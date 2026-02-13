Haberin DevamÄ±

Daha geÃ§en hafta dÃ¼nyaya gelen minik bebek, Ã¶nce anne ve babasÄ±yla birlikte objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Åžimdi de gururlu babasÄ± kÄ±zÄ±nÄ± omuzuna yatÄ±rÄ±p onunla Ã§ektirdiÄŸi pozunu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ä°LK BEBEK MUTLULUK GETÄ°RDÄ°

Ä°lk kez bebek sahibi olan bu mutlu Ã§ift, dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olan Brunei SultanÄ± Hassanal Bolkiah ile eski karÄ±sÄ± Meryem Abdulaziz'in oÄŸlu Prens Abdul Maten ile karÄ±sÄ± Anisha Rosnah.

2024 yÄ±lÄ±nda 10 gÃ¼n sÃ¼ren gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenen Anisha ile Abdul Mateen ilk bebeklerine de 8 Åžubat'ta kavuÅŸtu.

Aradan fazla zaman geÃ§meden de Ã§ift minik kÄ±zlarÄ±nÄ± alÄ±p Ã§ektirdikleri pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

AÄ°LE POZU BÄ°LE VERDÄ°LER

AynÄ± gÃ¼n Brunei'nin resmi televizyon ekranlarÄ±ndan da bebeÄŸin ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ± ve adÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±.

Hem haber bÃ¼lteninde hem de babasÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ±nda yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re bebeÄŸin adÄ± Zahra Mariamâ€¦ Yani minik prenses babasÄ± Abdul Mateen ile aynÄ± ismi paylaÅŸÄ±yor.

Prens Abdul Mateen Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda hem kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± hem de doÄŸumda eÅŸine yardÄ±mcÄ± olan tÄ±bbi ekibe teÅŸekkÃ¼r etti.





Bir zamanlar dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarÄ± olarak bilinirken evlenip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸan Prens, kÄ±zÄ±yla Ã§ekilen yeni bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. O pozda minik Zahra Mariam, pembe tulumu iÃ§inde babasÄ±nÄ±n omuzunda uyurken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.





BEBEK, ANNESÄ° GÄ°BÄ° LONDRA'DA DOÄžMUÅž

Bu arada minik Zahra Mariam'Ä±n Brunei'de deÄŸil annesi Anisha gibi Londra'da dÃ¼nyaya geldiÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Anisha ile Abdul Mateen'in asÄ±l evleri Brunei'de. Ama Ã§iftin Londra'da da bir evi bulunuyor.

Bu arada minik bebeÄŸin annesi Anisha'nÄ±n da Londra'da dÃ¼nyaya geldiÄŸini hatta yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini de Bath kentinde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Anisha Rosnah ile Abdul Mateen, 2024 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi. Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 10 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.





Hamilelik haberi ise geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda duyuruldu. Mutlu Ã§ift, daha bir hafta Ã¶nce de ilk bebeklerini kucaklarÄ±na aldÄ±.