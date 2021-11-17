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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den müjdeli haber: Bebek geliyor!

#Kıvanç Tatlıtuğ#BAŞAK DİZER#Hamile
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerden müjdeli haber: Bebek geliyor

5 yıl önce evlenen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden mutlu haber geldi.

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Gazete Magazin’in duyurduğu bilgiye göre ünlü oyuncu baba olacak. Tatlıtuğ yakın çevresine Dizer’in 3 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi.

BAŞAK DİZER'DEN İLK AÇIKLAMA

Başak Dizer,  2. Sayfa programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı.

Başak Dizer,  'Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz' dedi.  Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi. 

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerden müjdeli haber: Bebek geliyor

PARİS'TE EVLENMİŞLERDİ 

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yaklaşık 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında Paris Türk Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturmuştu.

Çiftin nikahına katılanlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşleri Cem Tatlıtuğ, Tugay Tatlıtuğ, yakın dostları Kıvanç Kasabalı-Sedef Avcı, İlker-Sanem Ayrık, Ece Yörenç, Hilal Saral ile Gökhan Uyan vardı.  

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