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Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Kıvılcım Ural'dan romantik paylaşım: Seviyor galiba

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Kıvılcım Ural'dan romantik paylaşım: Seviyor galiba

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze’nin hasreti bitti. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, konserlerinin bitmesinin ardından soluğu Bodrum’daki eşi Kıvılcım Ural’ın yanında aldı.

Ünlü rock’çı Kaan Tangöze’nin konserleri nedeniyle kızı İlayda ile Bodrum’da onsuz tatil yapan Kıvılcım Ural eşine kavuştu. Tangöze konserlerinin bitmesinin ardından soluğu eşi ve kızının yanında aldı. Ünlü çift önceki gün ise Gümüşlük sahilinde romantik dakikalar yaşadı.

Kıvılcım Ural ile kızı İlaydanın oyun keyfi
Kıvılcım Ural ile kızı İlayda'nın oyun keyfi

Kıvılcım Uraldan romantik paylaşım: Seviyor galiba

AŞKA GELDİLER

Eşiyle hasret gideren Ural, öpüşürken çekilen karelerini sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı. Ural o karelerin altına “Seviyor galiba” diye esprili bir not düştü.

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Kıvılcım Uraldan romantik paylaşım: Seviyor galiba

 

 

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