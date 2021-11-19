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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#BEBEK
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Mutlu çiftin bir erkek bebeklerinin olacağını öğrenildi.

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2016 yılında yurt dışında dünyaevine giren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Anne ve baba olmak için gün sayan ikilinin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

44 yaşındaki Başak Dizer'in geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğu ileri sürüldü. Hakkında çıkan hamilelik iddiası için Dizer, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

"İSMİ HENÜZ DÜŞÜNMEDİK"

Dün gazetecilerle sohbet eden Tatlıtuğ, ‘Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte, isim henüz düşünmedik. Cinsiyet isim… Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik akışına bıraktık.’ ifadelerini kullandı.

"ERKEK BEBEKLERİ OLACAK"

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TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre, ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. İlk kez bebek heyecanı yaşan ikilinin erkek bebeği olacak.

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"ALLAH'IN BİZE BİR HEDİYESİ"

Babaanne olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ yaşadığı mutluluğu anlatmıştı;

"Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum."

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#BEBEK

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