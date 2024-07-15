Kızı annesi aldı, büyük kardeşi babası... Üçüncü çocuk evde boynu bükük kaldı... 'Ufaklık için adalet!'

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Bunun üzerinden birkaç ay geçti ki bu kez Kate'ten benzer haber geldi: O da kanser tedavisi görecekti.

Kısaca özetlemek gerekirse, genellikle hayatlarının renkli ve pırıltılı bölümüyle gündeme gelen İngiliz kraliyet ailesi bu yılın ilk yarısında hep tatsız konuların merkezinde yer aldı.

HER ŞEY ESKİSİ GİBİYDİ

Ama görünüşe göre işler değişmeye başladı. Özellikle de son iki gündür ailenin göz önündeki iki üyesi Kate Middleton ile eşi Prens William, daha eğlenceli gelişmelerle konuşuluyor.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate, geçtiğimiz hafta sonu nihayet, eskisi gibi magazinel görüntülerle gündeme damga vurdu.

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Yaz boyu, doktorlarının izniyle bazı etkinliklere katılacağını açıklayan Middleton, Wimbledon Erkekler Finali'ni izlemeye gitti. O sırada yanında kızı Charlotte ile kardeşi Pippa vardı.

Kate'in geçen haziran ayında katıldığı Trooping The Colour'dan sonra boy gösterdiği bu ilk etkinlik çok ses getirdi. Prenses, Wimbledon finalinde kupanın sahibi Carlos Alvarez'i bile gölgede bıraktı.

Charlotte, annesi ve teyzesiyle birlikte Wimbledon Erkekler finalini izledi.





WILLIAM DA BÜYÜK OĞLUNU ALIP FUTBOL MAÇINA GİTTİ

Anne- kız, Wimbledon'da final maçı izlerken Prens William da büyük oğlu George'u yanına alıp Almanya'nın başkenti Berlin'in yolunu tuttu.

Onlar da 2024 FIFA Avrupa Kupası final maçını izledi. İngiltere ile İspanya arasında oynanan maçta sonuna kadar takımlarını destekleyen baba ile oğlu sonuç olarak tribünden üzgün ayrıldı ama maç boyunca da bütün dikkatleri üzerlerinde topladı.

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William ile büyük oğlu George, maçın sonunda tribünden boynu bükük ayrıldı.





İSPANYA KRALI VE FUTBOL TUTKUNU KIZI DA ORADAYDI:

Bu arada İspanya Kralı Felipe'nin de William ve George ile birlikte yan yana final maçını izlediğini not düşelim. Ona da küçük kızı Prenses Sofia eşlik etti. Kendisi de futbol tutkunu olan hatta okuduğu okulda futbol oynayan Prenses Sofia ile Kral Felipe maçın sonunda yüzü gülen taraf oldu.





GÖZLER KÜÇÜK PRENS LOUIS'Yİ ARADI

Kate kızı Charlotte ile William da büyük oğlu George ile iki heyecanlı spor etkinliğini izledi. Tabii ki ailenin bir üyesi eksikti o anlarda: Galler çiftinin küçük oğlu Louis.

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Bebekliğinden bu yana bazı etkinliklere ailesiyle birlikte katılan Louis, gittiği her yere de damgasını vuruyordu.

Hareketli ve kimi zaman protokol kurallarını hiçe sayan tavırlarıyla konuşulan Louis'yi gözler boşuna aradı o gün.

Belli ki ailesi, Louis'nin bu tür etkinlikler için henüz hazır olmadığını düşündü ve onun final maçına gitmesine izin vermedi.

Bu arada sosyal medyada küçük Louis için şakacı yorumlar da yapıldı. Kullanıcılar "Louis için adalet" sloganıyla paylaşımlar yaptı.

Bir kullanıcı "George Avrupa Kupası finaline gitti. Charlotte Wimbledon finaline gitti. George ve Charlotte, Taylor Swift konserine gitti... Louis için adalet" diye yazdı.

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Bir başkası da "Prens Louis için üzgünüm. Charlotte annesiyle beraber Wimbledon finaline gitti. George babasıyla birlikte Avrupa Kupası'nı izledi. Louis ise evde tek başına kaldı" yazarak görüşünü belirtti.

Bazıları da Louis'nin çeşitli etkinliklerde çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Sabırla kendi sırasının gelmesini bekliyor" yorumunu yaptı.

George ve Charlotte, geçen haziran ayında Taylor Swift'in Eras adlı turnesinin Londra konserine de babaları William ile birlikte katıldı. Küçük kardeşleri Louis o gece de evde kalmıştı.





Bu arada Charlotte annesiyle tenis maçı izledikten sonra eve döndü. Ertesi gün ağabeyleri George, babalarıyla birlikte Berlin'de Avrupa Kupası finalini tribünde izlerken onlar da evlerinde ekran karşısına geçti. Charlotte ile Louis'nin bu pozu da William ve Kate'in resmi Instagram sayfasından paylaşıldı.

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CHARLOTTE BİLDİĞİNİZ GİBİ

Daha küçücük yaşından bu yana olgun tavırlarıyla dikkat çeken Charlotte, annesi Kate ve teyzesi Pippa ile birlikte gittiği tenis maçında yine kimseyi şaşırtmadı.

Lacivert üzerine beyaz puanlı elbisesiyle şık bir görüntü sergileyen 9 yaşındaki Charlotte, zaman zaman annesiyle sohbet ederek maçı izledi. Bir ara da teyzesiyle sohbete daldı küçük prenses.

KENDİNİ FUTBOL HEYECANINA KAPTIRDI

Galler ailesinin en utangaç çocuğu George da Berlin'de babasıyla birlikte tribündeki yerini aldı.

10 yaşındaki George, babasıyla bir örnek giyindi maç izlemeye giderken. 90 dakika boyunca da İngiltere milli takımını büyük bir heyecanla destekledi.

Takımın attığı bir golle umutlandı baba ile oğul. Ancak kupayı İspanya'ya kaptırdılar.

FUTBOLCU PRENSES NEFES BİLE ALMADAN MAÇI İZLEDİ

O nefes kesen anlarda William ile George'un hemen yanında da İspanya Kralı Felipe ile küçük kızı Sofia vardı. Kral Felipe, zaman zaman William ile sohbet etti.

Ancak kendisi de futbol oynayan kızı Sofia, neredeyse nefesini bile tutup maçı izledi. Milli takımı tebrik etme görevi de Felipe ile Sofia'ya düştü.

William maçtan yenik ayrılan ülkesinin futbol milli takımı oyuncularını teselli ederken, Felipe de kızıyla birlikte kupayı kazanan kendi ülkesinin milli takımının sevincini paylaştı.

Geride de futbol heyecanıyla birlikte bu futbol dalına gönül veren kraliyet ailesi üyelerinin heyecanlı görüntüleri kaldı.

İspanya Kralı Felipe ile küçük kızı Sofia, İspanya futbol milli takımının kupa sevincine ortak oldu.