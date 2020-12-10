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Haber Giriş: 10.12.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer virüsten korunma kampında

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer virüsten korunma kampında
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti kişi başı 20 bin TL'lik viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum’daki bir sağlık yaşam merkezinde viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı. Bunun için kişi başına 20 bin TL ödediler. Kampa katılanlar sebze ağırlıklı besleniyor, vücudu toksinlerden arındıran detoks sıvılarını tüketiyor, vitamin yüklemesi ve kolon temizliği yaptırıyor.(Posta)

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer virüsten korunma kampında

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer virüsten korunma kampında


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