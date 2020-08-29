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Haber Giriş: 29.08.2020 - 07:54 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu nasıl? Test değil rutin kontrol

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Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu nasıl? Test değil rutin kontrol
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Kıvanç Tatlıtuğ dün apar topar Bodrum’daki bir özel hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdığı haberleriyle gündemdeydi.

Sağlık durumu merak konusu olan ünlü oyuncunun rutin sağlık kontrolü için hastaneye gittiği ve sonrasında Bodrum tatiline devam ettiği ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ’un ayrıca yer aldığı reklam kampanyasının çekimleri için düzenli olarak set ekibiyle birlikte COVID-19 testi yaptırdığı da öğrenildi. Tatlıtuğ nisan ayında rahatsızlandığı için koronavirüs testi yaptırmış, test sonucu negatif çıkan ünlü oyuncuya zatürre teşhisi konulmuştu.

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