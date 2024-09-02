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Kız kıza alışverişte dans keyfi… Üstüne kabus gibi çöken evliliğinden kurtulunca neşesi yerine geldi!

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Bennifer
Kız kıza alışverişte dans keyfi… Üstüne kabus gibi çöken evliliğinden kurtulunca neşesi yerine geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 11:48

Aşkları 20 yıldan da uzun bir süre önce başlamış, ikisi de kariyerlerinin başında iki genç yıldızken aşka düşüp nişanlanmaları o günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan olayı olmuştu.

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Araya uzun yıllar, iki tarafında da yaptığı evlilikler, başkalarından doğan çocukları olan çift 2021’de küllenen aşklarını yeniden doğurdu ve 2022’de, ilk kez nişanlanmalarının 20. yıl dönümünde de muhteşem bir düğünle evlendi.

Ama bu dillere destan, peri masallarına benzetilen aşkın 2. doğuşundan sonraki ömrü yalnızca 2 yıl oldu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2. evlilik yıl dönümlerinde ayrıldı. Mahkemeye gidip avukat bile tutmadan dilekçe vererek davayı açan ise Jennifer Lopez oldu.

Kız kıza alışverişte dans keyfi… Üstüne kabus gibi çöken evliliğinden kurtulunca neşesi yerine geldi
Jennifer Lopez hafta sonu yanına kız kardeşini, kızını ve onun arkadaşlarını alarak alışveriş merkezinde mutlu bir gün geçirdi

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AYRILIĞA GİDEN YOLUN TAŞLARI BÖYLE DÖŞENDİ

Ünlü çiftin hayattan başka başka şeyler istedikleri, Ben Affleck’în şöhretten ve ilgiden uzakta bir yaşam istemesi ancak Lopez’le evli kaldıkça bu ilgiden kaçamaması, ilgisizliği ve Jennifer Lopez’İn bu evlilikten beklentilerini karşılamaması bu aşkın bitişine giden yolun taşlarını döşedi.

Jennifer Lopez mahkemeye gittiği 20 Ağustos’tan sonra ortadan kaybolmuş, ne bir yerlerde görülmüş ne de sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

Kız kıza alışverişte dans keyfi… Üstüne kabus gibi çöken evliliğinden kurtulunca neşesi yerine geldi
Evliliğini kurtarmak için çok uğraştığı ancak Ben Affleck'ten hiçbir çaba görmediği için en sonunda bunalıp boşanma kararı verdiği söylenen Jennifer Lopez haftalar sonra ortaya çıktı üstelik de neşe içinde ve oldukça rahatlamış görünüyordu

Yakın çevresi yıldız ismin evliliğinin bitişi yüzünden çok üzgün olduğunu ve ilişkisini kurtaramadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söylüyordu.

Ancak bir yandan da ünlü şarkıcının bu yolunda gitmeyen evliliğin içinde hapsolduğunu, evliliğini kurtarmak için mücadele vermekten ve Ben Affleck’in değişmesini beklemekten yorgun düştüğünü de söylüyordu dostları…

Kız kıza alışverişte dans keyfi… Üstüne kabus gibi çöken evliliğinden kurtulunca neşesi yerine geldi
Jennifer Lopez Ben Affleck ayrılığı duyulduktan sonra iki hafta ortadan kaybolmuştu... Ünlü şarkıcı sosyal medyaya dönerek eski kocasına nispet yaparcasına birçok fotoğraf paylaştı

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İKİ HAFTALIK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Aslında ayrılığı bir yenilgi gibi görüp yıkılsa da Jennifer Lopez artık bu bunaltan ilişkiden en sonunda kurtulduğu için rahatlamış ve artık kariyerinin, mutluluğun ve gerçek huzurun peşine düşecekti.

Güzel yıldız en sonunda sessizliğini bozdu. Önce Instagram’dan bir dizi fotoğraf ve imalı sözler paylaşıp Ben Affleck’e “neyi kaybettiğine dön de bir bak!” mesajı verdi.

Sonra da yanına kız kardeşi  Lynda Lopez ve 16 yaşındaki kızı Emme’yi alarak ayrılık acısından kalanları üzerinden atmak için alışveriş merkezinde kız kıza alışveriş turuna çıktı.

Kız kıza alışverişte dans keyfi… Üstüne kabus gibi çöken evliliğinden kurtulunca neşesi yerine geldi
Jennifer Lopez öyle neşeliydi ki bir ara alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenlerde etraftakilerin meraklı bakışlarının arasında dans bile etti

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Lopez bu kız kıza gezinti için bol bir atlet, Dior kot etek ve metalik altın rengi sandaletleriyle çok rahat ama bir o kadar da şık görünüyordu.

MUTLULUKTAN HERKESİN İÇİNDE DANS ETTİ

Lopez’in kızı ve kız kardeşiyle çıktığı alışveriş turundaki neşeli hali de gözlerden kaçmadı. Fotoğrafını çeken paparazzilere gülümseyerek poz veren ünlü şarkıcı yürüyen merdivenlerden inerken öyle coştu ki meraklı bakışların arasında kollarını kaldırıp dans bile etti.

Kız kıza alışverişte dans keyfi… Üstüne kabus gibi çöken evliliğinden kurtulunca neşesi yerine geldi
Ünlü şarkıcı dışarıya karşı neşeli ve mutlu pozlar verse de aslında içten içe bu ayrılıktan büyük darbe aldığı konuşuluyor

Ayrılık haberinden sonra ilk kez insan içine karıştığı bu halleri çok pozitif görünse de Lopez'in iki yıllık evliliğin ardından Ben Affleck’ten ayrılmasının ünlü şarkıcıya “ağır bir darbe” vurduğu söyleniyor.

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J.Lo'ya yakın bir kaynak Page Six'e yaptığı özel açıklamada Lopez'in kötü giden ilişkilerini kurtarmaya çalıştığını ancak Jennifer'ın inandığı “büyük aşkın” Ben Affleck’in DNA'sında olmadığını söyledi.

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Bennifer

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