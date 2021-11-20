Kıvanç Tatlıtuğ'un babalık sevinci

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BEBEK HEYECANI

2016 yılında evlenen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ bebek heyecanı yaşıyor. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan yakışıklı oyuncu, önceki akşam Taksim’deki Rixos Pera Otel’deydi. Golden Hour adlı mekanda yemek yiyen Tatlıtuğ, çıkışta muhabirlerin tebriklerini kabul etti.

CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Süreci biz de gözlemliyoruz. Gözlemleyerek de öğreniyoruz.” Oyuncu, “İsim düşündünüz mü?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Düşünmedik. Henüz cinsiyeti de belli değil.”