YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Ünlü oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı.

'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk oldu. Songül Öden, ‘Gümüş’ dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

"O DÖNEM ÇOK ÜZÜLÜYORDUM"

Oyuncu Songül Öden, "O dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum. Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar da çok acımasız" itirafından bulundu.

ONLARA ŞÖHRET TEK DİZİ İLE GELDİ

Ekranların sevilen yüzleri canlandırdıkları karakterlerle her hafta evimize değişik maceralarla konuk oluyor. Yeni isimler; yeni yetenekler her geçen gün artıyor. Kimilerinin yıllarca yakalayamadığı şöhreti bir anda onlar yakalıyor. Biz de sizin için tek bir dizi ile hayatları değişen ünlüleri araştırdık...

ASLI ENVER

1984 doğumlu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Enver Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nde okudu.

Çeşitli reklam filmlerinde ve Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Büyük çıkışını Kavak Yelleri ile gerçekleştirdi.

BEREN SAAT

Bir TV yarışmasında derece kazanarak kamera karşısına geçti. Aşka Sürgün onu milyonlarla tanıştıran ilk dizi oldu. Beren Saat, sonrasında rol aldığı Hatırla Sevgili adlı dizi ile bu camiada kalıcı olduğunu ispatladı. Aşk-ı Memnu dizisince canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri Beren Saat'i bambaşka bir noktaya taşıdı.

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ekranların tescilli yakışıklılarından biri Kenan İmirzalıoğlu... İmirzalıoğlu, 1995 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World mankenlik yarışmalarında birinci oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ilk olarak Deli Yürek dizisi ile seyirci karşısına çıktı. Kısa zamanda oyunculuk yeteneğiyle seyircilerin ve yönetmenlerin ilgi odağı oldu.

ÖZLEM DÜVENCİOĞLU

Almanya'da modellik yapan Özlem Düvencioğlu Türkiye'ye mavi yolculuk yapmak için gelmişti.

Birkaç fotoğraf çekip para kazandıktan sonra yolculuğuna devam etmeyi planlıyordu. O sırada arkadaşı onu bir ajans sahibiyle tanıştırdı. Ajans sahibi Düvencioğlu'nu görünce "İşte Mavi bu!" dedi.

Bu olaydan sonra 'Hırsız-Polis' dizisinde Mavi karakteri artık onundu. Sıra dışı güzelliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Düvencioğlu, şöhretini 'Parmaklıklar Ardında' dizisiyle sağlamlaştırdı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ

Magazin basını önceleri onunla sadece 'güzel ve sosyetik bir genç kadın' olduğu için ilgileniyordu. Ama daha sonra rol aldığı, Organize İşler ve Beyza'nın Kadınları gibi sinema filmlerinde bu alanda da yeteneği olduğunu kanıtladı. Berrak Tüzünataç en büyük çıkışını Elveda Rumeli isimli dizi ile yaptı...

BERGÜZAR KOREL

Oyuncu bir ailenin oyuncu kızı Bergüzar Korel... Korel ilk olarak Kurtlar Vadisi Irak adlı sinema filmiyle kamera karşısına geçti ama asıl büyük çıkışını Binbir Gece adlı diziyle yaptı.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU

2008 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında Türkiye birincisi seçilen Leyla Lydia Tuğutlu'nun bir anda hayatı değişti.

Yarışmanın ardından birçok dizi teklifi alan sempatik güzelin aklına yatan ilk proje Es-Es oldu.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı mezunu Tuğutlu, canlandırdığı İrem karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KENAN ÇOBAN

Polat Alemdar rolüyle büyük ses getiren Necati Şaşmaz'ın kuzeni olan Kenan Çoban lise mezunu. Bir süre spor işletmeciliği yapan Çoban'ın 'Kurtlar Vadisi'nde bir çöpçü rolüyle başlayan macerası daha sonra büyüdü ve gelişti. Polat Alemdar'ın adamlarından biri olan Abdülhey karakteriyle yıldızı parlayan Çoban, seyircinin en sevdiği isimlerden...

DENİZ ÇAKIR

Güzel oyuncu Deniz Çakır da televizyon izleyicisinin aşina olduğu isimlerden biri... Daha önce Kadın isterse dizisiyle izleyici karşısına çıkan Deniz Çakır, performansı ile kısa sürede aranılan isimlerden oldu. Deniz Çakır asıl çıkışını Yaprak Dökümü ile yaptı. Dizide kötü gelin Ferhunde'yi canlandıran Çakır'ın her geçen gün biraz daha genişleyen bir hayran kitlesi var.

EKİN TÜRKMEN

Ekin Türkmen'i TV seyircisi ilk olarak Ekmek Teknesi adlı diziyle tanıdı. Ama Türkmen asıl çıkışını başrol oynadığı Küçük Kadınlar isimli dizi ile yaptı.

FAHRİYE EVCEN

1986 doğumlu Fahriye Evcen de tek dizi ile şöhreti yakalayanlardan. Yaprak Dökümü adlı dizi ile ilk kez kamera karşısına geçti, kendisinin bile beklemediği bir üne kavuştu. Evcen daha sonra meslektaşı Burak Özçivit’le nikah masasına oturdu Karan adında bir oğlu olan ünlü oyuncu uzun bir süre setlerden uzak kaldı. Evcen şu sıralar Alpaslan Büyük Selçuk’lu dizisinde ‘Akça Hatun’ karakterine hayat veriyor.

HANDE SORAL

Arkadaşlarıyla birlikte izlemeye gittiği 'Komedi Dükkanı' programında seyircilerden birinin sahneye çağırılması üzerine sahneye çıkan Hande Soral'ın performansı izleyiciler ve yönetmen tarafından beğenilince 5 dakikalığına çıktığı sahneden 45 dakika sonra indi. Bu arada Küçük Kadınlar dizisinin oyuncu kadrosunu oluşturan ajansın tesadüfen programı izlemesi üzerine dizi teklifi alan Hande Soral'ın oyunculuk serüveni de böylece başlamış oldu. Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Armağan karakteri onu şöhrete ulaştırdı.

FULYA ZENGİNER

1989 doğumlu Fulya Zenginer de şöhret kapısını tek dizi ile aralamayı başardı... O da kadrosuyla dikkat çeken Küçük Kadınlar dizisiyle yıldızını parlattı.

HAZAL KAYA

Ekranların en genç oyuncularından biri Hazal Kaya... 1990 doğumlu yıldız, Genco dizisi ile şöhret kapısını araladı. Performansı ile göz dolduran Hazal Kaya, başarısı ile izleyenlerden tam not aldı. Daha sonra Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Kaya, ‘Nihal’ karakteriyle ününe ün kattı.

KIVANÇ TATLITUĞ

2002 yılında katıldığı Best Model Of Turkey ve Best Model Of The World yarışmalarını kazandı. Profesyonel anlamda Beşiktaş takımında basketbol oynadı ancak geçirdiği bir sakatlık sonucu mankenliğe yöneldi.

İlk projesi 'Gümüş'te canlandırdığı Mehmet karakteri ile bir anda milyonların gönlüne taht kurdu. Ardından Menekşe ve Halil ile şöhretini pekiştirdi.

NAZ ELMAS

1983 doğumlu Elmas ilk olarak Gülbeyaz dizisi ile izleyici karşısına çıktı.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Elmas, daha sonra da G.O.R.A adlı filmde rol aldı.

Ama asıl ününü aralarında Haziran Gecesi dizisiyle kazandı.

NURGÜL YEŞİLÇAY

Nurgül Yeşilçay ekran yıldızları içinde en çok dikkat çeken isimlerden biri... İkinci Bahar dizisi onun kariyerinin başlangıcı oldu. Hem güzelliği hem de oyun gücüyle dikkat çekti, hatta Türkan Şoray'ın tahtına aday gösterildi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1986 doğumlu oyuncu ilk olarak Cesaretin Var Mı Aşka dizisinde rol aldı.

Ancak dizinin reyting oranı, Özge'nin oyunculuk serüveninde mola vermesine neden oldu.

Ekranların gelecek vaadeden güzellerinden olan Özge Özpirinçci, büyük çıkışını Melekler Korusun isimli dizi ile yaptı. Aşk Yeniden ve Kadın dizileriyle kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu şu sıralar bütün enerjisini kızına aktarıyor.

NECATİ ŞAŞMAZ

Yapımcı Recai Şaşmaz'ın kardeşi Necati Şaşmaz turizm bölümünü bitirdikten sonra Ankara'da bir sigorta acentesi açtı.

Çok geçmeden İstanbul'a gelip yönetmen Osman Sınav ile iş görüşmesine oturdu. Sınav'dan senaryo ekibine dahil olmak için teklif beklerken, başrol teklifi aldı.

Hayatını tamamen değiştiren 'Kurtlar Vadisi' dizi teklifini bir ay sonra kabul etti. Polat Alemdar rolüyle 7'den 77'ye herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

SEDEF AVCI

Sedef Avcı, TV seyircisinin aşina olduğu bir yüzdü. Ama yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynadığı, "Menekşe ile Halil" adlı dizide parladı.

SİNEM KOBAL

1987 doğumlu Sinem Kobal, Dadı adlı TV dizisinde rol aldığında henüz bir çocuktu. Genç oyuncu ilerleyen yıllarda rol aldığı Selena dizisiyle şöhretini perçinledi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

TV'deki ilk önemli çıkışını Çağan Irmak'ın yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisiyle yaptı. Daha sonra Ihlamurlar Altında geldi. Tuba Büyüküstün son olarak Engin Akyürek'le 'Sefirin Kızı' dizisinde rol aldı.