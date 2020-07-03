Kıvanç Tatlıtuğ'un babası tanık olacak
ÜNLÜ oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, oyuncunun mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ’un, bir dahaki celse tanık sıfatıyla dinlenmesine karar verdi.
Vergi müfettişleri tarafından 2017 yılında, ünlü oyuncunun sahibi olduğu, “Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri” isimli işletmeye yapılan denetimlerde, Tatlıtuğ’un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edilmişti. Açılan davanın ilk celsesine katılan Tatlıtuğ, mali müşavirinin kendisini dolandırdığını belirtmiş suçlamaları ise kabul etmemişti.
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