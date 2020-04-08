Kıvanç Tatlıtuğ saat 03.00'te taburcu oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle geçen hafta yattığı hastaneden taburcu oldu.
Virüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan ünlü oyuncu, gördüğü tedavinin ardından pazartesi gecesi hastaneden ayrıldı. Gazetecilere görüntü vermemek için hastaneden gece saat 03.00’te çıkış yapan Tatlıtuğ, Kemerburgaz’daki evinde dinlenmeye çekildi. Oyuncu, salgından korunmak amacıyla evinde karantina altında kalmaya devam edecek. Hastane sürecinde yanından hiç ayrılmayan eşi Başak Tatlıtuğ da organik ve doğal ürünlerle hazırlayacağı yemeklerle tedavisine destek olacak.
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