Kız arkadaşıyla sarmaş dolaş görüntülendi... Acemi çapkın!

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ÖNCE 'YANIMDA KİMSE YOKTU' DEDİ

Buray önceki gün Nişantaşı City’s’de kız arkadaşıyla yemek yedi. İkilinin sarmaş dolaş halleri ise objektife yansıdı. Şarkıcı, alışveriş merkezinden çıkarken genç kadını, “Önce sen çıkış yap, ben arkandan gelirim” diyerek önden gönderdi.

Buray , çıkışta muhabirlerle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Şarkıcı, kız arkadaşı hakkındaki sorulara ise “Yanımda kimse yoktu” diye cevap verdi. Buray, daha sonra yaptığı açıklamada yanındakinin Londra’dan arkadaşı olduğunu söyledi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

AŞKIM!

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Oyuncular Fırat Çelik ve Esra Ruşan’ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İkili önceki gece Etiler’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Esra Ruşan’a “Aşkım” diye seslenen Fırat Çelik, soru soran muhabirlere “Eve gidin, uyuyun” dedi.

MARILYN'E BENZEMİŞ

Farah Zeynep Abdullah, bir fotoğraf çekiminden kareleri Instagram sayfasında paylaştı.

Ünlü oyuncu, arkadaşını etiketlediği fotoğrafın altına İngilizce şöyle yazdı: “H, Marilyn Monroe’ya benzediğimi söyledi, o yüzden ben de onu etiketliyorum.”

DÜĞÜN MAYISTA OLACAK

Şeyma Subaşı geçen akşam kızı Melisa ile Etiler Akmerkez’deydi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan Subaşı, sorular üzerine “Mayıs ayında evleneceğiz. Düğün yerini söylemeyeyim ama Türkiye’de olmayacak. Düğünüm güzel bir yerde olacak” dedi. (Sayit DURMAZ)

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BABASINDAN HEDİYE

Kanadalı ünlü bir mücevher tasarımcısı, Ece Seçkin’den ilham alarak bin 600 adet pırlantadan oluşan kolye tasarladı. Şarkıcı, bu tasarımın görsellerini çevresiyle paylaştı.

Duruma kayıtsız kalmayan Seçkin’in babası Eyüp Seçkin ise birkaç hafta önce gittiği seyahatinde Ece Seçkin’den habersiz kolyeyi satın aldı. Bu özel tasarımı kızına hediye etti. Seçkin, kolyesinin büyük bir uğurunun olduğunu söyledi. Bunun hikayesini klibinde de kullancağını açıkladı.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Tiyatro turnesi sırasında trafik kazası geçiren Ceyhun Fersoy, yeni bir operasyon daha geçirdi.

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Fersoy’un eşi Begüm Öner, hastane odasından kareler paylaşarak “Bugünkü operasyon da başarılı geçti. Çok şükür” açıklamasını yaptı.

TORUN BAKMAYACAĞIM

Eda Özülkü, İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı “İpek Yolu”na konuk oldu.

İkiz erkek çocuk annesi olan Özülkü, “Torun bakmayacağım. Göz kulak olurum tabii ama annem de bana ‘bana güvenip çocuk yapma’ demişti” diyerek espri yaptı.