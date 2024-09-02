Kız kıza alışverişte dans keyfi… Üstüne kabus gibi çöken evliliğinden kurtulunca neşesi yerine geldi!

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Araya uzun yıllar, iki tarafında da yaptığı evlilikler, başkalarından doğan çocukları olan çift 2021’de küllenen aşklarını yeniden doğurdu ve 2022’de, ilk kez nişanlanmalarının 20. yıl dönümünde de muhteşem bir düğünle evlendi.
Ama bu dillere destan, peri masallarına benzetilen aşkın 2. doğuşundan sonraki ömrü yalnızca 2 yıl oldu.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2. evlilik yıl dönümlerinde ayrıldı. Mahkemeye gidip avukat bile tutmadan dilekçe vererek davayı açan ise Jennifer Lopez oldu.
AYRILIĞA GİDEN YOLUN TAŞLARI BÖYLE DÖŞENDİ
Ünlü çiftin hayattan başka başka şeyler istedikleri, Ben Affleck’în şöhretten ve ilgiden uzakta bir yaşam istemesi ancak Lopez’le evli kaldıkça bu ilgiden kaçamaması, ilgisizliği ve Jennifer Lopez’İn bu evlilikten beklentilerini karşılamaması bu aşkın bitişine giden yolun taşlarını döşedi.
Jennifer Lopez mahkemeye gittiği 20 Ağustos’tan sonra ortadan kaybolmuş, ne bir yerlerde görülmüş ne de sosyal medya paylaşımı yapmıştı.
Yakın çevresi yıldız ismin evliliğinin bitişi yüzünden çok üzgün olduğunu ve ilişkisini kurtaramadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söylüyordu.
Ancak bir yandan da ünlü şarkıcının bu yolunda gitmeyen evliliğin içinde hapsolduğunu, evliliğini kurtarmak için mücadele vermekten ve Ben Affleck’in değişmesini beklemekten yorgun düştüğünü de söylüyordu dostları…
İKİ HAFTALIK SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Aslında ayrılığı bir yenilgi gibi görüp yıkılsa da Jennifer Lopez artık bu bunaltan ilişkiden en sonunda kurtulduğu için rahatlamış ve artık kariyerinin, mutluluğun ve gerçek huzurun peşine düşecekti.
Güzel yıldız en sonunda sessizliğini bozdu. Önce Instagram’dan bir dizi fotoğraf ve imalı sözler paylaşıp Ben Affleck’e “neyi kaybettiğine dön de bir bak!” mesajı verdi.
Sonra da yanına kız kardeşi Lynda Lopez ve 16 yaşındaki kızı Emme’yi alarak ayrılık acısından kalanları üzerinden atmak için alışveriş merkezinde kız kıza alışveriş turuna çıktı.
Lopez bu kız kıza gezinti için bol bir atlet, Dior kot etek ve metalik altın rengi sandaletleriyle çok rahat ama bir o kadar da şık görünüyordu.
MUTLULUKTAN HERKESİN İÇİNDE DANS ETTİ
Lopez’in kızı ve kız kardeşiyle çıktığı alışveriş turundaki neşeli hali de gözlerden kaçmadı. Fotoğrafını çeken paparazzilere gülümseyerek poz veren ünlü şarkıcı yürüyen merdivenlerden inerken öyle coştu ki meraklı bakışların arasında kollarını kaldırıp dans bile etti.
Ayrılık haberinden sonra ilk kez insan içine karıştığı bu halleri çok pozitif görünse de Lopez'in iki yıllık evliliğin ardından Ben Affleck’ten ayrılmasının ünlü şarkıcıya “ağır bir darbe” vurduğu söyleniyor.
J.Lo'ya yakın bir kaynak Page Six'e yaptığı özel açıklamada Lopez'in kötü giden ilişkilerini kurtarmaya çalıştığını ancak Jennifer'ın inandığı “büyük aşkın” Ben Affleck’in DNA'sında olmadığını söyledi.