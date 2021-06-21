MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı çok konuşuldu
GeriMagazin Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı çok konuşuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 21.06.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı çok konuşuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı çok konuşuldu

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar uzun zamandır aşk yaşadığı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Çifti bu özel gününde ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Törenin en dikkat çeken ismi oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu!

Yönetmen Uluç Bayraktar, sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah törenine; Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer, Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, ve Özge Özpirinçci gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğun yeni imajı çok konuşuldu

Renkli fotoğrafların yayınlandığı törende Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aşk karesi büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğun yeni imajı çok konuşuldu

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Tatlıtuğ, yeni imajıyla çok konuşuldu. Saçlarını uzatan ve toplayan Tatlıtuğ, Brad Pitt'e benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Yerli Brad', 'Bu ne yakışıklılık', 'Her geçen yıl güzelleşiyor', 'Bir maşallahınızı alırız' şeklinde yorumlarda bulundular.

Kıvanç Tatlıtuğun yeni imajı çok konuşuldu

Yakışıklı oyuncu güzel yorumlara cevap olarak yeni bir fotoğraf yayınladı. Bu kez yan profilden poz veren Tatlıtuğ, siyah gömlek giyip, gözlük  taktığı fotoğrafa ‘kamera emojisi’ ekledi.

Kıvanç Tatlıtuğun yeni imajı çok konuşuldu

 

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti. 50 kişinin katıldığı düğün Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşmişti.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi