaten son birkaç yıldır kocasını bu konuda ikna etmek için uğraşıyor.

Haberin Devamı





KATE’İN WILLIAM’LA EVLİLİĞİ TEHLİKEYE GİRSE BİLE UMURUNDA DEĞİL

Kate Middleton’ın William ve Harry arasındaki küslüğü sonlandırmak için kocasına baskı yapması bir yana Harry’yle de bu uğurda gizli gizli görüştüğü zaten basına yansımıştı.

Ancak korkutucu öfkesiyle nam salan William’ın buna ateş püskürdüğü ve karısına çok sinirlenerek bu çabaları engellediği de konuşuluyor. Kate Middleton da kansere yakalandıktan sonra kendi sağlığını ön plana alıp bu çabalarından vazgeçmişti.





GELİNİNE ÖYLE GÜVENİYOR Kİ… “SEN HEM BU DERDİ ÇÖZER HEM DE EVLİLİĞİNİ KURTARIRSIN KIZIM!”

Haberin Devamı

Kralın gelini Kate’i yeniden bu yola sokması William – Kate evliliğinde büyük krizlere yol açabilir. Ne var ki Charles oğlu ve gelininin evliliğinin sağlamlığına çok güveniyor ve Kate’in evliliğini riske atıp bu sorunu çözebileceğine sonra William’ın öfkesini de söndürebileceğine inanıyor…