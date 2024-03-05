Ünlü oyuncu yüzünden araları açılmıştı... Kızı düğününe gitmesin diye güvenlik görevlisi tutmuş

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İşte böylesine skandallardan birinin kahramanı da ünlü şarkıcı Miley Cyrus'un ailesi. Yani annesi Tish ile kız kardeşi Noah.

Durum öyle bir halde ki bir zamanlar Miley Cyrus, başlı başına kendisi bir skandallar kraliçesi olarak anılırken bu kez annesi ile kardeşi onu bile kelimenin tam anlamıyla gölgede bıraktı.

Şimdi şöyle bir olayları hatırlayalım. Miley ve Noah Cyrus'ın anneleri, Billy Ray Cyrus'ın eski eşi Tish, geçen yaz kısa bir süre birlikte oludğu Dominic Purcell ile evlenmişti.

Rol aldığı Prison Break dizisiyle tanınan 54 yaşındaki Purcell ile 56 yaşındaki Tish Cyrus'ın düğününde kızı Miley da onu yalnız bırakmadı. Hatta annesinin nedimesi olarak yer aldı.

Ama düğünde dikkat çeken bir ayrıntı vardı o da Tish'in diğer kızı Noah'nın düğünde olmamasıydı. İşte bunun nedeni de sonradan ortaya çıktı.

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SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Aslında onun ardında da bir skandal varmış!

Noah Cyrus'ın ileri sürdüğüne göre Dominic Purcell ile yakınlaşan önce kendisiydi. Fakat iddialarına göre sonradan annesi Tish, Purcell ile aralarına girmiş ve hatta onunla evlenmişti.

İşte şimdi bununla ilgili başka bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Tish Cyrus, geçen yılın ağustos ayında evlenirken kızı Noah'nın düğüne gelmemesi, törenin yapıldığı malikaneye girmemesi için özel güvenlik tutmuş.

ET'ye konuşan bir kaynak, "Tish düğününe kendi çocukları Noah ile Braison'ın davet etmedi. Ayrıca onların Instagram sayfasına girmesini de yasakladı. Bu da yetmedi Noah ile Braison'ın düğününe gelmemesi için özel güvenlik görevlisi bile tuttu" diye konuştu.

ÖNCE KIZIYLA YAKINLAŞTI, SONRA ANNESİYLE EVLENDİ

Tish ile kızı Noah'ya yakın kaynaklar, genç kız ile kendisinden 30 yaş büyük Dominic Purcell'ın gerçekten de bir dönem yakınlaştıklarını söyledi. Ancak, Tish'in, sonradan evlendiği Purcell'ı kızının elinden almadığını da ekledi.

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Bu kaynağın belirttiğine göre Noah, Dominic Purcell ile görüşmeyi bıraktıktan sonra bu kez annesi Tish devreye girdi. Sonra da zaten Purcell ile evlendi.

Tish Cyrus ile 62 yaşındaki Billy Ray Cyrus, 28 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Miley, Noah ve Braison adında üç çocukları olan çift sonra başkalarıyla evlendi.

Önce Tish, hayatını Dominic Purcell ile birleştirdi. Ardından da Billy Ray Cyrus, genç şarkıcı Firerose ile evlendi.