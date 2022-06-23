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Kız kıza tatil

Pelin Akil, yeni dizisinin çekimleri öncesinde Nilay Cafer’le birlikte tatile çıktı.

Bodrum’a giden iki arkadaş, önceki gün Rammos Otel’in plajında objektife yansıdı. İkiz çocuk annesi Akil, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Ezgi’den iskele pozları

Ezgi Eyüboğlu, sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atıyor. Oyuncu önceki gün konakladığı otelin iskelesinde arkadaşına birçok poz verdi.

Ezgi Eyüboğlu önceki gün Bodrum Susona Otel’in iskelesinde görüntülendi. Bir süre iskelede dolaşıp telefonuyla etrafı fotoğraflayan ünlü oyuncu, daha sonra locadaki arkadaşına eşlik etti.

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Eyüboğlu, bir süre sonra arkadaşına iskelenin merdivenlerinde poz vermeyi ihmal etmedi. Rüzgarlı hava nedeniyle daha fazla sahilde kalamayan Eyüboğlu, denize girmedi. Oyuncu, odasına çekilip dinlendi. (Kamil SÜMER)

Ayna pozu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Simge Sağın, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı bu kez yatak odasındaki aynanın önünde bikinisiyle verdiği pozu sayfasının ‘hikaye’ bölümünde paylaştı.

Niran Ünsal, çocukları Liva ile Bera’ya sürpriz bir karne hediyesi verdi. Çocuklar, Bodrum Güvercinlik’te yer alan Dolphin Park’ta eğitmenler eşliğinde yunuslarla birlikte yüzdü. Ünsal, çocuklarını hayvansever bireyler olarak yetiştirmeyi çok önemsediklerini söyledi. Şarkıcı, iş yoğunluğu nedeniyle tatil programına katılamayan eşi İbrahim Gugu’ya da esprili bir şekilde sitem etti.

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