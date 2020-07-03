Kıvanç Tatlıtuğ'un babası tanık olacak

Vergi müfettişleri tarafından 2017 yılında, ünlü oyuncunun sahibi olduğu, “Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri” isimli işletmeye yapılan denetimlerde, Tatlıtuğ’un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edilmişti. Açılan davanın ilk celsesine katılan Tatlıtuğ, mali müşavirinin kendisini dolandırdığını belirtmiş suçlamaları ise kabul etmemişti.