Kızgın da olsa yüreği sızlıyor: Bu kadın para ve şöhret için kardeşimi kullanıyor!

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Başlarda William, Kate Middleton ile evlendiğinde Harry'yi de aralarına alıp iyi bir üçlü olmuşlardı. Ancak Harry, Meghan Markle ile evlenmeye karar verdiğini söylediği an iki kardeş arasındaki ipler de gerilmeye başladı.

William, kardeşinin bu kadar kısa süre içinde evlilik kararı vermesini eleştirdi. İlişkisine biraz daha zaman tanımasını istedi. Ama Harry, belli ki aradığını bulduğu ve Markle ile hemen evlendi.

Bu evliliğin ilk dönemlerinde William ile Kate ve Harry ile Meghan basın tarafından 'Muhteşem Dörtlü' olarak anılmaya başlandı. İlk bakışta işler yolunda gibi görünüyordu.

KAVGA ELTİLER DEĞİL KARDEŞLER ARASINDAYMIŞ

Ama sonrasında önce Kate ile Meghan'ın anlaşamadığı söylentileriyle başlayan gerilimin ardından aslında William ile Harry'nin kavgaya tutuştuğu gerçeği ortaya çıktı.

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Zaten sonuç olarak Harry, karısını ve o sırada bebek olan oğlu Archie'yi de yanına alıp ABD'ye taşındı. Kavga da giderek büyüdü..

Kısaca özetlemek gerekirse artık Prens Harry'nin sadece ağabeyi William ile değil babası Kral Charles ile de arası açık...

İşte bütün bu karmaşa içinde iki kardeş ile ilgili zaten epeydir kulaktan kulağa fısıldanan bir iddia artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

'BU KADIN KARDEŞİMİ PARA VE ŞÖHRET İÇİN KULLANIYOR'

Kraliyet yazarı Phil Dampier, William'ın Meghan'a kızgın olduğunu söyledi. Ona göre bunun nedeni de Markle'ın kardeşi Harry'yi şöhret ve para için kullanıyor olduğuna inanması.

Aslına bakılırsa bu konuda Kraliçe 2. Elizabeth de benzer bir düşüncedeydi. Kuzeni ve yakın sırdaşı Leydi Elizabeth Anson'la da bu konuda konuşuyordu. Anson'ın anlattığına göre Kraliçe de Meghan Markle'ın Harry ile evliliği konusunda bazı endişelere sahipti.

Prens William'ın da Meghan Markle'ın kardeşine olan sevgisi konusunda şüpheleri vardı Dampier'e göre.

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Dampier, İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte Anson'ın yorumuna atıfta bulunarak "Ne yazık ki bütün bunlar benim de son birkaç yıldır söylediklerimi doğruluyor. Ve ne yazık ki Meghan'ın aslında kraliyet ailesinde kalmaya hiç niyeti yoktu" dedi.

KRALİÇE DE WILLIAM DA BUNDAN ŞÜPHELENİYORDU

Kraliyet yorumcusu Dampier sözlerini şöyle sürdürdü: "Korkarım ki Meghan, Harry'yi şöhrete ve servete giden bir basamak olarak gördü. Bence William'ın da başlangıçta şüphelendiği şey buydu."

Dampie'ın yorumuna göre William ve Harry'yi asıl ayıran da Meghan Markle'a karşı duyguları oldu.

Yorumcu, "Kraliçe'ye bu kadar yakın birinin bunu doğrulaması da çok çarpıcı" diye konuştu.

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Fakat başka bir kaynak da Dampier'in yaptığı bu yorumun sadece kendisini bağladığını belirterek "Meghan Markle'ın niyetinin ne olduğunu başkasının bilmesi mümkün değil" diye konuştu.

'BOŞANIRSAN SENİ AİLEYE GERİ ALIRIZ'

Geçtiğimiz mayıs ayında da buna benzer bir iddia ortada dolaşıyordu. Buna göre Prens William kardeşine ultimatom gönrdi. Meghan'dan boşanırsa onu aileye tekrar geri alma sözü verdi.

Buna göre Galler Prensi William aslında kardeşine son derece öfkeli. Diğer yandan yine de eğer karısından boşanırsa Harry'yi yine aileye kabul etme konusunu göz önünde bulundurmayı düşünüyor.

Radar adlı internet sitesine konuşan William'a yakın bir kaynak bu konuda "William, kardeşinin evliliğinde sorunlar olduğu yolundaki söylentileri duyuyor. Ayrıca kardeşinin gözleri önünde nasıl da farklı bir kişiye dönüştüğünü görüyor. Bütün bunlardan da Meghan'ı sorumlu tutuyor ve onu hiç affetmeyecek" dedi.

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Bu kaynağa göre William, kardeşinin nasıl bir mücadele verdiğinin de farkında.

Onun sürgündeki hayatında ne kadar yalnız ve karısının etkisi altında olduğunu anlamaması mümkün değil. Ama diğer yandan Harry'nin inatçı olduğunu da biliyor.

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ARTIK İKİ ÇOCUĞUNU BİLE KULLANMAYA BAŞLADI

Bu arada Harry ile ilgili başka söylentiler de dolaşıyor ortada.

Bunlara göre bu zamana kadar çocukları Archie ile Lilibet'i kamuoyunun meraklı gözlerinden inatla saklayan Markle, yeni kurduğu As Ever adlı şirketin tanıtımı için onları da kullanmaya başladı.

Sık sık sosyal medyadan yüzlerini göstermese de iki çocuğuyla birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. Bu durum da aslında Harry'nin canını sıkıyor ama karısına engel olamıyor.

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İşte William bütün bunları görüyor ve kardeşinin ne durumda olduğunu görüyor.

TEK ŞARTI VAR

William yaptıklarından dolayı kardeşine çok kızgın olsa da eğer karısı Meghan Markle'dan boşanırsa onu eskisi gibi bağrına basmasa da yine de aile içine almaya da hazır.

Tek şartı Meghan'ı hayatından çıkarması.

Aslına bakılırsa William, daha başından beri kardeşinin Meghan ile evlenmesine pek sıcak bakmadı. Hatta düğün öncesi basına yansıyanlara göre Harry'ye evlenmek için acele etmemesi gerektiğini de söyledi.

Bu durum ise Harry'nin ağabeyine diş bilemesine neden oldu.

Söylentilere göre William'ın Meghan Markle'ı affetmesi mümkün değil. Ama kardeşi için bu konuda bir ayrıcalık yapabilir.

Bakalım İngiliz kraliyet ailesinin iki düşman kardeşi arasındaki bu uçurum kapanacak mı ya da nasıl kapanacak?