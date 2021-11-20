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Kıvanç Tatlıtuğ'un babalık sevinci

#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Hamile
Kıvanç Tatlıtuğun babalık sevinci
Sayit DURMAZ

Kıvanç Tatlıtuğ babalık heyecanını paylaştı: “Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin.”

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BEBEK HEYECANI

2016 yılında evlenen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ bebek heyecanı yaşıyor. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan yakışıklı oyuncu, önceki akşam Taksim’deki Rixos Pera Otel’deydi. Golden Hour adlı mekanda yemek yiyen Tatlıtuğ, çıkışta muhabirlerin tebriklerini kabul etti.

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CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Süreci biz de gözlemliyoruz. Gözlemleyerek de öğreniyoruz.” Oyuncu, “İsim düşündünüz mü?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Düşünmedik. Henüz cinsiyeti de belli değil.” 

Kıvanç Tatlıtuğun babalık sevinci

Kıvanç Tatlıtuğ, mekan çıkışı hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Hamile

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