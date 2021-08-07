Kıvılcım Ural'dan romantik paylaşım: Seviyor galiba

Ünlü rock’çı Kaan Tangöze’nin konserleri nedeniyle kızı İlayda ile Bodrum’da onsuz tatil yapan Kıvılcım Ural eşine kavuştu. Tangöze konserlerinin bitmesinin ardından soluğu eşi ve kızının yanında aldı. Ünlü çift önceki gün ise Gümüşlük sahilinde romantik dakikalar yaşadı.

AŞKA GELDİLER

Eşiyle hasret gideren Ural, öpüşürken çekilen karelerini sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı. Ural o karelerin altına “Seviyor galiba” diye esprili bir not düştü.

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