Kıvanç Uğraşbul kimdir? Kıvanç Uğraşbul'un hayatına dair bilgiler

Kıvanç Uğraşbul, 1967'de İstanbul’da dünyaya geldi. 1985 yılında M.S.Ü İstanbul Devlet Konservatuvarına girdi. Prof Mesut İktu ile Opera Anasanat dalı bölümünde Şan eğitimine başladı. Öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Burada, Aziz Nesin, Timur Selçuk, Tuncer Necmioğlu, Kenan Işık gibi büyük ustalarıyla çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde Bas Bariton solist sanatçı olarak göreve başladı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konserler veren Kıvanç Uğraşbul, 2007 yılında İtalya’nın Pescara şehrinde Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan’ın katıldığı Akdeniz Oyunları platformunda olimpiyatların Mersin'de yapılması için Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etti.